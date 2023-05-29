Рейтинг@Mail.ru
Беспорядки в Косово: пострадали более 50 человек - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230529/besporyadki-v-kosovo-postradali-bolee-50-chelovek-1129063753.html
Беспорядки в Косово: пострадали более 50 человек
Беспорядки в Косово: пострадали более 50 человек - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Беспорядки в Косово: пострадали более 50 человек
В результате беспорядков на севере Косово за медицинской помощью обратились более 50 человек – у некоторых из них диагностированы ранения от пуль и травмы от... РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T21:14
2023-05-29T21:17
сербия
косово
обострение в косово
в мире
происшествия
новости
александр вучич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124029428_0:22:1024:598_1920x0_80_0_0_d2dfc824de4c0456a44fea1171aef34e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В результате беспорядков на севере Косово за медицинской помощью обратились более 50 человек – у некоторых из них диагностированы ранения от пуль и травмы от светошумовых гранат. Об этом со ссылкой на сербские СМИ пишет РИА Новости. Вечером в понедельник в муниципалитете Звечан на севере Косово и Метохии произошли стычки сербов с полицейскими и вооруженным контингентом НАТО. Протестующие требовали отвести косовскую полицию и отозвать косовоалбанского мэра. Силовики открыли огонь по протестующим, применили дубинки, распылили слезоточивый газ и бросили в людей около 30 светошумовых гранат.Как пишут местные СМИ со ссылкой на директора Клинико-больничного центра Северной Косовска-Митровицы доктора Златана Элека, в результате пострадали более 50 человек, есть и серьезные ранения.По данным итальянских СМИ, во время столкновений пострадал 41 военнослужащий контингента KFOR. По данным главы МИД Италии Антонио Таяни, среди них 11 итальянцев, трое из которых получили серьезные травмы.При этом президент Сербии Александр Вучич намерен обратиться к гражданам страны из-за обострения на севере Косово.В конце апреля в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии прошли выборы в органы местного самоуправления. Явка не достигла и четырех процентов, однако при этом в населенных преимущественно сербами Северной Косовска-Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче назвали победителями гонки кандидатов от албанских партий. На прошлой неделе Приштина попыталась ввести новых мэров в должности, что спровоцировало очередной виток напряженности.26 мая бойцы косовоалбанской полиции заняли здания муниципалитетов в этих регионах. При попытки противостояния ранения получили десять сербов.При этом президент страны Александр Вучич привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии. По словам министра обороны Милоша Вучевича, напряженность достигла максимума и может вылиться в вооруженный конфликт.В понедельник, 29 мая, посол США в Приштине Джеффри Ховенир указал, что главы муниципалитетов, избранные от албанских партий при бойкоте сербов, должны исполнять свои обязанности, но не смеют силой занимать здания местных органов власти на севере края.
https://crimea.ria.ru/20221212/obostrenie-v-kosovo-gryanet-li-novaya-voyna-na-balkanakh-1125825876.html
сербия
косово
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124029428_116:0:1024:681_1920x0_80_0_0_35adfbd3cfd593aabcb9d9d18cf2e80c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сербия, косово, обострение в косово, в мире, происшествия, новости, александр вучич
Беспорядки в Косово: пострадали более 50 человек

В Косово при столкновениях с силовиками и контингентом НАТО пострадали 50 человек - СМИ

21:14 29.05.2023 (обновлено: 21:17 29.05.2023)
 
© ARMEND NIMANIСолдаты НАТО, несущие службу в Косово
Солдаты НАТО, несущие службу в Косово
© ARMEND NIMANI
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В результате беспорядков на севере Косово за медицинской помощью обратились более 50 человек – у некоторых из них диагностированы ранения от пуль и травмы от светошумовых гранат. Об этом со ссылкой на сербские СМИ пишет РИА Новости.
Вечером в понедельник в муниципалитете Звечан на севере Косово и Метохии произошли стычки сербов с полицейскими и вооруженным контингентом НАТО. Протестующие требовали отвести косовскую полицию и отозвать косовоалбанского мэра. Силовики открыли огонь по протестующим, применили дубинки, распылили слезоточивый газ и бросили в людей около 30 светошумовых гранат.
Как пишут местные СМИ со ссылкой на директора Клинико-больничного центра Северной Косовска-Митровицы доктора Златана Элека, в результате пострадали более 50 человек, есть и серьезные ранения.
"Один мужчина находится в операционной, доктора борются за его жизнь. У него огнестрельное ранение тазобедренного сустава. Еще один раненый проходит диагностику. Среди пострадавших и бывший главврач больницы, и экс-глава муниципалитета Звечан Драгиша Милович, получивший несколько ударов в грудную клетку", — приводит его слова издание "Вечерне новости".
Баррикады на дороге около деревни Угларе, в северной части Косово - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря 2022, 18:28Эксклюзивы РИА Новости Крым
Обострение в Косово: грянет ли новая война на Балканах
По данным итальянских СМИ, во время столкновений пострадал 41 военнослужащий контингента KFOR. По данным главы МИД Италии Антонио Таяни, среди них 11 итальянцев, трое из которых получили серьезные травмы.
При этом президент Сербии Александр Вучич намерен обратиться к гражданам страны из-за обострения на севере Косово.
В конце апреля в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии прошли выборы в органы местного самоуправления. Явка не достигла и четырех процентов, однако при этом в населенных преимущественно сербами Северной Косовска-Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче назвали победителями гонки кандидатов от албанских партий. На прошлой неделе Приштина попыталась ввести новых мэров в должности, что спровоцировало очередной виток напряженности.
26 мая бойцы косовоалбанской полиции заняли здания муниципалитетов в этих регионах. При попытки противостояния ранения получили десять сербов.
При этом президент страны Александр Вучич привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии. По словам министра обороны Милоша Вучевича, напряженность достигла максимума и может вылиться в вооруженный конфликт.
В понедельник, 29 мая, посол США в Приштине Джеффри Ховенир указал, что главы муниципалитетов, избранные от албанских партий при бойкоте сербов, должны исполнять свои обязанности, но не смеют силой занимать здания местных органов власти на севере края.
 
СербияКосовоОбострение в КосовоВ миреПроисшествияНовостиАлександр Вучич
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:24Села Симферопольского района обесточены из-за непогоды
22:01Главные новости Крыма: 29 мая
21:55Главные события и заявления дня: 29 мая
21:34Соборную мечеть в столице Крыма расписывают художники из Турции
21:14Беспорядки в Косово: пострадали более 50 человек
20:57Крымчан ждет короткая рабочая неделя
20:39Чем опасен добор пассажиров и грузов на междугородние автобусы в Крыму
20:12Суд продлил арест наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу
19:51Под Симферополем появится завод по утилизации опасных медицинских отходов
19:38Звуки стрельбы в Севастополе – флот тренируется уничтожать диверсантов
19:19Что стоит за угрозами главы ГУР Буданова "ответить" России – эксперт
18:59В Севастополе пенсионерка отдала мошенникам 4 миллиона
18:40Симферополь замер в 7-балльных пробках
18:34Крымские татары оценили победу Эрдогана на выборах в Турции
18:07Били по селу два часа: из-за обстрела ВСУ на Херсонщине погиб мужчина
17:50ЧП на Бакальской косе в Крыму: Следком выясняет причины гибели пары
17:32Стихия обрушилась на Крым: подтоплены дом и участки
17:15Буданов заявил о скором ответе на ракетные удары России
16:59Над Крымом выпущено больше ста ракет: как работает противоградовая служба
16:49Две фуры слетели в кювет в Крыму: есть погибший и раненый
Лента новостейМолния