18 лет со дня трагедии в Беслане. Хроника страшных дней

1 сентября 2004 года в городе Беслане Республики Северная Осетия-Алания отряд террористов под руководством Расула Хачбарова (известного также как Полковник) численностью более 30 человек (среди которых также были женщины) осуществил захват здания средней общеобразовательной школы №1.
Во время проводившейся во дворе учебного заведения праздничной линейки из подъехавшего укрытого тентом грузового автомобиля внезапно выскочили вооруженные люди и, открыв стрельбу из автоматического оружия поверх голов собравшихся, стали сгонять всех присутствующих в здание. Избежать участи заложников, воспользовавшись паникой, удалось лишь немногим.
Количество заложников, согласно первоначальным данным, составило 354 человека (впоследствии оказалось, что их было намного больше — 1116 человек). Подавляющее большинство из оказавшихся в плену составляли дети (в том числе дошкольного возраста).
Террористы, согнав большую часть заложников в спортивный зал школы, заминировали его и ряд других помещений. Сначала они не выдвигали никаких требований, но по прошествии некоторого времени заявили о своем желании видеть в стенах школы президента Северной Осетии Александра Дзасохова, президента Ингушетии Мурата Зязикова и директора НИИ медицины катастроф доктора Леонида Рошаля (а также, по некоторым данным, потребовали вывода федеральных сил с территории Чеченской Республики и освобождения ранее арестованных террористов).
В течение 1-3 сентября на контакт с боевиками пытались выйти советник президента РФ Асламбек Аслаханов, детский врач Леонид Рошаль, а также представители властей и общественные деятели. Все три дня террористы не выдвигали четких требований и отказывались от передачи заложникам лекарств, воды и продуктов питания, а также от денежного вознаграждения за освобождение заложников.
Единственным человеком, которого боевики на следующий день — 2 сентября — согласились впустить в здание школы, оказался экс-президент Ингушетии Руслан Аушев. Ему удалось убедить захватчиков отпустить вместе с ним 26 заложников — женщин и малолетних детей.
На третий день членам оперативного штаба удалось договориться об эвакуации тел заложников, убитых в первые дни захвата.
Развязка наступила 3 сентября. Когда около полудня к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами заложников, в спортзале школы раздались два мощных взрыва, после чего началась стрельба, а из окон и образовавшегося в стене пролома стали выпрыгивать дети и женщины (почти все оказавшиеся в школе мужчины были расстреляны террористами в течение первых двух дней).
По версии следствия, взрывы были самопроизвольными и спровоцировали незапланированный штурм школы, который начали спецподразделения. Бой продолжался до позднего вечера, здание школы было частично разрушено.
Жертвами террористической акции стали 335 погибших и умерших от ран, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.
Для опознания некоторых заложников пришлось проводить генную экспертизу. Среди погибших также были 10 сотрудников спецназа "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России, двое сотрудников "Центроcпаса" МЧС РФ и житель Беслана, принимавший участие в спасении заложников. Большинство бойцов спецназа погибли, прикрывая собой детей.
Ранены 810 заложников и жителей Беслана, а также сотрудников ФСБ, МЧС, милиции и военнослужащих.
Помимо полученных в ходе штурма здания школы ранений, заложники испытали тяжелейший психологический шок. Более 50 часов, проведенных пленниками в здании школы, террористы отказывали им в предоставлении воды, пищи и необходимых медикаментов.
Всего по делу о нападении боевиков на школу в Беслане потерпевшими признаны 1315 человек.
По данным проводившей расследование Генпрокуратуры, в банде, совершившей нападение на школу, были 32 человека, в том числе две "смертницы", которые подорвались еще до штурма. При проведении спецоперации удалось задержать одного боевика — Нурпаши Кулаева, остальные были уничтожены.
Суд над Кулаевым начался в мае 2005 года, ему были предъявлены обвинения по восьми статьям Уголовного Кодекса, в том числе в бандитизме, терроризме, убийстве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, захвате заложников, незаконном хранении, ношении, приобретении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Спустя год, 26 мая 2006 года, Верховный суд Северной Осетии признал Кулаева виновным по всем статьям предъявленных ему обвинений и приговорил его к пожизненному заключению.
6-7 сентября 2004 года были обьявлены днями траура в России в связи с терактом в Северной Осетии.
26 ноября 2004 года президент Северной Осетии подписал указ "Об этической и нравственной ситуации вокруг бесланской трагедии", согласно которому 3 сентября был объявлен в Республике Северная Осетия — Алания Днем Памяти жертв террористического акта в городе Беслане в 2004 году.
3 сентября 2005 года на мемориальном кладбище "Город ангелов" в Беслане, где было захоронено большинство жертв теракта, состоялось открытие памятника "Древо скорби".
1 сентября 2006 года на кладбище Беслана открылся памятник сотрудникам спецназа ФСБ и спасателям МЧС, погибшим при освобождении заложников в сентябре 2004 года.
В 2012 году на территории школы был открыт Мемориальный комплекс вокруг спортзала. Там сооружен каркас в форме эллипса, верх которого напоминает венок. Оставшиеся части корпуса школы были законсервированы, чтобы предотвратить их дальнейшее разрушение.
В 2012 году во дворе школы началось строительство православного храма во имя новомучеников и исповедников Российских.
Он возводится на пожертвования жителей Осетии и благотворителей из различных регионов России. 3 октября 2014 года архиепископ Владикавказский и Аланский Зосима освятил крест возводимого храма.
Памятники жертвам Беслана также были установлены и в других населенных пунктах России и мира — во Владикавказе, Санкт-Петербурге, в центре Москвы, в селе Коста-Хетагурова Карачаево-Черкесии, Флоренции (Италия).
В марте 2015 года одна из центральных улиц городка Кампо Сан Мартино (Campo San Martino), находящегося в северо-итальянской области Венето, была названа Улицей Детей Беслана.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников