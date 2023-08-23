https://crimea.ria.ru/20230823/putin-na-forume-briks-obyasnil-deystviya-rossii-na-ukraine-1130891426.html

Путин на форуме БРИКС объяснил действия России на Украине

Путин на форуме БРИКС объяснил действия России на Украине - РИА Новости Крым, 23.08.2023

Путин на форуме БРИКС объяснил действия России на Украине

Действия России на Украине продиктованы стремлением положить конец войне, развязанной Западом и подконтрольным ему киевским режимом против мирных граждан... РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T13:36

2023-08-23T13:36

2023-08-23T13:36

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Действия России на Украине продиктованы стремлением положить конец войне, развязанной Западом и подконтрольным ему киевским режимом против мирных граждан Донбасса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС.Он отметил, что именно стремление некоторых стран сохранить свою гегемонию в мире привело к тяжелому кризису на Украине.Президент РФ поблагодарил коллег по БРИКС, которые "принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться урегулирования мирными средствами".Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.На данный момент почти полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области, приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".Читайте также на РИА Новости Крым:Стремится ли Россия получить больше территорий - ответ КремляПротив России ведется война по всем фронтам – КремльКогда закончится СВО: названо условие окончания конфликта на Украине

https://crimea.ria.ru/20230823/vladimir-putin-vystupaet-na-sammite-briks---pryamaya-translyatsiya-1130890097.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), брикс, политика, новости