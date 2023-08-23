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Главные события и заявления дня: 23 августа - РИА Новости Крым, 23.08.2023
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Главные события и заявления дня: 23 августа
Главные события и заявления дня: 23 августа - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Главные события и заявления дня: 23 августа
В Тверской области разбился частный самолет - в списке пассажиров Евгений Пригожин. Армия России громит врага в зоне СВО: уничтожено еще 650 боевиков. Три... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T23:02
2023-08-23T23:17
главное за день
новости
крушение самолета в тверской области
евгений пригожин
владимир путин (политик)
новости сво
вооруженные силы россии
потери всу
бензин
луна
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В Тверской области разбился частный самолет - в списке пассажиров Евгений Пригожин. Армия России громит врага в зоне СВО: уничтожено еще 650 боевиков. Три человека погибли в результате беспилотной атаки на белгородский санаторий. Путин на форуме БРИКС объяснил действия России на Украине. Суровикина на должности главкома ВКС сменил Афзалов. Цены на бензин в России обновили рекорд. Индия первой в мире успешно посадила аппарат на южном полюсе Луны.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крушение самолета под ТверьюВ Тверской области разбился частный самолет Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва - Санкт-Петербург, авария произошла вблизи населенного пункта Куженкино, сообщает МЧС России. На борту, по данным ведомства, находились десять человек, из них три члена экипажа, предварительно все погибли. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию, среди пассажиров значится фамилия и имя Евгения Пригожина. Начато расследование катастрофы. СК РФ завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял ситуацию на личный контроль, сообщили в пресс-службе правительства региона. Успехи Армии РоссииРоссийские войска за прошедшие сутки отразили 13 атак противника на нескольких направлениях, потери ВСУ составили порядка 655 военнослужащих убитыми и ранеными и 46 единиц техники. Кроме того, за сутки ВС РФ поразили два украинских пункта управления в Донецкой Народной Республике, уничтожили станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей, вскрыли свыше 20 артиллерийских позиций ВСУ на Краснолиманском направлении. Атака ВСУ на белгородский санаторийВ среду утром украинские боевики обстреляли село Лавы Валуйского округа Белгородской области. На территорию санатория с БПЛА было сброшено две гранаты. В первом случае обошлось без пострадавших, но позже ВСУ произвели повторный обстрел. В результате трое жителей Белгородской области погибли. Дроны ВСУ над МосквойКиев предпринял очередную попытку атаковать объекты в Москве с помощью трех беспилотников, два сбили силы ПВО, а один был подавлен РЭБ и упал в районе комплекса "Москва-Сити", сообщили в среду в Минобороны России. Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, сообщил, что территорию "Москва-Сити" осматривали экстренные службы. В результате удара выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках. Заявление Путина по УкраинеДействия России на Украине продиктованы стремлением положить конец войне, развязанной Западом и подконтрольным ему киевским режимом против мирных граждан Донбасса, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС. Он отметил, что именно стремление некоторых стран сохранить свою гегемонию в мире привело к тяжелому кризису на Украине и поблагодарил коллег по БРИКС, которые "принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться урегулирования мирными средствами". Новый главком ВКСКомандовать Воздушно-космическими силами (ВКС) России вместо генерала Сергея Суровикина временно назначен генерал Виктор Афзалов, который уже был врио главкома ВКС, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск в зоне СВО. Накануне сообщалось, что генерал армии Сергей Суровикин освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу, находится в распоряжении Минобороны", и в данный момент находится "в краткосрочном отпуске".Рекордная цена на бензинВ среду стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила ценовой рекорд, достигнув почти 71 тысячи рублей за тонну. Так, марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за день стала дороже на 1,32% и составила 70 959 рублей за тонну. Цена на Аи-92 увеличилась на 1,63% и достигла 62 694 рубля за тонну. Стало дороже и дизельное топливо. Лунная миссия ИндииИндия первой в мире успешно посадила космический аппарат на южном полюсе Луны, трансляция шла в среду на YouTube-канале Индийской организации космических исследований. Ранее спускаемый модуль "Викрам" отделился от станции "Чандраян-3", провел две операции по снижению своей орбиты и в итоге прилунился. В рамках мисси планируется получить прорывные знания об элементном составе лунной поверхности, провести измерения тепловых свойств лунной поверхности вблизи полярной области, измерить плазму (ионы, электроны) вокруг места посадки в течение одного лунного дня (14 земных суток), определить лунную сейсмическую активность. Президент России Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра страны Нарендру Моди, отметив, что это – большой шаг в освоении космического пространства и свидетельство впечатляющего прогресса, достигнутого Индией в научно-технологической сфере.
https://crimea.ria.ru/20230823/krushenie-samoleta-v-tverskoy-oblasti---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1130904119.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, новости, крушение самолета в тверской области, евгений пригожин, владимир путин (политик), новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , бензин, луна, сергей суровикин, виктор афзалов
Главные события и заявления дня: 23 августа

Главные события и заявления среды, 23 августа

23:02 23.08.2023 (обновлено: 23:17 23.08.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В Тверской области разбился частный самолет - в списке пассажиров Евгений Пригожин. Армия России громит врага в зоне СВО: уничтожено еще 650 боевиков. Три человека погибли в результате беспилотной атаки на белгородский санаторий. Путин на форуме БРИКС объяснил действия России на Украине. Суровикина на должности главкома ВКС сменил Афзалов. Цены на бензин в России обновили рекорд. Индия первой в мире успешно посадила аппарат на южном полюсе Луны.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Крушение самолета под Тверью

В Тверской области разбился частный самолет Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва - Санкт-Петербург, авария произошла вблизи населенного пункта Куженкино, сообщает МЧС России. На борту, по данным ведомства, находились десять человек, из них три члена экипажа, предварительно все погибли.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию, среди пассажиров значится фамилия и имя Евгения Пригожина. Начато расследование катастрофы.
СК РФ завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял ситуацию на личный контроль, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Сигнальная лента Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Вчера, 22:10
Крушение самолета в Тверской области - что известно к этому часу

Успехи Армии России

Российские войска за прошедшие сутки отразили 13 атак противника на нескольких направлениях, потери ВСУ составили порядка 655 военнослужащих убитыми и ранеными и 46 единиц техники. Кроме того, за сутки ВС РФ поразили два украинских пункта управления в Донецкой Народной Республике, уничтожили станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей, вскрыли свыше 20 артиллерийских позиций ВСУ на Краснолиманском направлении.

Атака ВСУ на белгородский санаторий

В среду утром украинские боевики обстреляли село Лавы Валуйского округа Белгородской области. На территорию санатория с БПЛА было сброшено две гранаты. В первом случае обошлось без пострадавших, но позже ВСУ произвели повторный обстрел. В результате трое жителей Белгородской области погибли.
Президент РФ В. Путин принял участие в праздновании 80-летия победы в Курской битве - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Вчера, 21:29
Путин вручил звезды Героя России экипажу танка "Алеша"

Дроны ВСУ над Москвой

Киев предпринял очередную попытку атаковать объекты в Москве с помощью трех беспилотников, два сбили силы ПВО, а один был подавлен РЭБ и упал в районе комплекса "Москва-Сити", сообщили в среду в Минобороны России.
Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, сообщил, что территорию "Москва-Сити" осматривали экстренные службы. В результате удара выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках.

Заявление Путина по Украине

Действия России на Украине продиктованы стремлением положить конец войне, развязанной Западом и подконтрольным ему киевским режимом против мирных граждан Донбасса, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС. Он отметил, что именно стремление некоторых стран сохранить свою гегемонию в мире привело к тяжелому кризису на Украине и поблагодарил коллег по БРИКС, которые "принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться урегулирования мирными средствами".
Рабочая встреча президента РФ В. Путина с врио губернатора Запорожской области Е. Балицким - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Вчера, 17:42
Балицкий после встречи с Путиным пообещал "много интересного" в зоне СВО

Новый главком ВКС

Командовать Воздушно-космическими силами (ВКС) России вместо генерала Сергея Суровикина временно назначен генерал Виктор Афзалов, который уже был врио главкома ВКС, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск в зоне СВО. Накануне сообщалось, что генерал армии Сергей Суровикин освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу, находится в распоряжении Минобороны", и в данный момент находится "в краткосрочном отпуске".

Рекордная цена на бензин

В среду стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила ценовой рекорд, достигнув почти 71 тысячи рублей за тонну. Так, марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за день стала дороже на 1,32% и составила 70 959 рублей за тонну. Цена на Аи-92 увеличилась на 1,63% и достигла 62 694 рубля за тонну. Стало дороже и дизельное топливо.
Деньги на оплату топлива на АЗС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Вчера, 19:33Эксклюзивы РИА Новости Крым
Что будет дальше с ценой на бензин в России и Крыму - прогноз эксперта

Лунная миссия Индии

Индия первой в мире успешно посадила космический аппарат на южном полюсе Луны, трансляция шла в среду на YouTube-канале Индийской организации космических исследований.
Ранее спускаемый модуль "Викрам" отделился от станции "Чандраян-3", провел две операции по снижению своей орбиты и в итоге прилунился. В рамках мисси планируется получить прорывные знания об элементном составе лунной поверхности, провести измерения тепловых свойств лунной поверхности вблизи полярной области, измерить плазму (ионы, электроны) вокруг места посадки в течение одного лунного дня (14 земных суток), определить лунную сейсмическую активность.
Президент России Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра страны Нарендру Моди, отметив, что это – большой шаг в освоении космического пространства и свидетельство впечатляющего прогресса, достигнутого Индией в научно-технологической сфере.
Луна - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Вчера, 12:15Радио "Спутник в Крыму"
Цель России - Лунная база: почему лунную миссию нужно продолжать
Главное за деньНовостиКрушение самолета в Тверской областиЕвгений ПригожинВладимир Путин (политик)Новости СВОВооруженные силы РоссииПотери ВСУБензинЛунаСергей СуровикинВиктор Афзалов
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Местами грозовые дожди: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 24 августа
23:15Пригожин был на борту разбившегося в Тверской области самолета
23:02Главные события и заявления дня: 23 августа
22:10Крушение самолета в Тверской области - что известно к этому часу
22:01Главные новости Крыма: 23 августа
21:29Путин вручил звезды Героя России экипажу танка "Алеша"
21:28СК и Росавиации расследуют ЧП с самолетом в Тверской области
21:18В Крыму бригадир рыбаков идет под суд за центнер незаконной селедки
20:57Масштабный фестиваль "Русская Троя" пройдет в Севастополе
20:29Верховная Рада исключила любые территориальные уступки
20:17В Крыму с начала года утонули 29 человек - главные причины трагедий
20:03В Тверской области разбился частный самолет - что известно
19:33Что будет дальше с ценой на бензин в России и Крыму - прогноз эксперта
19:18Низкоорбитальные маневры Пентагона: эксперт об угрозе Starlink для СВО
19:03Путин поздравил Индию с успешной посадкой "Чандраян-3" на Луну
18:50Погибли в боях за Работино: в Севастополе простились с двумя героями СВО
18:39К иску по водной блокаде Крыма присоединились 13 предприятий региона
18:21Движение по Крымскому мосту восстановлено
18:14Бывший санинспектор в Крыму пойдет под суд за взятку
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