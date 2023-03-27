https://crimea.ria.ru/20230327/mnogotysyachnye-protesty-v-izraile-besporyadki-i-transportnyy-kollaps-1127791053.html

Многотысячные протесты в Израиле: беспорядки и транспортный коллапс

Многотысячные протесты в Израиле: беспорядки и транспортный коллапс - РИА Новости Крым, 27.03.2023

Многотысячные протесты в Израиле: беспорядки и транспортный коллапс

В Израиле - очередная волна массовых протестов против новой судебной реформы. Профсоюз израильских врачей заявил о заморозке системы здравоохранения со... РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T14:10

2023-03-27T14:10

2023-03-27T14:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В Израиле - очередная волна массовых протестов против новой судебной реформы. Профсоюз израильских врачей заявил о заморозке системы здравоохранения со вторника. Также остановлена работа главного аэропорта Бен-Гурион. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на издание Haaretz и местные СМИ.В чем суть реформыПредставленный правительством Биньямина Нетаньяху законопроект об изменении состава комитета по назначению судей является ключевым для юридической реформы. Он ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия основных законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда, а также даст правительству контроль над процедурой назначения судей.Несмотря на многочисленные протесты, которые не утихают в стране уже 12 неделю, специальная комиссия Кнессета одобрила его ко второму и третьему чтениям.Многотысячные протесты в ИзраилеПрофсоюз израильских врачей объявил о приостановке работы всей системы здравоохранения в стране со вторника. Также остановлена работа главного аэропорта Бен-Гурион.Ранее организаторы протестного движения противников судебной реформы в Израиле анонсировали "неделю паралича", подразумевающую широкомасштабные акции по всей стране.26 марта, по данным СМИ, тысячи израильтян прорвали полицейский блокпост у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме после того, как он отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта. Днем ранее Галлант стал первым израильским министром, который публично призвал приостановить судебную реформу из соображений безопасности.Следом за военным министром покинул свой пост и генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир. Он заявил, что проводимая судебная реформа "подрывает" основу демократической системы страны и он больше не может продолжать представлять это правительство.Отставка министра обороны Йоава Галанта привела к очередным манифестациям против правительства. По данным портала Ynet, в Тель-Авиве протестующие вновь перекрыли ключевую автомагистраль Аялон. Акции протеста прошли также в Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве и других крупных городах Израиля, передают местные СМИ.Реакция властейПо данным газеты The Jerusalem Post, президент Израиля Ицхак Герцог на фоне происходящего призвал правительство немедленно остановить принятие судебной реформы.В феврале президент уже выходил с экстренным телеобращением к согражданам, в ходе которого предложил план из пяти пунктов по изменению проекта реформы юридической системы.Как пишет ТАСС со ссылкой на государственное израильское радио Kan, министр юстиции Израиля Ярив Левин, являющийся одним из инициаторов реформирования судебной системы в стране, заявил, что не видит другого выхода, кроме как приостановить реформу. Реакция России на протесты в ИзраилеПо словам замглавы российского МИД Михаила Богданова, Россия с озабоченностью следит за ситуацией в Израиле, но считает ее внутренним делом страны, передает РИА Новости."Мы не вмешиваемся. Конечно, с озабоченностью следим за обстановкой. Разумеется, это внутреннее дело. Главное, чтобы это не вылилось в серьезные проблемы, которые затрагивали бы безопасность, людей, наше посольство в Тель-Авиве, генконсульство в Хайфе", - сказал дипломат.Кто виноватПо данным газеты Times of Israel, в финансировании протестов против судебной реформы правительство Израиля обвинило США."Этот протест финансируется и организуется с привлечением миллионов долларов... Существует организованный центр, из которого упорядоченно распространяются все демонстранты. Кто финансирует транспортировку, флаги, сцены? Нам это ясно", - приводит издание слова высокопоставленного правительственного чиновника.При этом в Белом доме призвали власти и жителей Израиля как можно скорее прийти к компромиссу и заверили, что поддержка Соединенными Штатами "безопасности и демократии Израиля остается непоколебимой".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, в мире, политика, общество, массовые протесты в израиле, биньямин нетаньяху, новости