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Суровикина на должности главкома ВКС сменил Афзалов - РИА Новости Крым, 23.08.2023
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Суровикина на должности главкома ВКС сменил Афзалов
Суровикина на должности главкома ВКС сменил Афзалов - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Суровикина на должности главкома ВКС сменил Афзалов
Командовать Воздушно-космическими силами (ВКС) России вместо генерала Сергея Суровикина временно назначен генерал Виктор Афзалов. Об этом сообщает РИА Новости... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T10:39
2023-08-23T10:39
сергей суровикин
виктор афзалов
министерство обороны рф
армия и флот
воздушно-космический силы (вкс)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Командовать Воздушно-космическими силами (ВКС) России вместо генерала Сергея Суровикина временно назначен генерал Виктор Афзалов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией.Афзалов уже был врио главкома ВКС, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск в зоне СВО.Накануне, 22 августа, издание РБК со ссылкой на собственные источники в военном ведомстве сообщили, что "генерал армии Сергей Суровикин освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу и находится в распоряжении Минобороны", и в данный момент находится "в краткосрочном отпуске".Генерал Суровикин был назначен главкомом ВКС в ноябре 2017 года. В 2017–2019 он руководил российской группировкой в Сирии с перерывом в несколько месяцев.8 октября 2022 года Суровикин возглавил армию России в зоне специальной военной операции. Объединенная группировка сил в зоне СВО была создана одновременно с его назначением.В январе 2023 министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил командующим объединенной группировкой войск в рамках СВО на Украине начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Сергей Суровикин стал его заместителем. В публичном пространстве Сергей Суровикин не появлялся с 24 июня - после того, как обратился к командирам и бойцам ЧВК "Вагнер", устроившим военный мятеж, призвав "остановиться", не играть "на руку противнику в это тяжелое для страны время", подчиниться воле главы государства и решить вопрос мирным путем.Читайте также на РИА Новости Крым:Картаполов раскрыл причины мятежа Пригожина и ЧВК "Вагнер"
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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сергей суровикин, виктор афзалов, министерство обороны рф, армия и флот, воздушно-космический силы (вкс), новости
Суровикина на должности главкома ВКС сменил Афзалов

СМИ: генерал Афзалов назначен врио главкома ВКС вместо Суровикина

10:39 23.08.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСергей Суровикин
Сергей Суровикин
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Командовать Воздушно-космическими силами (ВКС) России вместо генерала Сергея Суровикина временно назначен генерал Виктор Афзалов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией.
"Экс-главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин в настоящее время освобожден от должности. Временно исполняет обязанности главкома ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов", - сообщил собеседник агентства.
Афзалов уже был врио главкома ВКС, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск в зоне СВО.
Накануне, 22 августа, издание РБК со ссылкой на собственные источники в военном ведомстве сообщили, что "генерал армии Сергей Суровикин освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу и находится в распоряжении Минобороны", и в данный момент находится "в краткосрочном отпуске".
Генерал Суровикин был назначен главкомом ВКС в ноябре 2017 года. В 2017–2019 он руководил российской группировкой в Сирии с перерывом в несколько месяцев.
8 октября 2022 года Суровикин возглавил армию России в зоне специальной военной операции. Объединенная группировка сил в зоне СВО была создана одновременно с его назначением.
В январе 2023 министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил командующим объединенной группировкой войск в рамках СВО на Украине начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Сергей Суровикин стал его заместителем.
В публичном пространстве Сергей Суровикин не появлялся с 24 июня - после того, как обратился к командирам и бойцам ЧВК "Вагнер", устроившим военный мятеж, призвав "остановиться", не играть "на руку противнику в это тяжелое для страны время", подчиниться воле главы государства и решить вопрос мирным путем.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Сергей СуровикинВиктор АфзаловМинистерство обороны РФАрмия и флотВоздушно-космический силы (ВКС)Новости
 
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