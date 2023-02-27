https://crimea.ria.ru/20230227/vezhlivye-lyudi-zaschitili-krymchan-ot-terrora-kievskogo-rezhima--aksenov-1127214490.html

"Вежливые люди" защитили крымчан от террора киевского режима – Аксенов

"Вежливые люди" защитили крымчан от террора киевского режима – Аксенов - РИА Новости Крым, 27.02.2023

"Вежливые люди" защитили крымчан от террора киевского режима – Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель парламента республики Владимир Константинов поздравили личный состав и ветеранов Сил специальных операций (ССО) России РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T10:02

2023-02-27T10:02

2023-02-27T10:09

крымская весна: девять лет вместе

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крым

сергей аксенов

владимир константинов

политика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель парламента республики Владимир Константинов поздравили личный состав и ветеранов Сил специальных операций (ССО) России с профессиональным праздником. Руководители региона отметили роль бойцов этих формирований в процессе вхождения полуострова в состав РФ.Он также отметил огромный вклад ССО в решение задач специальной военной операции. Их бойцы проявляют мужество и героизм, наносят мощные, точные и неожиданные удары по врагу и приближают победу России, подчеркнул губернатор.Константинов в свою очередь напомнил, что в марте 2014 года "вежливые люди" стали одним из символов возвращения Крыма в Россию.Хронику Крымской весны читайте на РИА Новости Крым >>"В тот непростой период они обеспечивали безопасность на полуострове, помогли сохранить мир и спокойствие. Мы искренне благодарны за эту работу", - написал он в своем Telegram-канале.По словам спикера парламента региона, сегодня перед бойцами ССО стоит еще более масштабная задача.День Сил специальных операций отмечается 27 февраля в соответствие с указом президента России от 26 февраля 2015 года. Он входит в число памятных дней в Вооруженных силах России.Дата праздника выбрана не случайно. 27 февраля 2014 года, вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков установили контроль над зданием Верховного совета и правительства Автономной республики Крым, которая в то время находилась в составе Украины, а в последующие дни над аэропортом в Симферополе и другими стратегическими объектами на полуострове.Кроме того, они помогали обеспечить порядок и безопасность при проведении 16 марта 2014 года референдума по вопросу о присоединении Крыма к России. Подчеркнутая корректность их поведения привела к появлению выражения "вежливые люди".

https://crimea.ria.ru/20230227/devyat-let-tomu-berkut-i-konsolidatsiya-pomogli-izbezhat-boyni-v-krymu-1127208900.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская весна: девять лет вместе, крымская весна, крым, сергей аксенов, владимир константинов, политика, общество