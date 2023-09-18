https://crimea.ria.ru/20230918/bez-sroka-davnosti-na-kavkaze-budut-sudit-esche-troikh-boevikov-basaeva-1131494679.html

Без срока давности: на Кавказе будут судить еще троих боевиков Басаева

Без срока давности: на Кавказе будут судить еще троих боевиков Басаева - РИА Новости Крым, 18.09.2023

Без срока давности: на Кавказе будут судить еще троих боевиков Басаева

Следственный комитет по Северо-Кавказскому округу передал в суд дело в отношении троих членов банды Шамиля Басаева. По материалам следствия, подозреваемые... РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T18:29

2023-09-18T18:29

2023-09-18T18:29

ск рф (следственный комитет российской федерации)

шамиль басаев

чечня

россия

новости

антитеррор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Следственный комитет по Северо-Кавказскому округу передал в суд дело в отношении троих членов банды Шамиля Басаева. По материалам следствия, подозреваемые Каирбек Бакиров, Ильхан Канмурзаев и Эльдар Машаев были активными участниками банды, в составе которой покушались на территориальную целостность Российской Федерации.В августе 1999 года подозреваемые, будучи членами банды численностью не менее 1000 человек, приняли активное участие в вооруженном мятеже. Их целью, как сообщает пресс-служба Следственного комитета, было свержение существующего конституционного строя и нарушение территориальной целостности Российской Федерации.Члены банды были вооружены автоматами, гранатами и взрывными устройствами. Они вступали в перестрелки с военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации, обеспечивающими общественную безопасность на территории Ботлихского района Республики Дагестан. В результате массированного прицельного обстрела были убиты 33 военнослужащих, 34-м причинены телесные повреждения различной степени тяжести.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Бакиева, Канмурзаева и Машаева направлено в суд для рассмотрения по существу.Шамиль Басаев – террорист, возглавлявший бандитские формирования на Кавказе. Выступал за создание независимого от России Чеченского государства, позже стал сторонником радикальных мусульманских вероучений и пропагандировал создание единого исламского государства. Своих целей добивался террористическими методами.Под командованием Шамиля Басаева было совершено множество крупных терактов, в их числе:- захват заложников в Буденновске. Басаев захватил городскую больницу, согнав туда около полутора тысяч местных жителей;- захват заложников в Театральном центре на Дубровке 23 октября 2002 года, в результате чего погибли 129 заложников;- взрыв грузовика со взрывчаткой возле Дома правительства в Грозном, в результате чего погиб 71 человек;- взрыв на стадионе "Динамо" в Грозном 9 мая 2004 года, в результате чего погиб президент Чеченской Республики Ахмат Кадыров и председатель госсовета ЧР Хусейн Исаев;- захват школы в Беслане 1 – 3 сентября 2004 года, в результате чего погибли свыше 333 человек (из них 186 детей).Кроме того, Басаев организовывал и пропагандировал совершение терактов смертниками, а также совершал захваты пассажирских самолетов и теракты в Москве на объектах инфраструктуры.7 августа 1999 года боевики с территории Чечни ворвались на территорию Ботлихского района Республики Дагестан, в результате чего развернулись ожесточенные бои с подразделениями ВС РФ, которые отвечали за безопасность региона.Работа по выявлению членов банды Басаева продолжается. Так, в 2022 году в Ставропольском крае задержали двух бывших сторонников террориста, также причастных к нападению на вооруженные силы РФ в Дагестане в 1999 году.1 сентября ежегодно отмечается день памяти детей, погибших по вине террористов при захвате школы в Беслане.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе почтили память жертв террористических актовРазбитые дома и поврежденная ЛЭП: Киев обстреливает Белгородскую областьКиев применяет тактику ИГИЛ* в отношении Крыма – миссия России в ООН

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), шамиль басаев, чечня, россия, новости, антитеррор