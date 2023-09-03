https://crimea.ria.ru/20230903/v-krymu-pochtili-pamyat-zhertv-terroristicheskikh-aktov-1131136676.html

В Крыму и Севастополе почтили память жертв террористических актов

В Крыму и Севастополе почтили память жертв террористических актов - РИА Новости Крым, 03.09.2023

В Крыму и Севастополе почтили память жертв террористических актов

В Крыму и Севастополе состоялись мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Дата связана с трагическими событиями в Беслане в 2004 году,... РИА Новости Крым, 03.09.2023

2023-09-03T16:40

2023-09-03T16:40

2023-09-03T16:42

севастополь

сергей аксенов

симферополь

крым

новости крыма

общество

история

день солидарности в борьбе с терроризмом

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. . В Крыму и Севастополе состоялись мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Дата связана с трагическими событиями в Беслане в 2004 году, однако в этот день россияне чтут память жертв терактов, осуществленных киевским режимом в Донбассе и других регионах.Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, в 1990-е и 2000-е годы Россия сражалась с международным терроризмом, который пытался залить кровью Северный Кавказ и разрушить страну. Сегодня российские воины сражаются с террористическим киевским режимом, который заливает кровью Донбасс, совершает атаки на другие российские регионы, в том числе на Крым.У убийц детей Беслана и Донбасса один хозяин – ЗападПредседатель Госсовета республики Владимир Константинов уверен, что до тех пор, пока Россия не одержит победу в СВО, список жертв терактов будет пополняться новыми трагедиями."Преступный киевский режим, возникший на крови, продолжит с особой ненавистью и жестокостью уничтожать все, что хоть как-то связано с Россией. Потому наша победа не только определит гарантии безопасности для нашего государства, но и позволит избежать гибели тем нашим единомышленникам, простым русским людям, до которых еще не добрались украинские нацисты", - отметил он.Памятные акции в КрымуВ городах Крымского полуострова в воскресенье прошли тематические мероприятия, посвященные памятной дате. Так, в Детском парке Симферополя состоялась акция "Голубь мира", в которой приняли участие дети – жители и гости крымской столицы. В знак мира и жизни без террора любой желающий мог своими руками сделать бумажного голубя и украсить им тематический плакат.В Севастополе участники школы социального проектирования также провели памятную акцию. Ребята посмотрели видеоролик о том, как на фоне специально военной операции формируются новые террористические угрозы, а затем выложили фразу "Zа жизнь" из зажженных свечей перед зданием Ресурсного центра и почтили память героев-защитников и жертв терактов минутой молчания.День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в России ежегодно 3 сентября. Дата была установлена в 2005 году федеральным законом и связана с трагическими событиями в североосетинском Беслане. 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки боевики захватили здание школы №1, взяли в заложники больше тысячи человек. В результате погибли 334 человека, из них 186 детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев применяет тактику ИГИЛ* в отношении Крыма – миссия России в ООНПод градом артиллерии: ВСУ 86 раз за сутки били по Херсонщине"Вежливые люди" защитили крымчан от террора киевского режима – Аксенов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, сергей аксенов, симферополь, крым, новости крыма, общество, история, день солидарности в борьбе с терроризмом, владимир константинов