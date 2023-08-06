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Главные события и заявления дня: 6 августа

Главные события и заявления дня: 6 августа - РИА Новости Крым, 06.08.2023

Главные события и заявления дня: 6 августа

В Киеве на монумент "Родина-мать" водрузили украинский трезубец. Погода мешает: как идет ремонт атакованного у берегов Крыма танкера "Сиг". Над Москвой сбили... РИА Новости Крым, 06.08.2023

2023-08-06T21:56

2023-08-06T21:56

2023-08-06T22:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. В Киеве на монумент "Родина-мать" водрузили украинский трезубец. Погода мешает: как идет ремонт атакованного у берегов Крыма танкера "Сиг". Над Москвой сбили беспилотник, аэропорт Внуково временно остановил полеты. Массированный удар нанесен по авиабазам ВСУ. Киев несет колоссальные потери. ВСУ ударили ракетами по мосту на Арабатской стрелке. Ракеты ВСУ повредили часть Чонгарского моста. Работа пункта пропуска "Джанкой" остановлена - как попасть в Крым (схема). Ракеты НАТО попали в школу в Херсонской области. Пункты пропуска "Перекоп" и "Армянск" усилят.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым."Родина-мать" теперь с трезубцемКиевские власти заменили герб СССР на монументе "Родина-мать" украинским трезубцем.Как ранее сообщал министр культуры Украины Александр Ткаченко, замена советского герба на герб Украины на монументе "Родина-мать" в Киеве обойдется в 28 миллионов гривен (порядка 540 тысяч долларов США). Он уточнил, что работы на монументе проведут за счет спонсорских пожертвований.Ремонт танкера у берегов Крыма продолжаетсяРаботы по заделке пробоины после атаки украинскими беспилотниками танкера "Сиг" продолжатся при улучшении погодных условий. Об этом сообщили в Росморречфлоте.Уточняется, что судно на плаву, стоит на якоре, в кольце боновых ограждений, поступления воды внутрь корпуса нет, машинное отделение задраено, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает, он "в порядке". Загрязнения окружающей среды также нет.В воскресенье проведение аварийно-спасательных работ было затруднено погодными условиями, отметили в Росморречфлоте.На Москву летел вражеский дронСредства ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву. Об этом в воскресенье сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Также в связи с этим в аэропорту Внуково временно ограничивали прилет и вылет самолетов.Колоссальные потери ВСУ за суткиКак сообщили в Минобороны, потери врага по всему фронту за сутки составили около 600 боевиков и 48 единиц техники, в числе которых боевые машины РСЗО "Град" и артиллерийские системы М777 производства США. Армия России отразила 18 атак противника по линии соприкосновения в зоне СВО.Также Армия России нанесла групповой удар по авиабазам ВСУ на западе Украины.Ракеты НАТО ударили по ЧонгаруВСУ обстреляли ракетами мост, соединяющий Геническ Херсонской области с Арабатской стрелкой, есть раненый, город остался без газа. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо."Сегодня вооруженные формирования преступного киевского режима обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. Всего киевские террористы выпустили 12 ракет, 9 сбила наша ПВО. Ранен один мирный житель, проезжавший по мосту в момент прилета", - написал он в своем Telegram-канале.Также он уточнил, что выпущенная ВСУ натовская ракета попала в школу поселка Чонгар Херсонской области."Также киевские террористы обстреляли натовскими ракетами Storm Shadow Чонгарский мост и поселок Чонгар. Мост получил повреждения, но главная подлость режима – попадание в поселковую школу", - написал Сальдо.Пункты пропуска на границе с Крымом усиленыПо информации главы Крыма Сергея Аксенова, проезд через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, временно закрыт после попадания украинской ракеты. Объезд осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск.Точную схему движения опубликовало Министерство транспорта Республики Крым.При этом, работа пунктов пропуска "Перекоп" и "Армянск", через которые сейчас осуществляется движение из Крым в Херсонскую область и обратно, усилена "силами и средствами". Об этом РИА Новости Крым сообщил источник в силовых структурах.По информации источника, в зависимости от ситуации и направлений наибольшего потока транспортных средств, могут быть приняты дополнительные меры.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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