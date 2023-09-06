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На Лаврове "сошлась" индонезийская национальная рубашка - РИА Новости Крым, 06.09.2023
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На Лаврове "сошлась" индонезийская национальная рубашка
На Лаврове "сошлась" индонезийская национальная рубашка - РИА Новости Крым, 06.09.2023
На Лаврове "сошлась" индонезийская национальная рубашка
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на торжественный ужин для глав делегаций на Восточноазиатском саммите (ВАС) в традиционной индонезийской... РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T18:58
2023-09-06T18:58
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей лавров
индонезия
восточноазиатский саммит (вас)
россия
в мире
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на торжественный ужин для глав делегаций на Восточноазиатском саммите (ВАС) в традиционной индонезийской рубашке, сообщает пресс-служба российского дипломатического ведомства. Она называется "батик", что в переводе означает "капля воска". Именно с помощью воска и парафина на ткань наносят уникальный народный орнамент.Завтра, 7 сентября, в столице Индонезии Джакарте стартует 18-й Восточноазиатский саммит (ВАС) - форум для диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В его состав входят страны-члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а Россия участвует в нем с 2010 года на правах партнера по диалогу.Согласно протоколу, национальные "батики" принято надевать на неформальные мероприятия саммита в знак уважения к председательствующей стороне.Примечательно, что на прошлой встрече стран ВАС, которая проходила в столице Камбоджи Пномпене, Лаврову не смогли подобрать подходящий размер. В неформальной беседе с журналистами он сказал, что примерял рубашку два раза, и она так и не сошлась. "Не по шапке Сенька", пошутил глава российского дипломатического ведомства. Забавное видео с этим разговором публиковалось на официальных страницах МИДа в соцсетях. На этот раз, видимо, с размером организаторы угадали.6 сентября глава российской делегации в Джакарте Сергей Лавров уже провел несколько встреч "на полях" саммита. В частности, он пообщался с Генеральным секретарем Ассоциации регионального сотрудничества прибрежных стран Индийского океана (АРСИО) Салманом аль-Фариси и своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.22 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США наращивают силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и укрепляют связи со своими союзниками для сдерживания России и Китая. Именно поэтому вопросы коллективной безопасности стран АСЕАН, который будут обсуждать на форуме в Джакарте, становятся еще более актуальными.Читайте также на РИА Новости Крым:США и НАТО пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион – ЛавровЛавров предупредил о расширении западного военного альянсаЛавров высказался о "ядерной" Польше
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РИА Новости Крым
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60
министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, индонезия, восточноазиатский саммит (вас), россия, в мире, джакарта, новости
На Лаврове "сошлась" индонезийская национальная рубашка

Восточноазиатский саммит в Джакарте: зачем Лавров надел индонезийскую рубашку на ужин

18:58 06.09.2023
 
© Telegram-канал Марии ЗахаровойМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Telegram-канал Марии Захаровой
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на торжественный ужин для глав делегаций на Восточноазиатском саммите (ВАС) в традиционной индонезийской рубашке, сообщает пресс-служба российского дипломатического ведомства. Она называется "батик", что в переводе означает "капля воска". Именно с помощью воска и парафина на ткань наносят уникальный народный орнамент.
Завтра, 7 сентября, в столице Индонезии Джакарте стартует 18-й Восточноазиатский саммит (ВАС) - форум для диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В его состав входят страны-члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а Россия участвует в нем с 2010 года на правах партнера по диалогу.
Согласно протоколу, национальные "батики" принято надевать на неформальные мероприятия саммита в знак уважения к председательствующей стороне.
© Telegram-канал Марии Захаровой

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на торжественный ужин

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на торжественный ужин для глав делегаций на Восточноазиатском саммите (ВАС) в традиционной индонезийской рубашке
1 из 4

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на торжественный ужин

© Telegram-канал Марии Захаровой
© Telegram-канал Марии Захаровой

Согласно протоколу, национальные "батики" принято надевать на неформальные мероприятия саммита

Согласно протоколу, национальные батики принято надевать на неформальные мероприятия саммита в знак уважения к председательствующей стороне
2 из 4

Согласно протоколу, национальные "батики" принято надевать на неформальные мероприятия саммита

© Telegram-канал Марии Захаровой
© Telegram-канал Марии ЗахаровойТоржественный ужин для глав делегаций на Восточноазиатском саммите (ВАС)
Торжественный ужин для глав делегаций на Восточноазиатском саммите (ВАС)
3 из 4
Торжественный ужин для глав делегаций на Восточноазиатском саммите (ВАС)
© Telegram-канал Марии Захаровой
© Telegram-канал Марии ЗахаровойЗавтра, 7 сентября, в столице Индонезии Джакарте стартует 18-й Восточноазиатский саммит (ВАС)
Завтра, 7 сентября, в столице Индонезии Джакарте стартует 18-й Восточноазиатский саммит (ВАС)
4 из 4
Завтра, 7 сентября, в столице Индонезии Джакарте стартует 18-й Восточноазиатский саммит (ВАС)
© Telegram-канал Марии Захаровой
1 из 4

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на торжественный ужин

© Telegram-канал Марии Захаровой
2 из 4

Согласно протоколу, национальные "батики" принято надевать на неформальные мероприятия саммита

© Telegram-канал Марии Захаровой
3 из 4
Торжественный ужин для глав делегаций на Восточноазиатском саммите (ВАС)
© Telegram-канал Марии Захаровой
4 из 4
Завтра, 7 сентября, в столице Индонезии Джакарте стартует 18-й Восточноазиатский саммит (ВАС)
© Telegram-канал Марии Захаровой
Примечательно, что на прошлой встрече стран ВАС, которая проходила в столице Камбоджи Пномпене, Лаврову не смогли подобрать подходящий размер. В неформальной беседе с журналистами он сказал, что примерял рубашку два раза, и она так и не сошлась. "Не по шапке Сенька", пошутил глава российского дипломатического ведомства. Забавное видео с этим разговором публиковалось на официальных страницах МИДа в соцсетях. На этот раз, видимо, с размером организаторы угадали.
6 сентября глава российской делегации в Джакарте Сергей Лавров уже провел несколько встреч "на полях" саммита. В частности, он пообщался с Генеральным секретарем Ассоциации регионального сотрудничества прибрежных стран Индийского океана (АРСИО) Салманом аль-Фариси и своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.
22 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США наращивают силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и укрепляют связи со своими союзниками для сдерживания России и Китая. Именно поэтому вопросы коллективной безопасности стран АСЕАН, который будут обсуждать на форуме в Джакарте, становятся еще более актуальными.
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