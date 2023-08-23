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Путин на форуме БРИКС объяснил действия России на Украине - РИА Новости Крым, 23.08.2023
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Путин на форуме БРИКС объяснил действия России на Украине
Путин на форуме БРИКС объяснил действия России на Украине - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Путин на форуме БРИКС объяснил действия России на Украине
Действия России на Украине продиктованы стремлением положить конец войне, развязанной Западом и подконтрольным ему киевским режимом против мирных граждан... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T13:36
2023-08-23T13:36
владимир путин (политик)
брикс
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Действия России на Украине продиктованы стремлением положить конец войне, развязанной Западом и подконтрольным ему киевским режимом против мирных граждан Донбасса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС.Он отметил, что именно стремление некоторых стран сохранить свою гегемонию в мире привело к тяжелому кризису на Украине.Президент РФ поблагодарил коллег по БРИКС, которые "принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться урегулирования мирными средствами".Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.На данный момент почти полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области, приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".Читайте также на РИА Новости Крым:Стремится ли Россия получить больше территорий - ответ КремляПротив России ведется война по всем фронтам – КремльКогда закончится СВО: названо условие окончания конфликта на Украине
https://crimea.ria.ru/20230823/vladimir-putin-vystupaet-na-sammite-briks---pryamaya-translyatsiya-1130890097.html
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владимир путин (политик), брикс, политика, новости
Путин на форуме БРИКС объяснил действия России на Украине

Путин: Россия стремится положить конец войне Запада и Киева против жителей Донбасса

13:36 23.08.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в саммите БРИКС
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Действия России на Украине продиктованы стремлением положить конец войне, развязанной Западом и подконтрольным ему киевским режимом против мирных граждан Донбасса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС.
"Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции, за свой язык, свое будущее. Наши действия на Украине продиктованы только одним – положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих на Донбассе", - сказал российский лидер.
Он отметил, что именно стремление некоторых стран сохранить свою гегемонию в мире привело к тяжелому кризису на Украине.
"Сначала с помощью западных стран был совершен антиконституционный государственный переворот в этой стране (на Украине – ред.), а затем против тех людей, которые не согласились с этим госпереворотом, была развязана война. Война жестокая, война на истребление – в течение восьми лет", - подчеркнул Путин.
Президент РФ поблагодарил коллег по БРИКС, которые "принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться урегулирования мирными средствами".
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.
На данный момент почти полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области, приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".
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