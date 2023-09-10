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Главные события и заявления дня: 10 сентября

Главные события и заявления дня: 10 сентября - РИА Новости Крым, 10.09.2023

Главные события и заявления дня: 10 сентября

Три катера с десантниками ВСУ, следовавшими в сторону Крыма, уничтожены авиацией ЧФ. При этом над акваторией Черного моря вблизи полуострова пресечена... РИА Новости Крым, 10.09.2023

2023-09-10T22:38

2023-09-10T22:38

2023-09-10T22:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Три катера с десантниками ВСУ, следовавшими в сторону Крыма, уничтожены авиацией ЧФ. При этом над акваторией Черного моря вблизи полуострова пресечена террористическая атака Украины с помощью восьми беспилотников. В новых регионах России проходят выборы в законодательное собрание, а в Крыму – довыборы в Госдуму, члены избиркомов получают угрозы. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Украина сама разрушила свою территориальную целостность. Армия России ликвидировала в ЛНР бригаду украинского спецназа. В Марокко выросло число жертв землетрясения.О главных событиях и заявлениях дня - в подборке РИА Новости Крым.Американские катера с боевиками ВСУ в Черном мореТри катера с десантом ВСУ уничтожили самолеты морской авиации Черноморского флота РФ. Противник следовал в направлении Крымского побережья, но был ликвидирован в районе острова Змеиный в западной части акватории Черного моря. Минобороны РФ сообщило, что десантная группа состояла из 36 человек.Пресечена массовая атака дронов на КрымВ ночь на воскресенье киевский режим попытался совершить террористическую атаку на Крым с применением БПЛА самолетного типа. Целью врага были объекты на территории Российской Федерации. Однако достичь ее не получилось: дежурные средства ПВО уничтожили восемь беспилотников над акваторией Черного моря вблизи побережья полуострова.Члены избиркомов в Крыму получают угрозыПредседатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии сообщила, что в Крыму членам избиркомов поступают звонки с неизвестных номеров с командой уничтожить документацию, провести эвакуацию. Факт угроз подтвердил и председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев. Он также добавил, что это никак не сказалось на проведении довыборов.Украина, Крым и Донбасс: Лавров назвал триггер возмущенияМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления по итогам саммита G20 в Нью Дели заявил, что триггером для возмущения жителей Крыма и Донбасса стало упразднение Украиной статуса русского языка после госпереворота в феврале 2014 года. По словам Лаврова, таким отношением к своим гражданам киевский режим подорвал собственную территориальную целостность.В Херсонской области завершились выборыИзбирательная комиссия Херсонской области обработала 100% протоколов. Председатель регионального избиркома Марина Захарова заявила, что выборы в областную Думу состоялись при явке 65,36% избирателей.По словам Захаровой, голосование прошло трудно из-за провокаций со стороны вооруженных сил Украины. Два участка в Херсонской области пришлось закрыть досрочно. Также возле избирательного участка № 96 в поселке Счастливцево Генического района была обнаружена и обезврежена боевая граната.Разбита бригада спецназа "Азов"*Более 500 солдат за сутки потеряла Украина в провальных штурмах в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. В Луганской Народной Республике Вооруженные силы России разбили бригады спецназа "Азов"* и Нацгвардии Украины. Кроме того, ВСУ лишились складов боеприпасов в Трудовом и Риздвянке Запорожской области, а также в районе населенного пункта Волчанские Хутора Харьковской области.Землетрясение в Марокко унесло более 2000 жизнейЧисло жертв разрушительного землетрясения в Марокко выросло до 2012. Еще 2059 пострадали, из них 1404 получили серьезные ранения. В государстве объявлен траур. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября.* Террористическая организация, запрещенная в РФ

https://crimea.ria.ru/20230910/zits-ministr-oborony-i-pokhmelnyy-chizburger-kuleby-chto-tam-u-sosedey-1131306255.html

https://crimea.ria.ru/20230910/vybory-vs-provokatsii-vsu-zakharova-chestno-rasskazala-o-golosovanii-1131303989.html

https://crimea.ria.ru/20230910/zolotye-metry-ekspert-nazval-tseny-na-nedvizhimost-v-yalte-1131273164.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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