https://crimea.ria.ru/20230731/seredina-leta-kak-eto-bylo---fotolenta-ria-novosti-krym-1130448563.html

Середина лета: как это было - фотолента РИА Новости Крым

Середина лета: как это было - фотолента РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 31.07.2023

Середина лета: как это было - фотолента РИА Новости Крым

В июле масса событий попала в объектив фотокорреспондентов РИА Новости Крым. В серединном месяце лета наша редакция очень много рассказывала о людях -... РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T20:03

2023-07-31T20:03

2023-07-31T20:03

фотоленты

фото

крым

мдц "артек"

сво

геническ

международный детский кинофестиваль "алые паруса"

сельское хозяйство

судак

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В июле масса событий попала в объектив фотокорреспондентов РИА Новости Крым. В серединном месяце лета наша редакция очень много рассказывала о людях - неравнодушных, смелых, интересных.Печальные вести пришли в один из июльских дней. Из-за обстрелов ВСУ погиб корреспондент Ростислав Журавлев и были ранены еще несколько журналистов, в том числе и наш земляк, Константин Михальчевский. Тем временем, пока журналисты работают на информационных фронтах, на настоящих фронтах "трудятся" профессиональные военные. Подступы к полуострову - под надежной защитой крымских "богов войны" - артиллеристов. А в тылу профессиональным военным готовят подмогу - тероборону из числа добровольцев. О том, как они тренируются, наш репортаж. Другие добровольцы - гуманитарные - не только помогают, чем могут, новым территориям. Их визиты на Херсонщину и Запорожье - это, в том числе, и желание увидеть всю правду без западной пропаганды. Именно поэтому не побоялся и приехал в зону СВО немецкий волонтер Хайнрих Гинц. Заставил понервничать крымчан и гостей полуострова новый удар ВСУ по Крымскому мосту. "Пуповину" между материком и полуостровом очень быстро восстановили, а тем временем активно заработал отремонтированный так называемый альтернативный маршрут через новые территории. На себе комфортность пути проверили наши корреспонденты. Пока многие туристы все же опасаются ехать на полуостров, деятели культуры - не боятся. И не только российской! Так, интервью на фестивале короткометражек "Вот это фильм" корреспондент РИА Новости Крым взял у Егора Бероева, а другой журналист встретился с английским балетмейстером Джоаной Куком, который специально к 240-летию со дня основания Севастополя поставил несколько балетных композиций. Тем временем, на восточном побережье Крыма открылась выставка фотографий, сделанных в зоне СВО фотокорреспондентом нашей редакции Дмитрием Макеевым. И она вызвала немалый интерес как среди жителей этого города, так и среди гостей курорта. Лето в Крыму всегда - период фестивалей. В "Артеке" торжественно открылся XXXI Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" имени В. С. Ланового. Оттуда наши корреспонденты привезли массу интервью со звездами. Вот, например, разговор с "реальным пацаном" Антоном Богдановым. Три теплых месяца - горячая пора и для ученых. Биологи из Донецка изучают на Южном берегу самых разных животных. А еще они нам рассказали, как живет наука в Донбассе. Зреет, зреет в Крыму урожай. Персики и арбузы, слива и яблоки, уникальный ялтинский лук... Щедрая земля, помноженная на человеческий нелегкий труд - и вкус лета готов. И даже непогода, обрушившаяся на полуостров в последние дни июля, не помешала аграриям. К счастью, от града с куриное яйцо и ливней урожай не пострадал, стихия только прибавила работы коммунальщикам.

крым

геническ

судак

донецк

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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