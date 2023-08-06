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Главные события и заявления дня: 6 августа - РИА Новости Крым, 06.08.2023
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Главные события и заявления дня: 6 августа
Главные события и заявления дня: 6 августа - РИА Новости Крым, 06.08.2023
Главные события и заявления дня: 6 августа
В Киеве на монумент "Родина-мать" водрузили украинский трезубец. Погода мешает: как идет ремонт атакованного у берегов Крыма танкера "Сиг". Над Москвой сбили... РИА Новости Крым, 06.08.2023
2023-08-06T21:56
2023-08-06T22:19
главное за день
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новости крыма
чонгарский мост
сергей аксенов
владимир сальдо
безопасность республики крым и севастополя
геническ
херсонская область
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. В Киеве на монумент "Родина-мать" водрузили украинский трезубец. Погода мешает: как идет ремонт атакованного у берегов Крыма танкера "Сиг". Над Москвой сбили беспилотник, аэропорт Внуково временно остановил полеты. Массированный удар нанесен по авиабазам ВСУ. Киев несет колоссальные потери. ВСУ ударили ракетами по мосту на Арабатской стрелке. Ракеты ВСУ повредили часть Чонгарского моста. Работа пункта пропуска "Джанкой" остановлена - как попасть в Крым (схема). Ракеты НАТО попали в школу в Херсонской области. Пункты пропуска "Перекоп" и "Армянск" усилят.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым."Родина-мать" теперь с трезубцемКиевские власти заменили герб СССР на монументе "Родина-мать" украинским трезубцем.Как ранее сообщал министр культуры Украины Александр Ткаченко, замена советского герба на герб Украины на монументе "Родина-мать" в Киеве обойдется в 28 миллионов гривен (порядка 540 тысяч долларов США). Он уточнил, что работы на монументе проведут за счет спонсорских пожертвований.Ремонт танкера у берегов Крыма продолжаетсяРаботы по заделке пробоины после атаки украинскими беспилотниками танкера "Сиг" продолжатся при улучшении погодных условий. Об этом сообщили в Росморречфлоте.Уточняется, что судно на плаву, стоит на якоре, в кольце боновых ограждений, поступления воды внутрь корпуса нет, машинное отделение задраено, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает, он "в порядке". Загрязнения окружающей среды также нет.В воскресенье проведение аварийно-спасательных работ было затруднено погодными условиями, отметили в Росморречфлоте.На Москву летел вражеский дронСредства ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву. Об этом в воскресенье сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Также в связи с этим в аэропорту Внуково временно ограничивали прилет и вылет самолетов.Колоссальные потери ВСУ за суткиКак сообщили в Минобороны, потери врага по всему фронту за сутки составили около 600 боевиков и 48 единиц техники, в числе которых боевые машины РСЗО "Град" и артиллерийские системы М777 производства США. Армия России отразила 18 атак противника по линии соприкосновения в зоне СВО.Также Армия России нанесла групповой удар по авиабазам ВСУ на западе Украины.Ракеты НАТО ударили по ЧонгаруВСУ обстреляли ракетами мост, соединяющий Геническ Херсонской области с Арабатской стрелкой, есть раненый, город остался без газа. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо."Сегодня вооруженные формирования преступного киевского режима обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. Всего киевские террористы выпустили 12 ракет, 9 сбила наша ПВО. Ранен один мирный житель, проезжавший по мосту в момент прилета", - написал он в своем Telegram-канале.Также он уточнил, что выпущенная ВСУ натовская ракета попала в школу поселка Чонгар Херсонской области."Также киевские террористы обстреляли натовскими ракетами Storm Shadow Чонгарский мост и поселок Чонгар. Мост получил повреждения, но главная подлость режима – попадание в поселковую школу", - написал Сальдо.Пункты пропуска на границе с Крымом усиленыПо информации главы Крыма Сергея Аксенова, проезд через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, временно закрыт после попадания украинской ракеты. Объезд осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск.Точную схему движения опубликовало Министерство транспорта Республики Крым.При этом, работа пунктов пропуска "Перекоп" и "Армянск", через которые сейчас осуществляется движение из Крым в Херсонскую область и обратно, усилена "силами и средствами". Об этом РИА Новости Крым сообщил источник в силовых структурах.По информации источника, в зависимости от ситуации и направлений наибольшего потока транспортных средств, могут быть приняты дополнительные меры.
https://crimea.ria.ru/20230806/mina-v-more-u-plyazha-v-sevastopole-trevoga-okazalas-lozhnoy-1130568644.html
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главное за день, новости, новости крыма, чонгарский мост, сергей аксенов, владимир сальдо, безопасность республики крым и севастополя, геническ, херсонская область, сво, обстрелы всу, потери всу , крым, севастополь
Главные события и заявления дня: 6 августа

Главные события и заявления воскресенья, 6 августа

21:56 06.08.2023 (обновлено: 22:19 06.08.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. В Киеве на монумент "Родина-мать" водрузили украинский трезубец. Погода мешает: как идет ремонт атакованного у берегов Крыма танкера "Сиг". Над Москвой сбили беспилотник, аэропорт Внуково временно остановил полеты. Массированный удар нанесен по авиабазам ВСУ. Киев несет колоссальные потери. ВСУ ударили ракетами по мосту на Арабатской стрелке. Ракеты ВСУ повредили часть Чонгарского моста. Работа пункта пропуска "Джанкой" остановлена - как попасть в Крым (схема). Ракеты НАТО попали в школу в Херсонской области. Пункты пропуска "Перекоп" и "Армянск" усилят.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

"Родина-мать" теперь с трезубцем

Киевские власти заменили герб СССР на монументе "Родина-мать" украинским трезубцем.
Как ранее сообщал министр культуры Украины Александр Ткаченко, замена советского герба на герб Украины на монументе "Родина-мать" в Киеве обойдется в 28 миллионов гривен (порядка 540 тысяч долларов США). Он уточнил, что работы на монументе проведут за счет спонсорских пожертвований.

Ремонт танкера у берегов Крыма продолжается

Работы по заделке пробоины после атаки украинскими беспилотниками танкера "Сиг" продолжатся при улучшении погодных условий. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
Уточняется, что судно на плаву, стоит на якоре, в кольце боновых ограждений, поступления воды внутрь корпуса нет, машинное отделение задраено, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает, он "в порядке". Загрязнения окружающей среды также нет.
В воскресенье проведение аварийно-спасательных работ было затруднено погодными условиями, отметили в Росморречфлоте.
Солнечная погода - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
17:45
Мина в море у пляжа в Севастополе: тревога оказалась ложной

На Москву летел вражеский дрон

Средства ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву. Об этом в воскресенье сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы", - написал он в своем Telegram-канале.
Также в связи с этим в аэропорту Внуково временно ограничивали прилет и вылет самолетов.

Колоссальные потери ВСУ за сутки

Как сообщили в Минобороны, потери врага по всему фронту за сутки составили около 600 боевиков и 48 единиц техники, в числе которых боевые машины РСЗО "Град" и артиллерийские системы М777 производства США. Армия России отразила 18 атак противника по линии соприкосновения в зоне СВО.
Также Армия России нанесла групповой удар по авиабазам ВСУ на западе Украины.
"Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области", - говорится в сводке.
Работа расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
11:24
Работает группировка "Днепр": четыре позиции противника разгромлены

Ракеты НАТО ударили по Чонгару

ВСУ обстреляли ракетами мост, соединяющий Геническ Херсонской области с Арабатской стрелкой, есть раненый, город остался без газа. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Сегодня вооруженные формирования преступного киевского режима обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. Всего киевские террористы выпустили 12 ракет, 9 сбила наша ПВО. Ранен один мирный житель, проезжавший по мосту в момент прилета", - написал он в своем Telegram-канале.
Также он уточнил, что выпущенная ВСУ натовская ракета попала в школу поселка Чонгар Херсонской области.
"Также киевские террористы обстреляли натовскими ракетами Storm Shadow Чонгарский мост и поселок Чонгар. Мост получил повреждения, но главная подлость режима – попадание в поселковую школу", - написал Сальдо.
Взрывы в районе Новофедоровки в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
18:37
Когда восстановят подачу газа в Геническе

Пункты пропуска на границе с Крымом усилены

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, проезд через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, временно закрыт после попадания украинской ракеты. Объезд осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск.
Точную схему движения опубликовало Министерство транспорта Республики Крым.
При этом, работа пунктов пропуска "Перекоп" и "Армянск", через которые сейчас осуществляется движение из Крым в Херсонскую область и обратно, усилена "силами и средствами". Об этом РИА Новости Крым сообщил источник в силовых структурах.
По информации источника, в зависимости от ситуации и направлений наибольшего потока транспортных средств, могут быть приняты дополнительные меры.
Сухопутный коридор в Крым - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
08:23Эксклюзивы РИА Новости Крым
Сухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКО
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21:56Главные события и заявления дня: 6 августа
21:24Четыре человека погибли в страшном ДТП на Кубани
21:08Ситуация на Крымском мосту вечером в воскресенье
20:49Жители Крыма за сутки отдали мошенникам 2,5 млн рублей
20:15Что там у соседей?
19:39Пик жары позади: прогноз погоды на неделю в Крыму
19:11Воины СВО могут бесплатно пройти реабилитацию в Крыму
18:37Когда восстановят подачу газа в Геническе
18:12Стремится ли Россия получить больше территорий - ответ Кремля
17:45Мина в море у пляжа в Севастополе: тревога оказалась ложной
17:34Пункты пропуска "Перекоп" и "Армянск" усилят
17:23На Крымском мосту очереди: оперативные данные на 17 часов
17:15Поездам из Москвы в Крым дадут номера СССР
16:53Ракеты НАТО попали в школу в Херсонской области
16:31Работа пункта пропуска "Джанкой" остановлена - как попасть в Крым (схема)
16:27Отдых на море без вреда для здоровья: советы ЛОР-врача
16:18Ракеты ВСУ повредили часть Чонгарского моста - Аксенов
15:52ВСУ ударили ракетами по мосту на Арабатской стрелке: что известно
15:27Жара и сильный ветер: на Кубани полыхает склад элеватора
15:11Морская мина дрейфует у пляжа в Севастополе
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