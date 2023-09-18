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Переговоры министров иностранных дел России и Китая. Видео - РИА Новости Крым, 18.09.2023
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Переговоры министров иностранных дел России и Китая. Видео
Переговоры министров иностранных дел России и Китая. Видео - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Переговоры министров иностранных дел России и Китая. Видео
В понедельник в Доме приемов МИД РФ проходят переговоры министров иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и Китайской Народной Республики Ван И. РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T18:17
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сергей лавров
прямая трансляция
ван и
китай
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
политика
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В понедельник в Доме приемов МИД РФ проходят переговоры министров иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и Китайской Народной Республики Ван И.
китай
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сергей лавров, прямая трансляция, ван и, китай, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, политика
Переговоры министров иностранных дел России и Китая. Видео

Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с китайским коллегой Ван И

18:17 18.09.2023 (обновлено: 18:33 18.09.2023)
 
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В понедельник в Доме приемов МИД РФ проходят переговоры министров иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и Китайской Народной Республики Ван И.
 
Сергей ЛавровПрямая трансляцияВан ИКитайМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияПолитика
 
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