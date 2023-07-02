https://crimea.ria.ru/20230702/besporyadki-vo-frantsii-masshtaby-rastut-1129757311.html

Беспорядки во Франции: масштабы растут

Беспорядки во Франции: масштабы растут - РИА Новости Крым, 02.07.2023

Беспорядки во Франции: масштабы растут

После убийства полицейскими 17-летнего юноши во Франции по всей стране вспыхнули беспорядки. На улицы городов вышли 45 тысяч правоохранителей, в ночь на 2 июля... РИА Новости Крым, 02.07.2023

2023-07-02T11:46

2023-07-02T11:46

2023-07-02T11:46

франция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. После убийства полицейскими 17-летнего юноши во Франции по всей стране вспыхнули беспорядки. На улицы городов вышли 45 тысяч правоохранителей, в ночь на 2 июля арестованы более семисот участников погромов, сообщает Courrier picard со ссылкой на данные полиции.Беспорядки во ФранцииУтром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего юношу, который, по их словам, отказался выполнять их требования при проверке документов на дороге в Нантере. Это спровоцировало беспорядки по всей стране, которые длятся уже несколько дней. Протестующие жгут машины, здания полиции и властей, грабят банковские отделения, магазины, торговые центры.В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего по состоянию на 2 июля задержаны около 2,4 тысячи человек, треть их них - несовершеннолетние.События в ночь на 2 июляТолько за минувшую ночь, по данным французских СМИ, задержаны более семисот участников беспорядков. Этой ночью протестующие стреляли из автоматических винтовок и использовали взрывчатку.На фоне беспорядков в общественных местах произошло более восьмисот пожаров. Кроме того, совершено нападение на дом мэра французского города Л'Ай-ле-Роз Венсана Жанбрюна: здание протаранили автомобилем, подожгли машину главы, пишет Politique. Митингующие во время обстрела ранили жену мэра и одного из его детей. Женщину госпитализировали.Бывший кандидат в президенты Эрик Земмур в воскресенье заявил в эфире Europe-1 , что беспорядки во Франции являются преддверием гражданской и расовой войн. Причину происходящего политик видит в провальной миграционной политике Франции и чрезмерном давлении силовиков.Беспорядки в ШвейцарииВ ночь на 2 июня массовые беспорядки во Франции перекинулись и на Швейцарию, в них участвовали около ста человек, которые нападали на магазины и атаковали правоохранителей. Во время погромов в швейцарском городе Лозанна задержаны семь человек, шестеро из них несовершеннолетние, пишет издание 20Minutes со ссылкой на полицию. Призывы выйти на улицы распространяются в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспорядки в Косово: пострадали более 50 человекВ Швеции разрешили акцию с сожжением Корана в праздник Курбан-байрамЗа гранью: в Крыму оценили отказ Запада принять останки солдат вермахта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, беспорядки во франции, в мире, новости, происшествия, общество