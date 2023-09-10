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Целостность Украины киевский режим разрушил сам - Лавров - РИА Новости Крым, 10.09.2023
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Целостность Украины киевский режим разрушил сам - Лавров
Целостность Украины киевский режим разрушил сам - Лавров - РИА Новости Крым, 10.09.2023
Целостность Украины киевский режим разрушил сам - Лавров
Упразднение статуса русского языка на Украине после государственного переворота в феврале 2014 года послужило так называемым триггером, когда возмутились жители РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T12:37
2023-09-10T12:37
сергей лавров
украина
крым
политика
общество
новости
саммит g20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Упразднение статуса русского языка на Украине после государственного переворота в феврале 2014 года послужило так называемым триггером, когда возмутились жители Крыма, Донбасса и сказали, что они в такой стране жить не собираются. Об этом заявил министра иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления по итогам саммита G20 в Нью Дели."Таким отношением к своим гражданам киевский режим подорвал свою собственную территориальную целостность. Потому что в Декларации Генеральной ассамблеи ООН о принципах международного права записано, что необходимо уважать территориальную целостность тех государств, чьи правительства соблюдают принцип самоопределения народов и представляют все население, проживающее на соответствующей территории", - напомнил министр.По словам Лаврова, Запад, как только речь заходит об Украине, не может вступать в интеллектуальные дискуссии, а только требует "прекращения российской агрессии" и восстановления территориальной целостности Украины. А территориальная целостность в уставе ООН хронологически записана после сохранения принципа равноправия и самоопределения народов, подчеркнул глава российского МИД.Лавров подчеркнул, что все это в очередной раз было четко разъяснено на саммите "Группы двадцати". И он уверен в правильном понимании происходящего в кругу развивающихся членов "двадцатки", а также некоторыми западными коллегами. Однако последние делают ставку на стратегическое поражение Российской Федерации.Cаммит G20 проходил в Нью-Дели 9-10 сентября. На него были приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров предупредил о расширении западного военного альянсаНа Лаврове "сошлась" индонезийская национальная рубашкаГлавы МИД России и Турции обсудили "формулу мира" Зеленского
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4.7
96
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сергей лавров, украина, крым, политика, общество, новости, саммит g20
Целостность Украины киевский режим разрушил сам - Лавров

Территориальную целостность своей страны киевский режим разрушил самостоятельно – Лавров

12:37 10.09.2023
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ С. Лавров
Министр иностранных дел РФ С. Лавров
© МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Упразднение статуса русского языка на Украине после государственного переворота в феврале 2014 года послужило так называемым триггером, когда возмутились жители Крыма, Донбасса и сказали, что они в такой стране жить не собираются. Об этом заявил министра иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления по итогам саммита G20 в Нью Дели.
"Таким отношением к своим гражданам киевский режим подорвал свою собственную территориальную целостность. Потому что в Декларации Генеральной ассамблеи ООН о принципах международного права записано, что необходимо уважать территориальную целостность тех государств, чьи правительства соблюдают принцип самоопределения народов и представляют все население, проживающее на соответствующей территории", - напомнил министр.
По словам Лаврова, Запад, как только речь заходит об Украине, не может вступать в интеллектуальные дискуссии, а только требует "прекращения российской агрессии" и восстановления территориальной целостности Украины. А территориальная целостность в уставе ООН хронологически записана после сохранения принципа равноправия и самоопределения народов, подчеркнул глава российского МИД.
"Авторы и исполнители путча в Киеве в феврале 2014 года никоим образом не могут претендовать на то, чтобы представлять интересы крымчан, жителей востока Украины, - заявил министр. - Так что территориальную целостность своей страны киевский режим разрушил самостоятельно. И в полном соответствии с уставом ООН и международным правом вступил в силу принцип самоопределения народов".
Лавров подчеркнул, что все это в очередной раз было четко разъяснено на саммите "Группы двадцати". И он уверен в правильном понимании происходящего в кругу развивающихся членов "двадцатки", а также некоторыми западными коллегами. Однако последние делают ставку на стратегическое поражение Российской Федерации.
Cаммит G20 проходил в Нью-Дели 9-10 сентября. На него были приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
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