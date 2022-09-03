18 лет со дня трагедии в Беслане. Хроника страшных дней

Террористы, согнав большую часть заложников в спортивный зал школы, заминировали его и ряд других помещений. Сначала они не выдвигали никаких требований, но по прошествии некоторого времени заявили о своем желании видеть в стенах школы президента Северной Осетии Александра Дзасохова, президента Ингушетии Мурата Зязикова и директора НИИ медицины катастроф доктора Леонида Рошаля (а также, по некоторым данным, потребовали вывода федеральных сил с территории Чеченской Республики и освобождения ранее арестованных террористов).

В течение 1-3 сентября на контакт с боевиками пытались выйти советник президента РФ Асламбек Аслаханов, детский врач Леонид Рошаль, а также представители властей и общественные деятели. Все три дня террористы не выдвигали четких требований и отказывались от передачи заложникам лекарств, воды и продуктов питания, а также от денежного вознаграждения за освобождение заложников.

Единственным человеком, которого боевики на следующий день — 2 сентября — согласились впустить в здание школы, оказался экс-президент Ингушетии Руслан Аушев. Ему удалось убедить захватчиков отпустить вместе с ним 26 заложников — женщин и малолетних детей.

На третий день членам оперативного штаба удалось договориться об эвакуации тел заложников, убитых в первые дни захвата.

Развязка наступила 3 сентября. Когда около полудня к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами заложников, в спортзале школы раздались два мощных взрыва, после чего началась стрельба, а из окон и образовавшегося в стене пролома стали выпрыгивать дети и женщины (почти все оказавшиеся в школе мужчины были расстреляны террористами в течение первых двух дней).

По версии следствия, взрывы были самопроизвольными и спровоцировали незапланированный штурм школы, который начали спецподразделения. Бой продолжался до позднего вечера, здание школы было частично разрушено.

Жертвами террористической акции стали 335 погибших и умерших от ран, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.

Для опознания некоторых заложников пришлось проводить генную экспертизу. Среди погибших также были 10 сотрудников спецназа "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России, двое сотрудников "Центроcпаса" МЧС РФ и житель Беслана, принимавший участие в спасении заложников. Большинство бойцов спецназа погибли, прикрывая собой детей.

Ранены 810 заложников и жителей Беслана, а также сотрудников ФСБ, МЧС, милиции и военнослужащих.

Помимо полученных в ходе штурма здания школы ранений, заложники испытали тяжелейший психологический шок. Более 50 часов, проведенных пленниками в здании школы, террористы отказывали им в предоставлении воды, пищи и необходимых медикаментов.

Всего по делу о нападении боевиков на школу в Беслане потерпевшими признаны 1315 человек.

По данным проводившей расследование Генпрокуратуры, в банде, совершившей нападение на школу, были 32 человека, в том числе две "смертницы", которые подорвались еще до штурма. При проведении спецоперации удалось задержать одного боевика — Нурпаши Кулаева, остальные были уничтожены.

Суд над Кулаевым начался в мае 2005 года, ему были предъявлены обвинения по восьми статьям Уголовного Кодекса, в том числе в бандитизме, терроризме, убийстве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, захвате заложников, незаконном хранении, ношении, приобретении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Спустя год, 26 мая 2006 года, Верховный суд Северной Осетии признал Кулаева виновным по всем статьям предъявленных ему обвинений и приговорил его к пожизненному заключению.

6-7 сентября 2004 года были обьявлены днями траура в России в связи с терактом в Северной Осетии.

26 ноября 2004 года президент Северной Осетии подписал указ "Об этической и нравственной ситуации вокруг бесланской трагедии", согласно которому 3 сентября был объявлен в Республике Северная Осетия — Алания Днем Памяти жертв террористического акта в городе Беслане в 2004 году.

3 сентября 2005 года на мемориальном кладбище "Город ангелов" в Беслане, где было захоронено большинство жертв теракта, состоялось открытие памятника "Древо скорби".

1 сентября 2006 года на кладбище Беслана открылся памятник сотрудникам спецназа ФСБ и спасателям МЧС, погибшим при освобождении заложников в сентябре 2004 года.

В 2012 году на территории школы был открыт Мемориальный комплекс вокруг спортзала. Там сооружен каркас в форме эллипса, верх которого напоминает венок. Оставшиеся части корпуса школы были законсервированы, чтобы предотвратить их дальнейшее разрушение.

В 2012 году во дворе школы началось строительство православного храма во имя новомучеников и исповедников Российских.

Он возводится на пожертвования жителей Осетии и благотворителей из различных регионов России. 3 октября 2014 года архиепископ Владикавказский и Аланский Зосима освятил крест возводимого храма.

Памятники жертвам Беслана также были установлены и в других населенных пунктах России и мира — во Владикавказе, Санкт-Петербурге, в центре Москвы, в селе Коста-Хетагурова Карачаево-Черкесии, Флоренции (Италия).

В марте 2015 года одна из центральных улиц городка Кампо Сан Мартино (Campo San Martino), находящегося в северо-итальянской области Венето, была названа Улицей Детей Беслана.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников