https://crimea.ria.ru/20230908/tri-dnya-na-vybor-kogo-i-kuda-izbirayut-v-rossiyskikh-regionakh-1131241215.html

Три дня на выбор: кого и куда избирают в российских регионах

Три дня на выбор: кого и куда избирают в российских регионах - РИА Новости Крым, 08.09.2023

Три дня на выбор: кого и куда избирают в российских регионах

8 сентября в России стартовала трехдневная избирательная кампания в рамках назначенного на 10 сентября Единого дня голосования. По всей стране пройдут более... РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T06:02

2023-09-08T06:02

2023-09-08T08:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. 8 сентября в России стартовала трехдневная избирательная кампания в рамках назначенного на 10 сентября Единого дня голосования. По всей стране пройдут более 4200 избирательных кампаний в 85 регионах. В этом году выборы не проводятся лишь в Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе. По итогам голосования будут избраны четыре депутата Госдумы (в том числе один – от Крыма), а также 26 глав субъектов, один мэр, депутаты 20 региональных парламентов и 16 парламентов региональных столиц.Какие выборы проходят в 2023 годуВ большинстве регионов в этом году голосование пройдет в течение трех дней – с 8 по 10 сентября. В некоторых субъектах, например, в Омской области, волеизъявление пройдет в течение двух дней – 9 и 10 сентября.По итогам голосования решится судьба более 33 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По данным ЦИК, на выборы всех уровней свои кандидатуры выдвинули свыше 85 тысяч кандидатов от 23 из 25 политических партий. По итогу зарегистрирована 81 тысяча кандидатов, из них 10,5 тысячи – самовыдвиженцы.Всего по стране смогут проголосовать порядка 67 миллионов россиян.Довыборы в Госдуму и выборы губернаторовВ четырех субъектах РФ пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы РФ. Так, в Крыму состоится голосование по Симферопольскому одномандатному избирательному округу №19, в который входят Центральный район Симферополя, Алушта, Судак, Феодосия, Ялта, Бахчисарайский, Белогорский и часть Симферопольского районов. В бюллетень внесены пять кандидатов от пяти партий – "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, Коммунистическая партия "Коммунисты России" и "Справедливая Россия – За правду".Ранее мандат от данного округа принадлежал единороссу Алексею Черняку, который в сентябре прошлого года досрочно сложил полномочия по собственному желанию.Также своих представителей в Госдуму будут избирать жители 114-го округа в Липецкой области, 56-го округа в Красноярском крае и 16-го округа в Карачаево-Черкессии. Прежние депутаты от этих округов – соответственно Николай Борцов, Виктор Зубарев и Джашарбек Узденов – скончались в этом году.В 21-м субъекте состоятся прямые выборы глав субъектов: в Москве, Подмосковье, Амурской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Смоленской и Тюменской областях, в Алтайском, Красноярском и Приморском краях, в Якутии и Хакасии, а также в Чукотском автономном округе.Впервые с 2017 года выборы губернаторов пройдут без самовыдвиженцев – только с участием кандидатов от политических партий.Еще в пяти субъектах глав изберут местные депутаты. Речь идет о Ямало-Ненецком автономном округе, а также о новых регионах РФ – Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. В новых субъектах губернаторов будут выбирать не сразу, а после завершения выборов в местные парламенты. Действующие врио глав и губернаторов этих регионов (Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий) возглавляют партийные списки от "Единой России".Выборы мэра МосквыЖители российской столицы в течение трех дней будут голосовать за мэра города. За симпатии москвичей борются пять кандидатов: действующий градоначальник Сергей Собянин ("Единая Россия"), кандидат от КПРФ Леонид Зюганов (внук лидера этой партии Геннадия Зюганова), вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков ("Новые люди), а также депутат ГД Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – За правду").Мэра Москвы избирают на пять лет. Принять участие в голосовании смогут более 7 млн избирателей. Помимо жителей столицы, принять участие в выборах мэра Москвы смогут граждане, которые не имеют регистрации по месту жительства. В этом случае необходимо подать заявление о включении в список по месту нахождения.Также в единый день голосования пройдут выборы губернатора Московской области. За должность поборются четыре кандидата, в том числе действующий глава региона Андрей Воробьев.Кроме того, в этом году состоится одна кампания по выборам главы региональной столицы – это Хабаровск. На пост мэра города претендуют семь кандидатов.Выборы региональных парламентовВыборы депутатов законодательных органов субъектов состоятся в 20 регионах: ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Ростовской, Смоленской, Ульяновской, Ярославской областях, республиках Башкирия, Бурятия, Калмыкия, Саха (Якутия), Хакасия, Забайкальском крае и Ненецком автономном округе.В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях выборы пройдут только по партийным спискам. Участвовать в них будут только кандидаты от парламентских партий, освобожденых от необходимости собирать подписи для участия в выборах ("Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия – За правду", "Новые люди"). Жители новых регионов, находящиеся на данный момент в других субъектах РФ, ранее могли проголосовать на своих выборах на экстерриториальных участках в 81-м субъекте РФ.Выборы депутатов местных советов пройдут также в 16 региональных столицах: Майкопе (Адыгея), Архангельске (Архангельская область), Белгороде (Белгородская область), Волгограде (Волгоградская область), Донецке (ДНР), Мелитополе (Запорожская область), Магасе (Ингушетия), Красноярске (Красноярский край), Луганске (ЛНР), Новгороде (Новгородская область), Рязани (Рязанская область), Екатеринбурге (Свердловская область), Тюмени (Тюменская область), Абакане (Хакасия), Геническе (Херсонская область), Якутске (Якутия).Очное и дистанционное голосованиеДля участия в очном голосовании нужно прийти на избирательный участок с 08:00 до 20:00 по местному времени. Чтобы проголосовать, понадобится паспорт или другой документ, удостоверяющий личность избирателя, и открепительный талон при смене территориального места голосования.Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) пройдет в 25 регионах РФ, в 18-ти из них, в том числе в Крыму, этот формат будет применяться впервые. Чтобы воспользоваться этой услугой, избиратель должен иметь подтвержденную учетную запись на "Госуслугах" и оформить на этом портале соответствующее заявление.Пользователь, пожелавший голосовать через интернет, исключается из списков участковой избирательной комиссии и проголосовать "ногами" уже не сможет.В этом году охват ДЭГ – самый широкий за всю историю существования этого формата. По информации главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, заявления на участие в ДЭГ подали более 1,2 миллиона избирателей.

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https://crimea.ria.ru/20230907/bolee-12-mln-rossiyan-izyavili-zhelanie-golosovat-onlayn---tsik-1131227577.html

https://crimea.ria.ru/20230907/vsu-obstrelyali-izbiratelnyy-uchastok-v-khersonskoy-oblasti-1131243062.html

https://crimea.ria.ru/20230907/v-krymu-dopolnitelnye-vybory-gde-i-kak-mozhno-progolosovat-1131240883.html

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выборы, россия, общество, крым, избирком крыма, центризбирком (цик рф), элла памфилова, государственная дума рф