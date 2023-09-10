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Главные события и заявления дня: 10 сентября - РИА Новости Крым, 10.09.2023
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Главные события и заявления дня: 10 сентября
Главные события и заявления дня: 10 сентября - РИА Новости Крым, 10.09.2023
Главные события и заявления дня: 10 сентября
Три катера с десантниками ВСУ, следовавшими в сторону Крыма, уничтожены авиацией ЧФ. При этом над акваторией Черного моря вблизи полуострова пресечена... РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T22:38
2023-09-10T22:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Три катера с десантниками ВСУ, следовавшими в сторону Крыма, уничтожены авиацией ЧФ. При этом над акваторией Черного моря вблизи полуострова пресечена террористическая атака Украины с помощью восьми беспилотников. В новых регионах России проходят выборы в законодательное собрание, а в Крыму – довыборы в Госдуму, члены избиркомов получают угрозы. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Украина сама разрушила свою территориальную целостность. Армия России ликвидировала в ЛНР бригаду украинского спецназа. В Марокко выросло число жертв землетрясения.О главных событиях и заявлениях дня - в подборке РИА Новости Крым.Американские катера с боевиками ВСУ в Черном мореТри катера с десантом ВСУ уничтожили самолеты морской авиации Черноморского флота РФ. Противник следовал в направлении Крымского побережья, но был ликвидирован в районе острова Змеиный в западной части акватории Черного моря. Минобороны РФ сообщило, что десантная группа состояла из 36 человек.Пресечена массовая атака дронов на КрымВ ночь на воскресенье киевский режим попытался совершить террористическую атаку на Крым с применением БПЛА самолетного типа. Целью врага были объекты на территории Российской Федерации. Однако достичь ее не получилось: дежурные средства ПВО уничтожили восемь беспилотников над акваторией Черного моря вблизи побережья полуострова.Члены избиркомов в Крыму получают угрозыПредседатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии сообщила, что в Крыму членам избиркомов поступают звонки с неизвестных номеров с командой уничтожить документацию, провести эвакуацию. Факт угроз подтвердил и председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев. Он также добавил, что это никак не сказалось на проведении довыборов.Украина, Крым и Донбасс: Лавров назвал триггер возмущенияМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления по итогам саммита G20 в Нью Дели заявил, что триггером для возмущения жителей Крыма и Донбасса стало упразднение Украиной статуса русского языка после госпереворота в феврале 2014 года. По словам Лаврова, таким отношением к своим гражданам киевский режим подорвал собственную территориальную целостность.В Херсонской области завершились выборыИзбирательная комиссия Херсонской области обработала 100% протоколов. Председатель регионального избиркома Марина Захарова заявила, что выборы в областную Думу состоялись при явке 65,36% избирателей.По словам Захаровой, голосование прошло трудно из-за провокаций со стороны вооруженных сил Украины. Два участка в Херсонской области пришлось закрыть досрочно. Также возле избирательного участка № 96 в поселке Счастливцево Генического района была обнаружена и обезврежена боевая граната.Разбита бригада спецназа "Азов"*Более 500 солдат за сутки потеряла Украина в провальных штурмах в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. В Луганской Народной Республике Вооруженные силы России разбили бригады спецназа "Азов"* и Нацгвардии Украины. Кроме того, ВСУ лишились складов боеприпасов в Трудовом и Риздвянке Запорожской области, а также в районе населенного пункта Волчанские Хутора Харьковской области.Землетрясение в Марокко унесло более 2000 жизнейЧисло жертв разрушительного землетрясения в Марокко выросло до 2012. Еще 2059 пострадали, из них 1404 получили серьезные ранения. В государстве объявлен траур. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября.* Террористическая организация, запрещенная в РФ
https://crimea.ria.ru/20230910/zits-ministr-oborony-i-pokhmelnyy-chizburger-kuleby-chto-tam-u-sosedey-1131306255.html
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Главные события и заявления дня: 10 сентября

Главные события и комментарии воскресенья, 10 сентября

22:38 10.09.2023
 
© РИА Новости КрымБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Три катера с десантниками ВСУ, следовавшими в сторону Крыма, уничтожены авиацией ЧФ. При этом над акваторией Черного моря вблизи полуострова пресечена террористическая атака Украины с помощью восьми беспилотников. В новых регионах России проходят выборы в законодательное собрание, а в Крыму – довыборы в Госдуму, члены избиркомов получают угрозы. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Украина сама разрушила свою территориальную целостность. Армия России ликвидировала в ЛНР бригаду украинского спецназа. В Марокко выросло число жертв землетрясения.
О главных событиях и заявлениях дня - в подборке РИА Новости Крым.

Американские катера с боевиками ВСУ в Черном море

Три катера с десантом ВСУ уничтожили самолеты морской авиации Черноморского флота РФ. Противник следовал в направлении Крымского побережья, но был ликвидирован в районе острова Змеиный в западной части акватории Черного моря. Минобороны РФ сообщило, что десантная группа состояла из 36 человек.

Пресечена массовая атака дронов на Крым

В ночь на воскресенье киевский режим попытался совершить террористическую атаку на Крым с применением БПЛА самолетного типа. Целью врага были объекты на территории Российской Федерации. Однако достичь ее не получилось: дежурные средства ПВО уничтожили восемь беспилотников над акваторией Черного моря вблизи побережья полуострова.
Назначенный президентом Украины министром обороны Рустем Умеров
Вчера, 22:07
Зиц-министр обороны и похмельный чизбургер Кулебы: что там у соседей?

Члены избиркомов в Крыму получают угрозы

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии сообщила, что в Крыму членам избиркомов поступают звонки с неизвестных номеров с командой уничтожить документацию, провести эвакуацию. Факт угроз подтвердил и председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев. Он также добавил, что это никак не сказалось на проведении довыборов.

Украина, Крым и Донбасс: Лавров назвал триггер возмущения

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления по итогам саммита G20 в Нью Дели заявил, что триггером для возмущения жителей Крыма и Донбасса стало упразднение Украиной статуса русского языка после госпереворота в феврале 2014 года. По словам Лаврова, таким отношением к своим гражданам киевский режим подорвал собственную территориальную целостность.

В Херсонской области завершились выборы

Избирательная комиссия Херсонской области обработала 100% протоколов. Председатель регионального избиркома Марина Захарова заявила, что выборы в областную Думу состоялись при явке 65,36% избирателей.
По словам Захаровой, голосование прошло трудно из-за провокаций со стороны вооруженных сил Украины. Два участка в Херсонской области пришлось закрыть досрочно. Также возле избирательного участка № 96 в поселке Счастливцево Генического района была обнаружена и обезврежена боевая граната.
Брифинг председателя Избирательной комиссии региона Марины Захаровой - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Вчера, 17:53
Выборы VS провокации ВСУ: Захарова честно рассказала о голосовании

Разбита бригада спецназа "Азов"*

Более 500 солдат за сутки потеряла Украина в провальных штурмах в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. В Луганской Народной Республике Вооруженные силы России разбили бригады спецназа "Азов"* и Нацгвардии Украины. Кроме того, ВСУ лишились складов боеприпасов в Трудовом и Риздвянке Запорожской области, а также в районе населенного пункта Волчанские Хутора Харьковской области.

Землетрясение в Марокко унесло более 2000 жизней

Число жертв разрушительного землетрясения в Марокко выросло до 2012. Еще 2059 пострадали, из них 1404 получили серьезные ранения. В государстве объявлен траур. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ
Крым. Форос - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Вчера, 20:24Радио "Спутник в Крыму"
Золотые метры: эксперт назвал цены на недвижимость в Ялте
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 11 сентября
23:50Выборы под пулями: как прошло голосование в Донбассе
23:04Ситуация на Крымском мосту к вечеру воскресенья: оперативные данные
22:38Главные события и заявления дня: 10 сентября
22:07Зиц-министр обороны и похмельный чизбургер Кулебы: что там у соседей?
21:41Спорный вопрос: кто ответит за травмы клиентов в фитнес-клубах
21:19Как прошли довыборы в Крыму – Избирком
20:57Воюй и учись бесплатно: как Киев "стимулирует" студентов вступать в ВСУ
20:46В Херсонской области подвели итоги выборов в областную Думу
20:24Золотые метры: эксперт назвал цены на недвижимость в Ялте
19:57Настоящее бабье лето: чего ждать от погоды в Крыму на неделе
19:39Выгорело 14 гектаров: в Феодосии сутки тушили горящее поле
19:15Опубликованы первые данные голосования на новых территориях России
18:45Зачем России Стратегия развития виноградарства и виноделия до 2050 года
18:15Ситуация у Крымского моста вечером в воскресенье: данные на 18:00
17:53Выборы VS провокации ВСУ: Захарова честно рассказала о голосовании
17:2910 часов на штурм горы: в Севастополе прошел Кубок России по альпинизму
17:07В ЛНР разбиты бригады спецназа "Азов"* и Нацгвардии Украины
16:22"Скорая" столкнулась с автобусом в Симферополе
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