Рейтинг@Mail.ru
Середина лета: как это было - фотолента РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20230731/seredina-leta-kak-eto-bylo---fotolenta-ria-novosti-krym-1130448563.html
Середина лета: как это было - фотолента РИА Новости Крым
Середина лета: как это было - фотолента РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Середина лета: как это было - фотолента РИА Новости Крым
В июле масса событий попала в объектив фотокорреспондентов РИА Новости Крым. В серединном месяце лета наша редакция очень много рассказывала о людях -... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T20:03
2023-07-31T20:03
фотоленты
фото
крым
мдц "артек"
сво
геническ
международный детский кинофестиваль "алые паруса"
сельское хозяйство
судак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/05/1129837907_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9cc61bf54b66068d0c166636195d69fe.jpg
В июле масса событий попала в объектив фотокорреспондентов РИА Новости Крым. В серединном месяце лета наша редакция очень много рассказывала о людях - неравнодушных, смелых, интересных.Печальные вести пришли в один из июльских дней. Из-за обстрелов ВСУ погиб корреспондент Ростислав Журавлев и были ранены еще несколько журналистов, в том числе и наш земляк, Константин Михальчевский. Тем временем, пока журналисты работают на информационных фронтах, на настоящих фронтах "трудятся" профессиональные военные. Подступы к полуострову - под надежной защитой крымских "богов войны" - артиллеристов. А в тылу профессиональным военным готовят подмогу - тероборону из числа добровольцев. О том, как они тренируются, наш репортаж. Другие добровольцы - гуманитарные - не только помогают, чем могут, новым территориям. Их визиты на Херсонщину и Запорожье - это, в том числе, и желание увидеть всю правду без западной пропаганды. Именно поэтому не побоялся и приехал в зону СВО немецкий волонтер Хайнрих Гинц. Заставил понервничать крымчан и гостей полуострова новый удар ВСУ по Крымскому мосту. "Пуповину" между материком и полуостровом очень быстро восстановили, а тем временем активно заработал отремонтированный так называемый альтернативный маршрут через новые территории. На себе комфортность пути проверили наши корреспонденты. Пока многие туристы все же опасаются ехать на полуостров, деятели культуры - не боятся. И не только российской! Так, интервью на фестивале короткометражек "Вот это фильм" корреспондент РИА Новости Крым взял у Егора Бероева, а другой журналист встретился с английским балетмейстером Джоаной Куком, который специально к 240-летию со дня основания Севастополя поставил несколько балетных композиций. Тем временем, на восточном побережье Крыма открылась выставка фотографий, сделанных в зоне СВО фотокорреспондентом нашей редакции Дмитрием Макеевым. И она вызвала немалый интерес как среди жителей этого города, так и среди гостей курорта. Лето в Крыму всегда - период фестивалей. В "Артеке" торжественно открылся XXXI Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" имени В. С. Ланового. Оттуда наши корреспонденты привезли массу интервью со звездами. Вот, например, разговор с "реальным пацаном" Антоном Богдановым. Три теплых месяца - горячая пора и для ученых. Биологи из Донецка изучают на Южном берегу самых разных животных. А еще они нам рассказали, как живет наука в Донбассе. Зреет, зреет в Крыму урожай. Персики и арбузы, слива и яблоки, уникальный ялтинский лук... Щедрая земля, помноженная на человеческий нелегкий труд - и вкус лета готов. И даже непогода, обрушившаяся на полуостров в последние дни июля, не помешала аграриям. К счастью, от града с куриное яйцо и ливней урожай не пострадал, стихия только прибавила работы коммунальщикам.
крым
геническ
судак
донецк
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/05/1129837907_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_6b7e4fbcb8f4aa80df8bdc81cc40d1a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фото, фото, крым, мдц "артек", сво, геническ, международный детский кинофестиваль "алые паруса", сельское хозяйство, судак, риа новости крым, антоновский мост, донецк, наука и технологии, константин михальчевский, сухопутный коридор в крым, керченская паромная переправа, погода, погода в крыму, егор бероев, культура
Середина лета: как это было - фотолента РИА Новости Крым

Июль 2023 года в фотоленте РИА Новости Крым

20:03 31.07.2023
 
Читать в
В июле масса событий попала в объектив фотокорреспондентов РИА Новости Крым. В серединном месяце лета наша редакция очень много рассказывала о людях - неравнодушных, смелых, интересных.
Печальные вести пришли в один из июльских дней. Из-за обстрелов ВСУ погиб корреспондент Ростислав Журавлев и были ранены еще несколько журналистов, в том числе и наш земляк, Константин Михальчевский.
Тем временем, пока журналисты работают на информационных фронтах, на настоящих фронтах "трудятся" профессиональные военные. Подступы к полуострову - под надежной защитой крымских "богов войны" - артиллеристов.
А в тылу профессиональным военным готовят подмогу - тероборону из числа добровольцев. О том, как они тренируются, наш репортаж.
Другие добровольцы - гуманитарные - не только помогают, чем могут, новым территориям. Их визиты на Херсонщину и Запорожье - это, в том числе, и желание увидеть всю правду без западной пропаганды. Именно поэтому не побоялся и приехал в зону СВО немецкий волонтер Хайнрих Гинц.
Заставил понервничать крымчан и гостей полуострова новый удар ВСУ по Крымскому мосту. "Пуповину" между материком и полуостровом очень быстро восстановили, а тем временем активно заработал отремонтированный так называемый альтернативный маршрут через новые территории. На себе комфортность пути проверили наши корреспонденты.
Пока многие туристы все же опасаются ехать на полуостров, деятели культуры - не боятся. И не только российской! Так, интервью на фестивале короткометражек "Вот это фильм" корреспондент РИА Новости Крым взял у Егора Бероева, а другой журналист встретился с английским балетмейстером Джоаной Куком, который специально к 240-летию со дня основания Севастополя поставил несколько балетных композиций.
Тем временем, на восточном побережье Крыма открылась выставка фотографий, сделанных в зоне СВО фотокорреспондентом нашей редакции Дмитрием Макеевым. И она вызвала немалый интерес как среди жителей этого города, так и среди гостей курорта.
Лето в Крыму всегда - период фестивалей. В "Артеке" торжественно открылся XXXI Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" имени В. С. Ланового. Оттуда наши корреспонденты привезли массу интервью со звездами. Вот, например, разговор с "реальным пацаном" Антоном Богдановым.
Три теплых месяца - горячая пора и для ученых. Биологи из Донецка изучают на Южном берегу самых разных животных. А еще они нам рассказали, как живет наука в Донбассе.
Зреет, зреет в Крыму урожай. Персики и арбузы, слива и яблоки, уникальный ялтинский лук... Щедрая земля, помноженная на человеческий нелегкий труд - и вкус лета готов.
И даже непогода, обрушившаяся на полуостров в последние дни июля, не помешала аграриям. К счастью, от града с куриное яйцо и ливней урожай не пострадал, стихия только прибавила работы коммунальщикам.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота боевого расчета РСЗО "Град". Через несколько минут в районе Антоновского моста будет уничтожена очередная группа лодок ВСУ.
Работа расчета РСЗО Град в зоне СВО
1 из 15
Работа боевого расчета РСЗО "Град". Через несколько минут в районе Антоновского моста будет уничтожена очередная группа лодок ВСУ.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Ветераны СВО учат "Воинов народа".

Ветераны СВО учат Воинов народа
2 из 15

Ветераны СВО учат "Воинов народа".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, раненный в зоне СВО был доставлен в Симферополь.

Константин Михальчевский
3 из 15

Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, раненный в зоне СВО был доставлен в Симферополь.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Немецкий волонтер Хайнрих Гинц.

Хайнрих Гинц
4 из 15

Немецкий волонтер Хайнрих Гинц.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Керченская паромная переправа.

Керченская паромная переправа
5 из 15

Керченская паромная переправа.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Сухопутный коридор в Крым пользуется популярностью.

Сухопутный коридор в Крым
6 из 15

Сухопутный коридор в Крым пользуется популярностью.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Актер Егор Бероев приехал в Крым прямоком из зоны СВО.

Егор Бероев
7 из 15

Актер Егор Бероев приехал в Крым прямоком из зоны СВО.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Ведущий солист Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко з Британии Джона Кук.

Ведущий солист Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко з Британии Джона Кук
8 из 15

Ведущий солист Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко з Британии Джона Кук.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Глазами правды: в Судаке показали фотоработы военкора РИА Новости Крым.

Глазами правды: в Судаке показали фотоработы военкора РИА Новости Крым
9 из 15

Глазами правды: в Судаке показали фотоработы военкора РИА Новости Крым.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Торжественное открытие XXXI Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" в "Артеке".

Торжественное открытие XXXI Международного детского кинофестиваля Алые паруса в Артеке
10 из 15

Торжественное открытие XXXI Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" в "Артеке".

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Сбор ялтинского лука в селе Запрудное.

Сбор ялтинского лука в селе Запрудное
11 из 15

Сбор ялтинского лука в селе Запрудное.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Сбор урожая персиков в Крыму.

Сбор урожая персиков в Крыму
12 из 15

Сбор урожая персиков в Крыму.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Экспедиция ученых из Донецка на биологической станции Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) в бухту Ласпи.

Экспедиция ученых из Донецка на биологической станции Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) в бухту Ласпи
13 из 15

Экспедиция ученых из Донецка на биологической станции Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) в бухту Ласпи.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Dmitry Makeev

Дождь в Симферополе.

Дождь в Симферополе
14 из 15

Дождь в Симферополе.

© Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Геническое розовое озеро. Херсонская область.

Геническое розовое озеро. Херсонская область
15 из 15

Геническое розовое озеро. Херсонская область.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
ФотолентыФотоКрымМДЦ "Артек"СВОГеническМеждународный детский кинофестиваль "Алые паруса"Сельское хозяйствоСудакРИА Новости КрымАнтоновский мостДонецкНаука и технологииКонстантин МихальчевскийСухопутный коридор в КрымКерченская паромная переправаПогодаПогода в КрымуЕгор БероевКультура
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:48Главные события и заявления дня: 31 июля
21:31На оснащение вузов новых регионов РФ направили 1,4 млрд рублей
21:16Ситуация на подъезде к Крымскому мосту: данные на вечер понедельника
20:55Школа искусств в Севастополе: когда начнется прием документов на обучение
20:27ВСУ обстреляли село на Запорожье: есть погибшие и раненые
20:26Вузы России должны принимать любые справки об участии в СВО – Минобрнауки
20:03Середина лета: как это было - фотолента РИА Новости Крым
19:45Актриса Алферова: русский человек не боится ехать в Крым
19:30Новые повестки и цифровые рубли: что ждет россиян в августе
19:16Украина и Хорватия договорились о транзите зерна через Дунай в Адриатику
19:01Путин наградил космонавта из Крыма Шкаплерова орденом Гагарина
18:46Патрушев: спецслужбы Запада хотят создать сепаратистский нацбат в Карелии
18:28Киев применяет тактику ИГИЛ* в отношении Крыма – миссия России в ООН
18:17В Севастополе громко: Развожаев назвал причину
18:03Более 700 убитых, разбитые базы и техника ВСУ: ход спецоперации
17:51Сотрудник Госкомрегистра Крыма ответит за "земельную" взятку
17:45Кто оплатит кредитные долги погибших участников СВО
17:31ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 и 23 беспилотника
17:10Цех по сборке беспилотников уничтожен в Харьковской области
16:4814 лет плена: житель Челябинска насильно удерживал похищенную женщину
Лента новостейМолния