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Урановые снаряды для Киева и выборы в РФ: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 09.09.2023
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Урановые снаряды для Киева и выборы в РФ: топ новостей недели
Урановые снаряды для Киева и выборы в РФ: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 09.09.2023
Урановые снаряды для Киева и выборы в РФ: топ новостей недели
Урановые снаряды для Киева от США. Переговоры Путина и Эрдогана. Назначение Умерова министром обороны Украины. Новый "закон" Зеленского о Крыме. Выборы в... РИА Новости Крым, 09.09.2023
2023-09-09T17:45
2023-09-09T17:45
топ новостей недели
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Урановые снаряды для Киева от США. Переговоры Путина и Эрдогана. Назначение Умерова министром обороны Украины. Новый "закон" Зеленского о Крыме. Выборы в регионах России. Задержание диверсанта в Крыму. Коломойский без украинского гражданства. Ситуация в Энергодаре: интервью со Zлым и Vежливым. Ошибки синоптиков.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Урановые снаряды для Киева6 сентября Пентагон объявил, что в рамках пакета военной помощи Украине на 175 млн долларов США направят Киеву снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ответственность за негативные последствия применения таких боеприпасов будет целиком и полностью лежать на Штатах. Применение этих снарядов получило весьма печальные последствия и вылилось в галопирующем росте числа страдающих онкологией и другими заболеваниями, напомнил он. Встреча Путина и ЭрдоганаТурция дистанцируется от Украины и стремится продемонстрировать свою невключенность в российско-украинский конфликт вопреки позиции НАТО и настроениям коллективного Запада. Такое мнение выразил во вторник политолог, замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, комментируя итоги переговоров российского и турецкого лидеров в Сочи. На пресс-конференции по итогам переговоров президент Турции заявил, что Украине необходимо "смягчить свой подход, чтобы делать совместные шаги с Россией", прежде всего для возобновления зерновой сделки. Реакция киевской власти не заставила себя ждать: глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире национального телевидения заявил, что Украина будет "стоять на защите всех принципиальных позиций, в том числе насчет санкционного давления на Россию".По словам Владимира Шаповалова, "реакция Украины вполне понятная, даже дежурная".Выборы в России8 сентября в России стартовала трехдневная избирательная кампания в рамках назначенного на 10 сентября Единого дня голосования. По всей стране (85 регионов) проходят более 4200 избирательных кампаний. В этом году выборы не проводятся лишь в Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе. По итогам голосования будут избраны четыре депутата Госдумы (в том числе один – от Крыма), а также 26 глав субъектов, один мэр, депутаты 20 региональных парламентов и 16 парламентов региональных столиц. В частнотси в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проходт выборытолько по партийным спискам. Участвуют в них только кандидаты от парламентских партий, освобожденных от необходимости сбора подписей для участия в выборах ("Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия – За правду", "Новые люди"). Жители новых регионов, находящиеся на данный момент в других субъектах РФ, ранее могли проголосовать на своих выборах на экстерриториальных участках в 81-м субъекте РФ. Назначение УмероваПрезидент Украины Зеленский сменил министра обороны страны - вместо Алексея Резникова ведомство возглавит Рустем Умеров - этнический крымский татарин, экс-советник главы запрещенного в РФ "Меджлиса"* Мустафы Джамилева. Замену Зеленский объяснил необходимостью "новых подходов и форматов взаимодействия как с военными, так и с обществом". Назначение Умерова на этой неделе поддержала Верховная Рада. Новый украинский "закон" о Крыме5 сентября Зеленский подписал новую редакция украинского закона о территориальном делении Крыма. По мнению руководителя крымского филиала Фонда развития гражданского общества Натальи Киселевой, в Киеве "планируют" ликвидировать крымскую автономию. О подписании нового закона Зеленским сообщили в так называемом "представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым". После официальной публикации документа будут введены в действие все предыдущие законы об административном и территориальном делении Крыма.Задержание диверсанта в КрымуСотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Крыму, который готовил житель Севастополя по заданию военной разведки Украины, в целях нарушения воинских перевозок. Об этом 8 сентября сообщил центр общественных связей ведомства. Как сообщает ведомство, также севастополец по заданию военной разведки Украины собирал сведения о размещении на полуострове объектов и подразделений Минобороны России. В тайнике у задержанного изъяты самодельное взрывное устройство на основе иностранного пластичного взрывчатого вещества. К этому времени суд заключил мужчину в СИЗО. Гражданство КоломойскогоУкраинский олигарх Игорь Коломойский, находящийся под стражей по ряду обвинений, проходит по уголовному делу как гражданин других государств, сообщили на этой неделе украинские СМИ. В частности, в документах уголовного дела бизнесмен фигурирует как "гражданин Израиля и Кипра, лишенный гражданства Украины".Коломойскому инкриминируется мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц в крупном размере, а также легализация добытого преступным путем имущества. Интервью в ЭнергодареНа этой неделе корреспонденты РИА Новости Крым в очередной раз побывали в зоне СВО, в том числе в Энергодаре, где находится самая близкая к Крымскому полуострову атомная станция. О том, что происходит в городе, как обеспечивают безопасность после обмеления Каховского водохранилища и как работают российские наши бойцы в этом регионе, говорили с командиром спецподразделения крымчан-добровольцев Степаном Лопатиным (позывной "Злой"). Эффект бабочкиТочность погодных прогнозов зависит от целого ряда случайных факторов, поэтому ученые никогда не смогут делать совершенно безошибочных прогнозов. Заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, влияющие на погоду факторы слишком многочисленны, неожиданные процессы может запустить любое, даже самое незначительное на первый взгляд событие - в ряде случаев достаточно движения бабочки, чтобы в условиях неустойчивости атмосферы вместо антициклонов возникли циклоны или наоборот. *экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
https://crimea.ria.ru/20230909/moschnoe-zemletryasenie-v-marokko--sotni-zhertv-1131275681.html
https://crimea.ria.ru/20230909/federalnomu-yadernomu-tsentru-net-ravnykh-putin-poblagodaril-uchenykh-1131271618.html
https://crimea.ria.ru/20230903/oligarkha-kolomoyskogo-lishili-grazhdanstva-ukrainy--smi-1131137565.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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топ новостей недели, новости, украина, россия, владимир зеленский (президент украины), рустем умеров, злой, политика, новости сво, погода
Урановые снаряды для Киева и выборы в РФ: топ новостей недели

Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым

17:45 09.09.2023
 
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Урановые снаряды для Киева от США. Переговоры Путина и Эрдогана. Назначение Умерова министром обороны Украины. Новый "закон" Зеленского о Крыме. Выборы в регионах России. Задержание диверсанта в Крыму. Коломойский без украинского гражданства. Ситуация в Энергодаре: интервью со Zлым и Vежливым. Ошибки синоптиков.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.

Урановые снаряды для Киева

6 сентября Пентагон объявил, что в рамках пакета военной помощи Украине на 175 млн долларов США направят Киеву снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ответственность за негативные последствия применения таких боеприпасов будет целиком и полностью лежать на Штатах. Применение этих снарядов получило весьма печальные последствия и вылилось в галопирующем росте числа страдающих онкологией и другими заболеваниями, напомнил он.
Поврежденное здание в Марокко после землетрясения 9 сентября 2023 года
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Встреча Путина и Эрдогана

Турция дистанцируется от Украины и стремится продемонстрировать свою невключенность в российско-украинский конфликт вопреки позиции НАТО и настроениям коллективного Запада. Такое мнение выразил во вторник политолог, замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, комментируя итоги переговоров российского и турецкого лидеров в Сочи.
На пресс-конференции по итогам переговоров президент Турции заявил, что Украине необходимо "смягчить свой подход, чтобы делать совместные шаги с Россией", прежде всего для возобновления зерновой сделки. Реакция киевской власти не заставила себя ждать: глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире национального телевидения заявил, что Украина будет "стоять на защите всех принципиальных позиций, в том числе насчет санкционного давления на Россию".По словам Владимира Шаповалова, "реакция Украины вполне понятная, даже дежурная".

Выборы в России

8 сентября в России стартовала трехдневная избирательная кампания в рамках назначенного на 10 сентября Единого дня голосования. По всей стране (85 регионов) проходят более 4200 избирательных кампаний. В этом году выборы не проводятся лишь в Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе. По итогам голосования будут избраны четыре депутата Госдумы (в том числе один – от Крыма), а также 26 глав субъектов, один мэр, депутаты 20 региональных парламентов и 16 парламентов региональных столиц.
В частнотси в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проходт выборытолько по партийным спискам. Участвуют в них только кандидаты от парламентских партий, освобожденных от необходимости сбора подписей для участия в выборах ("Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия – За правду", "Новые люди"). Жители новых регионов, находящиеся на данный момент в других субъектах РФ, ранее могли проголосовать на своих выборах на экстерриториальных участках в 81-м субъекте РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
08:05
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Назначение Умерова

Президент Украины Зеленский сменил министра обороны страны - вместо Алексея Резникова ведомство возглавит Рустем Умеров - этнический крымский татарин, экс-советник главы запрещенного в РФ "Меджлиса"* Мустафы Джамилева.
Замену Зеленский объяснил необходимостью "новых подходов и форматов взаимодействия как с военными, так и с обществом".
Назначение Умерова на этой неделе поддержала Верховная Рада.

Новый украинский "закон" о Крыме

5 сентября Зеленский подписал новую редакция украинского закона о территориальном делении Крыма. По мнению руководителя крымского филиала Фонда развития гражданского общества Натальи Киселевой, в Киеве "планируют" ликвидировать крымскую автономию. О подписании нового закона Зеленским сообщили в так называемом "представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым". После официальной публикации документа будут введены в действие все предыдущие законы об административном и территориальном делении Крыма.

Задержание диверсанта в Крыму

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Крыму, который готовил житель Севастополя по заданию военной разведки Украины, в целях нарушения воинских перевозок. Об этом 8 сентября сообщил центр общественных связей ведомства. Как сообщает ведомство, также севастополец по заданию военной разведки Украины собирал сведения о размещении на полуострове объектов и подразделений Минобороны России. В тайнике у задержанного изъяты самодельное взрывное устройство на основе иностранного пластичного взрывчатого вещества. К этому времени суд заключил мужчину в СИЗО.
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
3 сентября, 17:52
Олигарха Коломойского лишили гражданства Украины – СМИ

Гражданство Коломойского

Украинский олигарх Игорь Коломойский, находящийся под стражей по ряду обвинений, проходит по уголовному делу как гражданин других государств, сообщили на этой неделе украинские СМИ. В частности, в документах уголовного дела бизнесмен фигурирует как "гражданин Израиля и Кипра, лишенный гражданства Украины".
Коломойскому инкриминируется мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц в крупном размере, а также легализация добытого преступным путем имущества.

Интервью в Энергодаре

На этой неделе корреспонденты РИА Новости Крым в очередной раз побывали в зоне СВО, в том числе в Энергодаре, где находится самая близкая к Крымскому полуострову атомная станция. О том, что происходит в городе, как обеспечивают безопасность после обмеления Каховского водохранилища и как работают российские наши бойцы в этом регионе, говорили с командиром спецподразделения крымчан-добровольцев Степаном Лопатиным (позывной "Злой").

Эффект бабочки

Точность погодных прогнозов зависит от целого ряда случайных факторов, поэтому ученые никогда не смогут делать совершенно безошибочных прогнозов. Заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, влияющие на погоду факторы слишком многочисленны, неожиданные процессы может запустить любое, даже самое незначительное на первый взгляд событие - в ряде случаев достаточно движения бабочки, чтобы в условиях неустойчивости атмосферы вместо антициклонов возникли циклоны или наоборот.
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
 
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17:45Урановые снаряды для Киева и выборы в РФ: топ новостей недели
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