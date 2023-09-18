https://crimea.ria.ru/20230918/peregovory-ministrov-inostrannykh-del-rossii-i-kitaya-translyatsiya-1131497672.html

Переговоры министров иностранных дел России и Китая. Видео

Переговоры министров иностранных дел России и Китая. Видео - РИА Новости Крым, 18.09.2023

Переговоры министров иностранных дел России и Китая. Видео

В понедельник в Доме приемов МИД РФ проходят переговоры министров иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и Китайской Народной Республики Ван И. РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T18:17

2023-09-18T18:17

2023-09-18T18:33

сергей лавров

прямая трансляция

ван и

китай

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

политика

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В понедельник в Доме приемов МИД РФ проходят переговоры министров иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и Китайской Народной Республики Ван И.

китай

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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