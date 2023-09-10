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Целостность Украины киевский режим разрушил сам - Лавров

Целостность Украины киевский режим разрушил сам - Лавров - РИА Новости Крым, 10.09.2023

Целостность Украины киевский режим разрушил сам - Лавров

Упразднение статуса русского языка на Украине после государственного переворота в феврале 2014 года послужило так называемым триггером, когда возмутились жители РИА Новости Крым, 10.09.2023

2023-09-10T12:37

2023-09-10T12:37

2023-09-10T12:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Упразднение статуса русского языка на Украине после государственного переворота в феврале 2014 года послужило так называемым триггером, когда возмутились жители Крыма, Донбасса и сказали, что они в такой стране жить не собираются. Об этом заявил министра иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления по итогам саммита G20 в Нью Дели."Таким отношением к своим гражданам киевский режим подорвал свою собственную территориальную целостность. Потому что в Декларации Генеральной ассамблеи ООН о принципах международного права записано, что необходимо уважать территориальную целостность тех государств, чьи правительства соблюдают принцип самоопределения народов и представляют все население, проживающее на соответствующей территории", - напомнил министр.По словам Лаврова, Запад, как только речь заходит об Украине, не может вступать в интеллектуальные дискуссии, а только требует "прекращения российской агрессии" и восстановления территориальной целостности Украины. А территориальная целостность в уставе ООН хронологически записана после сохранения принципа равноправия и самоопределения народов, подчеркнул глава российского МИД.Лавров подчеркнул, что все это в очередной раз было четко разъяснено на саммите "Группы двадцати". И он уверен в правильном понимании происходящего в кругу развивающихся членов "двадцатки", а также некоторыми западными коллегами. Однако последние делают ставку на стратегическое поражение Российской Федерации.Cаммит G20 проходил в Нью-Дели 9-10 сентября. На него были приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров предупредил о расширении западного военного альянсаНа Лаврове "сошлась" индонезийская национальная рубашкаГлавы МИД России и Турции обсудили "формулу мира" Зеленского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, украина, крым, политика, общество, новости, саммит g20