https://crimea.ria.ru/20230918/novyy-evromaydan-v-gruzii-zayavili-o-podgotovke-popytki-perevorota-1131490079.html

Новый "евромайдан": в Грузии заявили о подготовке попытки переворота

Новый "евромайдан": в Грузии заявили о подготовке попытки переворота - РИА Новости Крым, 18.09.2023

Новый "евромайдан": в Грузии заявили о подготовке попытки переворота

Служба государственной безопасности Грузии заявила, что определенная группа лиц планирует в октябре-декабре организовать беспорядки и осуществить переворот в... РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T12:23

2023-09-18T12:23

2023-09-18T12:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Служба государственной безопасности Грузии заявила, что определенная группа лиц планирует в октябре-декабре организовать беспорядки и осуществить переворот в стране с целью смены власти насильственным путем.В ведомстве полагают, что авторами плана выступают Георгий Лорткипанидзе (замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили), бывший телохранитель третьего президента Михаил Батурин и командир "Грузинского легиона" на Украине Мамука Мамулашвили.По данным силового ведомства, планирующие массовые беспорядки рассматривают несколько сценариев. В их числе – установка палаток на центральных проспектах и баррикадирование государственных зданий, также протестующие могут "взорвать в палаточном городке бомбу, чтобы наличие жертв среди мирного населения привело к волнениям в городе", считают в ГБ. Кроме того, в ведомстве утверждают, что преступная группа рассматривает и сценарий, аналогичный "евромайдану" на Украине.В ноябре 2013 года после решения правительства Украины о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС главную площадь Киева – майдан Незалежности – заняли сторонники евроинтеграции. Позже здесь началось противостояние силовиков и радикалов, которое впоследствии назвали "Евромайданом".18 февраля 2014 года в Киеве после многомесячного противостояния сторонников Евромайдана и правоохранителей начались масштабные уличные беспорядки. Пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли, в том числе три правоохранителя из Крыма: старший лейтенант Дмитрий Власенко, старший прапорщик — сотрудник "Беркута" Андрей Федюкин и старший лейтенант Виталий Гончаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспорядки во Франции: масштабы растутМноготысячные протесты в Израиле: беспорядки и транспортный коллапсБеспорядки в Косово: пострадали более 50 человек

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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