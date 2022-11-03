https://crimea.ria.ru/20221103/v-stavropole-zaderzhali-esche-dvukh-boevikov-bandy-basaeva-i-khattaba-1125228410.html

В Ставрополье задержали еще двух боевиков банды Басаева и Хаттаба

В Ставрополье задержали еще двух боевиков банды Басаева и Хаттаба - РИА Новости Крым, 03.11.2022

В Ставрополье задержали еще двух боевиков банды Басаева и Хаттаба

Еще двух боевиков банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба задержали в Ставрополье. По предварительным данным, они причастны к нападению на военных и сотрудников... РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T17:11

2022-11-03T17:11

2022-11-03T17:11

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Еще двух боевиков банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба задержали в Ставрополье. По предварительным данным, они причастны к нападению на военных и сотрудников полиции в Дагестане в 1999 году. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.Установлено, что в августе 1999 года в Ботлихском районе Дагестана в результате вооруженного мятежа участники бандформирований убили 33 человека и ранили 34."Так, с 7 по 24 августа 1999 года, действуя в составе устойчивой вооруженной группы Басаева и Хаттаба, боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 1000 человек приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности России и совершили посягательство на жизнь военнослужащих ВС РФ, осуществлявших обеспечение общественной безопасности и наведение конституционного порядка на территории Ботлихского района Республики Дагестан", - уточняют в СК.Следствие ходатайствует перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в мае этого года были задержаны двое преступников банды Басаева и Хаттаба, напавших на Дагестан в 1999 году.

https://crimea.ria.ru/20220520/zaderzhany-dvoe-prestupnikov-bandy-basaeva-i-khattaba-1123290354.html

https://crimea.ria.ru/20210330/Chlen-bandy-Basaeva-i-Khattaba-poluchil-14-let-kolonii-1119413493.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия