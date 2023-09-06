На Лаврове "сошлась" индонезийская национальная рубашка
Восточноазиатский саммит в Джакарте: зачем Лавров надел индонезийскую рубашку на ужин
© Telegram-канал Марии ЗахаровойМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Telegram-канал Марии Захаровой
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на торжественный ужин для глав делегаций на Восточноазиатском саммите (ВАС) в традиционной индонезийской рубашке, сообщает пресс-служба российского дипломатического ведомства. Она называется "батик", что в переводе означает "капля воска". Именно с помощью воска и парафина на ткань наносят уникальный народный орнамент.
Завтра, 7 сентября, в столице Индонезии Джакарте стартует 18-й Восточноазиатский саммит (ВАС) - форум для диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В его состав входят страны-члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а Россия участвует в нем с 2010 года на правах партнера по диалогу.
Согласно протоколу, национальные "батики" принято надевать на неформальные мероприятия саммита в знак уважения к председательствующей стороне.
© Telegram-канал Марии Захаровой
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на торжественный ужин
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на торжественный ужин
© Telegram-канал Марии Захаровой
© Telegram-канал Марии Захаровой
Согласно протоколу, национальные "батики" принято надевать на неформальные мероприятия саммита
2 из 4
Согласно протоколу, национальные "батики" принято надевать на неформальные мероприятия саммита
© Telegram-канал Марии Захаровой
© Telegram-канал Марии ЗахаровойТоржественный ужин для глав делегаций на Восточноазиатском саммите (ВАС)
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Торжественный ужин для глав делегаций на Восточноазиатском саммите (ВАС)
© Telegram-канал Марии Захаровой
© Telegram-канал Марии ЗахаровойЗавтра, 7 сентября, в столице Индонезии Джакарте стартует 18-й Восточноазиатский саммит (ВАС)
4 из 4
Завтра, 7 сентября, в столице Индонезии Джакарте стартует 18-й Восточноазиатский саммит (ВАС)
© Telegram-канал Марии Захаровой
1 из 4
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на торжественный ужин
© Telegram-канал Марии Захаровой
2 из 4
Согласно протоколу, национальные "батики" принято надевать на неформальные мероприятия саммита
© Telegram-канал Марии Захаровой
3 из 4
Торжественный ужин для глав делегаций на Восточноазиатском саммите (ВАС)
© Telegram-канал Марии Захаровой
4 из 4
Завтра, 7 сентября, в столице Индонезии Джакарте стартует 18-й Восточноазиатский саммит (ВАС)
© Telegram-канал Марии Захаровой
Примечательно, что на прошлой встрече стран ВАС, которая проходила в столице Камбоджи Пномпене, Лаврову не смогли подобрать подходящий размер. В неформальной беседе с журналистами он сказал, что примерял рубашку два раза, и она так и не сошлась. "Не по шапке Сенька", пошутил глава российского дипломатического ведомства. Забавное видео с этим разговором публиковалось на официальных страницах МИДа в соцсетях. На этот раз, видимо, с размером организаторы угадали.
6 сентября глава российской делегации в Джакарте Сергей Лавров уже провел несколько встреч "на полях" саммита. В частности, он пообщался с Генеральным секретарем Ассоциации регионального сотрудничества прибрежных стран Индийского океана (АРСИО) Салманом аль-Фариси и своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.
22 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США наращивают силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и укрепляют связи со своими союзниками для сдерживания России и Китая. Именно поэтому вопросы коллективной безопасности стран АСЕАН, который будут обсуждать на форуме в Джакарте, становятся еще более актуальными.
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