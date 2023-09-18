https://crimea.ria.ru/20230918/peregovory-ministrov-inostrannykh-del-rossii-i-kitaya-translyatsiya-1131497672.html
Переговоры министров иностранных дел России и Китая. Видео
Переговоры министров иностранных дел России и Китая. Видео - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Переговоры министров иностранных дел России и Китая. Видео
В понедельник в Доме приемов МИД РФ проходят переговоры министров иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и Китайской Народной Республики Ван И. РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T18:17
2023-09-18T18:17
2023-09-18T18:33
сергей лавров
прямая трансляция
ван и
китай
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
политика
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В понедельник в Доме приемов МИД РФ проходят переговоры министров иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и Китайской Народной Республики Ван И.
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2023
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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сергей лавров, прямая трансляция, ван и, китай, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, политика
Переговоры министров иностранных дел России и Китая. Видео
Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с китайским коллегой Ван И
18:17 18.09.2023 (обновлено: 18:33 18.09.2023)
В понедельник в Доме приемов МИД РФ проходят переговоры министров иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и Китайской Народной Республики Ван И.