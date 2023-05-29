https://crimea.ria.ru/20230529/besporyadki-v-kosovo-postradali-bolee-50-chelovek-1129063753.html

Беспорядки в Косово: пострадали более 50 человек

Беспорядки в Косово: пострадали более 50 человек - РИА Новости Крым, 29.05.2023

Беспорядки в Косово: пострадали более 50 человек

В результате беспорядков на севере Косово за медицинской помощью обратились более 50 человек – у некоторых из них диагностированы ранения от пуль и травмы от... РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T21:14

2023-05-29T21:14

2023-05-29T21:17

сербия

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обострение в косово

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александр вучич

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В результате беспорядков на севере Косово за медицинской помощью обратились более 50 человек – у некоторых из них диагностированы ранения от пуль и травмы от светошумовых гранат. Об этом со ссылкой на сербские СМИ пишет РИА Новости. Вечером в понедельник в муниципалитете Звечан на севере Косово и Метохии произошли стычки сербов с полицейскими и вооруженным контингентом НАТО. Протестующие требовали отвести косовскую полицию и отозвать косовоалбанского мэра. Силовики открыли огонь по протестующим, применили дубинки, распылили слезоточивый газ и бросили в людей около 30 светошумовых гранат.Как пишут местные СМИ со ссылкой на директора Клинико-больничного центра Северной Косовска-Митровицы доктора Златана Элека, в результате пострадали более 50 человек, есть и серьезные ранения.По данным итальянских СМИ, во время столкновений пострадал 41 военнослужащий контингента KFOR. По данным главы МИД Италии Антонио Таяни, среди них 11 итальянцев, трое из которых получили серьезные травмы.При этом президент Сербии Александр Вучич намерен обратиться к гражданам страны из-за обострения на севере Косово.В конце апреля в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии прошли выборы в органы местного самоуправления. Явка не достигла и четырех процентов, однако при этом в населенных преимущественно сербами Северной Косовска-Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче назвали победителями гонки кандидатов от албанских партий. На прошлой неделе Приштина попыталась ввести новых мэров в должности, что спровоцировало очередной виток напряженности.26 мая бойцы косовоалбанской полиции заняли здания муниципалитетов в этих регионах. При попытки противостояния ранения получили десять сербов.При этом президент страны Александр Вучич привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии. По словам министра обороны Милоша Вучевича, напряженность достигла максимума и может вылиться в вооруженный конфликт.В понедельник, 29 мая, посол США в Приштине Джеффри Ховенир указал, что главы муниципалитетов, избранные от албанских партий при бойкоте сербов, должны исполнять свои обязанности, но не смеют силой занимать здания местных органов власти на севере края.

https://crimea.ria.ru/20221212/obostrenie-v-kosovo-gryanet-li-novaya-voyna-na-balkanakh-1125825876.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сербия, косово, обострение в косово, в мире, происшествия, новости, александр вучич