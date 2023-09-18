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Новый "евромайдан": в Грузии заявили о подготовке попытки переворота
Новый "евромайдан": в Грузии заявили о подготовке попытки переворота - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Новый "евромайдан": в Грузии заявили о подготовке попытки переворота
Служба государственной безопасности Грузии заявила, что определенная группа лиц планирует в октябре-декабре организовать беспорядки и осуществить переворот в... РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T12:23
2023-09-18T12:23
2023-09-18T12:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Служба государственной безопасности Грузии заявила, что определенная группа лиц планирует в октябре-декабре организовать беспорядки и осуществить переворот в стране с целью смены власти насильственным путем.В ведомстве полагают, что авторами плана выступают Георгий Лорткипанидзе (замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили), бывший телохранитель третьего президента Михаил Батурин и командир "Грузинского легиона" на Украине Мамука Мамулашвили.По данным силового ведомства, планирующие массовые беспорядки рассматривают несколько сценариев. В их числе – установка палаток на центральных проспектах и баррикадирование государственных зданий, также протестующие могут "взорвать в палаточном городке бомбу, чтобы наличие жертв среди мирного населения привело к волнениям в городе", считают в ГБ. Кроме того, в ведомстве утверждают, что преступная группа рассматривает и сценарий, аналогичный "евромайдану" на Украине.В ноябре 2013 года после решения правительства Украины о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС главную площадь Киева – майдан Незалежности – заняли сторонники евроинтеграции. Позже здесь началось противостояние силовиков и радикалов, которое впоследствии назвали "Евромайданом".18 февраля 2014 года в Киеве после многомесячного противостояния сторонников Евромайдана и правоохранителей начались масштабные уличные беспорядки. Пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли, в том числе три правоохранителя из Крыма: старший лейтенант Дмитрий Власенко, старший прапорщик — сотрудник "Беркута" Андрей Федюкин и старший лейтенант Виталий Гончаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспорядки во Франции: масштабы растутМноготысячные протесты в Израиле: беспорядки и транспортный коллапсБеспорядки в Косово: пострадали более 50 человек
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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грузия, в мире, происшествия, общество, политика, госбезопасность грузии , новости
Новый "евромайдан": в Грузии заявили о подготовке попытки переворота
Госбезопасность Грузии заявила о готовящейся в октябре-декабре попытке госпереворота
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Служба государственной безопасности Грузии заявила, что определенная группа лиц планирует в октябре-декабре организовать беспорядки и осуществить переворот в стране с целью смены власти насильственным путем.
В ведомстве полагают, что авторами плана выступают Георгий Лорткипанидзе (замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили), бывший телохранитель третьего президента Михаил Батурин и командир "Грузинского легиона" на Украине Мамука Мамулашвили.
"Согласно информации, полученной в рамках текущего расследования в Службе государственной безопасности, группа лиц, действующая на территории Грузии и за ее пределами, планирует организовать дестабилизацию и гражданские беспорядки, конечной целью которых является насильственная смена власти. Датой начала деструктивных действий назван октябрь-декабрь, то есть период, когда будет известен промежуточный отчет Еврокомиссии и окончательный отчет Евросоюза (в связи с тем, получит ли Грузия статус кандидата в ЕС - ред.)", - цитирует заявление пресс-службы Службы Госбезопасности РИА Новости.
По данным силового ведомства, планирующие массовые беспорядки рассматривают несколько сценариев. В их числе – установка палаток на центральных проспектах и баррикадирование государственных зданий, также протестующие могут "взорвать в палаточном городке бомбу, чтобы наличие жертв среди мирного населения привело к волнениям в городе", считают в ГБ. Кроме того, в ведомстве утверждают, что преступная группа рассматривает и сценарий, аналогичный "евромайдану" на Украине.
В ноябре 2013 года после решения правительства Украины о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС главную площадь Киева – майдан Незалежности – заняли сторонники евроинтеграции. Позже здесь началось противостояние силовиков и радикалов, которое впоследствии назвали "Евромайданом".
18 февраля 2014 года в Киеве после многомесячного противостояния сторонников Евромайдана и правоохранителей начались масштабные уличные беспорядки. Пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли, в том числе три правоохранителя из Крыма: старший лейтенант Дмитрий Власенко, старший прапорщик — сотрудник "Беркута" Андрей Федюкин и старший лейтенант Виталий Гончаров.
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