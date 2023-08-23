https://crimea.ria.ru/20230823/surovikina-na-dolzhnosti-glavkoma-vks-smenil-afzalov-1130888436.html

Суровикина на должности главкома ВКС сменил Афзалов

Суровикина на должности главкома ВКС сменил Афзалов - РИА Новости Крым, 23.08.2023

Суровикина на должности главкома ВКС сменил Афзалов

Командовать Воздушно-космическими силами (ВКС) России вместо генерала Сергея Суровикина временно назначен генерал Виктор Афзалов. Об этом сообщает РИА Новости... РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T10:39

2023-08-23T10:39

2023-08-23T10:39

сергей суровикин

виктор афзалов

министерство обороны рф

армия и флот

воздушно-космический силы (вкс)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Командовать Воздушно-космическими силами (ВКС) России вместо генерала Сергея Суровикина временно назначен генерал Виктор Афзалов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией.Афзалов уже был врио главкома ВКС, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск в зоне СВО.Накануне, 22 августа, издание РБК со ссылкой на собственные источники в военном ведомстве сообщили, что "генерал армии Сергей Суровикин освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу и находится в распоряжении Минобороны", и в данный момент находится "в краткосрочном отпуске".Генерал Суровикин был назначен главкомом ВКС в ноябре 2017 года. В 2017–2019 он руководил российской группировкой в Сирии с перерывом в несколько месяцев.8 октября 2022 года Суровикин возглавил армию России в зоне специальной военной операции. Объединенная группировка сил в зоне СВО была создана одновременно с его назначением.В январе 2023 министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил командующим объединенной группировкой войск в рамках СВО на Украине начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Сергей Суровикин стал его заместителем. В публичном пространстве Сергей Суровикин не появлялся с 24 июня - после того, как обратился к командирам и бойцам ЧВК "Вагнер", устроившим военный мятеж, призвав "остановиться", не играть "на руку противнику в это тяжелое для страны время", подчиниться воле главы государства и решить вопрос мирным путем.Читайте также на РИА Новости Крым:Картаполов раскрыл причины мятежа Пригожина и ЧВК "Вагнер"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей суровикин, виктор афзалов, министерство обороны рф, армия и флот, воздушно-космический силы (вкс), новости