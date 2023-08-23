https://crimea.ria.ru/20230823/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-23-avgusta-1130901281.html

Главные события и заявления дня: 23 августа

Главные события и заявления дня: 23 августа - РИА Новости Крым, 23.08.2023

Главные события и заявления дня: 23 августа

В Тверской области разбился частный самолет - в списке пассажиров Евгений Пригожин. Армия России громит врага в зоне СВО: уничтожено еще 650 боевиков. Три... РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T23:02

2023-08-23T23:02

2023-08-23T23:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В Тверской области разбился частный самолет - в списке пассажиров Евгений Пригожин. Армия России громит врага в зоне СВО: уничтожено еще 650 боевиков. Три человека погибли в результате беспилотной атаки на белгородский санаторий. Путин на форуме БРИКС объяснил действия России на Украине. Суровикина на должности главкома ВКС сменил Афзалов. Цены на бензин в России обновили рекорд. Индия первой в мире успешно посадила аппарат на южном полюсе Луны.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крушение самолета под ТверьюВ Тверской области разбился частный самолет Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва - Санкт-Петербург, авария произошла вблизи населенного пункта Куженкино, сообщает МЧС России. На борту, по данным ведомства, находились десять человек, из них три члена экипажа, предварительно все погибли. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию, среди пассажиров значится фамилия и имя Евгения Пригожина. Начато расследование катастрофы. СК РФ завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял ситуацию на личный контроль, сообщили в пресс-службе правительства региона. Успехи Армии РоссииРоссийские войска за прошедшие сутки отразили 13 атак противника на нескольких направлениях, потери ВСУ составили порядка 655 военнослужащих убитыми и ранеными и 46 единиц техники. Кроме того, за сутки ВС РФ поразили два украинских пункта управления в Донецкой Народной Республике, уничтожили станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей, вскрыли свыше 20 артиллерийских позиций ВСУ на Краснолиманском направлении. Атака ВСУ на белгородский санаторийВ среду утром украинские боевики обстреляли село Лавы Валуйского округа Белгородской области. На территорию санатория с БПЛА было сброшено две гранаты. В первом случае обошлось без пострадавших, но позже ВСУ произвели повторный обстрел. В результате трое жителей Белгородской области погибли. Дроны ВСУ над МосквойКиев предпринял очередную попытку атаковать объекты в Москве с помощью трех беспилотников, два сбили силы ПВО, а один был подавлен РЭБ и упал в районе комплекса "Москва-Сити", сообщили в среду в Минобороны России. Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, сообщил, что территорию "Москва-Сити" осматривали экстренные службы. В результате удара выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках. Заявление Путина по УкраинеДействия России на Украине продиктованы стремлением положить конец войне, развязанной Западом и подконтрольным ему киевским режимом против мирных граждан Донбасса, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС. Он отметил, что именно стремление некоторых стран сохранить свою гегемонию в мире привело к тяжелому кризису на Украине и поблагодарил коллег по БРИКС, которые "принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться урегулирования мирными средствами". Новый главком ВКСКомандовать Воздушно-космическими силами (ВКС) России вместо генерала Сергея Суровикина временно назначен генерал Виктор Афзалов, который уже был врио главкома ВКС, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск в зоне СВО. Накануне сообщалось, что генерал армии Сергей Суровикин освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу, находится в распоряжении Минобороны", и в данный момент находится "в краткосрочном отпуске".Рекордная цена на бензинВ среду стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила ценовой рекорд, достигнув почти 71 тысячи рублей за тонну. Так, марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за день стала дороже на 1,32% и составила 70 959 рублей за тонну. Цена на Аи-92 увеличилась на 1,63% и достигла 62 694 рубля за тонну. Стало дороже и дизельное топливо. Лунная миссия ИндииИндия первой в мире успешно посадила космический аппарат на южном полюсе Луны, трансляция шла в среду на YouTube-канале Индийской организации космических исследований. Ранее спускаемый модуль "Викрам" отделился от станции "Чандраян-3", провел две операции по снижению своей орбиты и в итоге прилунился. В рамках мисси планируется получить прорывные знания об элементном составе лунной поверхности, провести измерения тепловых свойств лунной поверхности вблизи полярной области, измерить плазму (ионы, электроны) вокруг места посадки в течение одного лунного дня (14 земных суток), определить лунную сейсмическую активность. Президент России Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра страны Нарендру Моди, отметив, что это – большой шаг в освоении космического пространства и свидетельство впечатляющего прогресса, достигнутого Индией в научно-технологической сфере.

https://crimea.ria.ru/20230823/krushenie-samoleta-v-tverskoy-oblasti---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1130904119.html

https://crimea.ria.ru/20230823/putin-vruchil-zvezdy-geroev-rossii-ekipazhu-tanka-alesha-1130903821.html

https://crimea.ria.ru/20230823/balitskiy-posle-vstrechi-s-putinym-poobeschal-mnogo-interesnogo-v-zone-svo-1130897942.html

https://crimea.ria.ru/20230823/chto-budet-dalshe-s-tsenoy-na-benzin-v-rossii-i-krymu---prognoz-eksperta-1130898161.html

https://crimea.ria.ru/20230823/tsel-rossii---lunnaya-baza-pochemu-lunnuyu-missiyu-nuzhno-prodolzhat-1130879082.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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