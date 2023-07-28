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Главные события и заявления дня: 28 июля - РИА Новости Крым, 28.07.2023
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Главные события и заявления дня: 28 июля
Главные события и заявления дня: 28 июля - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Главные события и заявления дня: 28 июля
Киевский режим атаковал Таганрог модифицированными ракетами С-200. Призывникам запретили уезжать из России после направления повестки. РФ будет наращивать... РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T21:49
2023-07-28T21:49
россия
главное за день
новости
взрыв ракеты в таганроге
происшествия
московская область
обстрелы всу
саммит россия – африка
сво
военкор риа новости ростислав журавлев
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим атаковал Таганрог модифицированными ракетами С-200. Призывникам запретили уезжать из России после направления повестки. РФ будет наращивать торговлю и переходить на расчеты с Африкой в нацвалютах. Российские войска успешно отбивают атаки ВСУ на Запорожье и углубляются в оборону противника в ЛНР. Путин заявил, что США и НАТО не хотят договариваться с Россией по вопросам безопасности. Погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева похоронили в родном Екатеринбурге. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Террористическая атака киевского режимаВ пятницу вечером в центре Таганрога произошел взрыв. Эпицентр пришелся на территорию местного художественного музея. Разрушена стена здания, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома.Как сообщили в Минобороны РФ, киевский режим произвел атаку на город с помощью переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200. Системы ПВО перехватили ракету в воздухе, ее обломки упали на территории города.Позже ведомство сообщило о перехвате второй модифицированной ракеты С-200 в небе над Ростовской областью. ПВО сбили ее в районе города Азов, обломки упали в безлюдной местности.В медучреждения Таганрога доставили 12 пострадавших, девять из них госпитализированы, одну из пострадавших с черепно-мозговой травмой прооперировали медики. Детей среди пострадавших нет.Кроме того, в Московской области был сбит беспилотник, с помощью которого противник пытался атаковать объекты в регионе. Разрушений и пострадавших нетВ МИД РФ заявили, что российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры на эти атаки.Призывникам запретили выезжать из РФ после направления повесткиСовет Федерации одобрил закон, запрещающий выезжать за границу гражданам, которые получили повестки в военкомат. Выезд из страны запрещается с момента, когда повестка появится в реестре врученных повесток.Запрет будет являться временной мерой, которая призвана обеспечить более высокую явку граждан в военкоматы.Так, в отношении призывника, которому направлена повестка, в том числе по месту работы или учебы, для последующего вручения, применяется запрет выезда за границу. Такое решение будет формироваться военным комиссариатом в день, когда повестка была направлена гражданину.РФ и Африка договорились наращивать торговлю и переходить на нацвалютыРоссия и страны Африки в ходе экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка" договорились качественно и количественно нарастить торговлю, а также последовательно переходить во взаиморасчетах на национальные валюты, включая рубль. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Также страны-участники мероприятия подтвердили приверженность формированию справедливого и демократического, многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и уставе ООН.Путин отметил, что участники форума определили основные направления дальнейшей совместной работы, наметили планы по усилению внешнеполитической координации, наращиванию торговых и инвестиционных потоков, промышленной кооперацией, зафиксировали совместную решимость противодействовать практике применения нелегитимных санкций, попыткам подорвать традиционные нравственные ценности.Президент РФ высоко оценил итоги совместной работы в рамках форума и выразил уверенность, что достигнутые результаты сформируют хорошую основу для дальнейшего углубления российско-африканского партнерства.Российские войска героически отбили атаки ВСУ на Запорожье и наступают в ЛНРРоссийские подразделения, в том числе севастопольская 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, успешно отразили атаки превосходящих сил противника в районах Работино и Успеновки Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.В результате противник потерял три немецких танка Leopard, два французских танка AMX, 17 БМП, две боевые бронированные машины, артиллерийскую систему М777, боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и порядка 180 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Центр" в свою очередь продолжили развивать успех на Краснолиманском направлении. За прошедшие сутки российские штурмовики захватили ряд опорных пунктов ВСУ на Сватовском направлении в ЛНР и продвинулись вглубь обороны противника на 1,5 километра.Кроме того, западнее Житловки российские отряды, используя результаты огневого поражения, атаковали противника и продвинусь в глубину его обороны на три километра.Путин: США и НАТО не хотят договариваться с РоссиейСША и НАТО отказываются вести переговоры с Россией по вопросам равной безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите "Россия – Африка", комментируя призывы лидеров африканских стран к мирному урегулированию украинского конфликта."Мы, конечно, согласны с вами в том, что все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но проблема заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры. по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию. Да и сама Украина, точнее сегодняшний украинский режим, отказывается от переговоров, официально это об этом заявили", - сказал глава государства.Он подчеркнул, что Россия готова к этим переговорам, но "не может их навязать".Военкора РИА Новости Ростислава Журавлева похоронили в ЕкатеринбургеВ Екатеринбурге простились с военным корреспондентом Ростиславом Журавлевым, погибшим в зоне спецоперации в результате обстрела кассетными боеприпасами со стороны боевиков ВСУ.Церемония прошла в Доме офицеров Центрального военного округа, присутствовали родные, близкие и коллеги погибшего журналиста. Военкора похоронили с воинскими почестями на Широкореченском кладбище."Это был ярчайший представитель нашей профессии. Конечно, сегодня горестный день, и мы здесь все по очень горькому поводу. Но, если посмотреть с другой стороны, Ростислав совершил подвиг и погиб смертью храбрых. С одной стороны, это потеря, а с другой — это и обретение, он передал таким образом силу всем нам", — заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
https://crimea.ria.ru/20230728/rostovskiy-gubernator-utochnil-informatsiyu-o-postradavshikh-v-taganroge-1130372347.html
https://crimea.ria.ru/20230728/torgovlya-i-raschety-v-natsvalyutakh-putin-podvel-itogi-foruma-rossiya-afrika-1130373418.html
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россия, главное за день, новости, взрыв ракеты в таганроге, происшествия, московская область, обстрелы всу, саммит россия – африка, сво, военкор риа новости ростислав журавлев, в мире
Главные события и заявления дня: 28 июля

Главные события и заявления пятницы, 28 июля

21:49 28.07.2023
 
© Telegram-канал Василия ГолубеваСпасатели на месте взрыва в Таганроге
Спасатели на месте взрыва в Таганроге
© Telegram-канал Василия Голубева
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим атаковал Таганрог модифицированными ракетами С-200. Призывникам запретили уезжать из России после направления повестки. РФ будет наращивать торговлю и переходить на расчеты с Африкой в нацвалютах. Российские войска успешно отбивают атаки ВСУ на Запорожье и углубляются в оборону противника в ЛНР. Путин заявил, что США и НАТО не хотят договариваться с Россией по вопросам безопасности. Погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева похоронили в родном Екатеринбурге.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Террористическая атака киевского режима
В пятницу вечером в центре Таганрога произошел взрыв. Эпицентр пришелся на территорию местного художественного музея. Разрушена стена здания, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома.
Как сообщили в Минобороны РФ, киевский режим произвел атаку на город с помощью переоборудованной зенитной ракеты комплекса С-200. Системы ПВО перехватили ракету в воздухе, ее обломки упали на территории города.
Позже ведомство сообщило о перехвате второй модифицированной ракеты С-200 в небе над Ростовской областью. ПВО сбили ее в районе города Азов, обломки упали в безлюдной местности.
В медучреждения Таганрога доставили 12 пострадавших, девять из них госпитализированы, одну из пострадавших с черепно-мозговой травмой прооперировали медики. Детей среди пострадавших нет.
Кроме того, в Московской области был сбит беспилотник, с помощью которого противник пытался атаковать объекты в регионе. Разрушений и пострадавших нет
В МИД РФ заявили, что российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры на эти атаки.
Врачи в операционной - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
18:53
Ростовский губернатор уточнил информацию о пострадавших в Таганроге
Призывникам запретили выезжать из РФ после направления повестки
Совет Федерации одобрил закон, запрещающий выезжать за границу гражданам, которые получили повестки в военкомат. Выезд из страны запрещается с момента, когда повестка появится в реестре врученных повесток.
Запрет будет являться временной мерой, которая призвана обеспечить более высокую явку граждан в военкоматы.
Так, в отношении призывника, которому направлена повестка, в том числе по месту работы или учебы, для последующего вручения, применяется запрет выезда за границу. Такое решение будет формироваться военным комиссариатом в день, когда повестка была направлена гражданину.
РФ и Африка договорились наращивать торговлю и переходить на нацвалюты
Россия и страны Африки в ходе экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка" договорились качественно и количественно нарастить торговлю, а также последовательно переходить во взаиморасчетах на национальные валюты, включая рубль. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Также страны-участники мероприятия подтвердили приверженность формированию справедливого и демократического, многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и уставе ООН.
Путин отметил, что участники форума определили основные направления дальнейшей совместной работы, наметили планы по усилению внешнеполитической координации, наращиванию торговых и инвестиционных потоков, промышленной кооперацией, зафиксировали совместную решимость противодействовать практике применения нелегитимных санкций, попыткам подорвать традиционные нравственные ценности.
Президент РФ высоко оценил итоги совместной работы в рамках форума и выразил уверенность, что достигнутые результаты сформируют хорошую основу для дальнейшего углубления российско-африканского партнерства.
Президент РФ Владимир Путин выступает с заявлением для СМИ по итогам II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
20:32
Торговля и расчеты в нацвалютах: Путин подвел итоги форума Россия-Африка
Российские войска героически отбили атаки ВСУ на Запорожье и наступают в ЛНР
Российские подразделения, в том числе севастопольская 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, успешно отразили атаки превосходящих сил противника в районах Работино и Успеновки Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
В результате противник потерял три немецких танка Leopard, два французских танка AMX, 17 БМП, две боевые бронированные машины, артиллерийскую систему М777, боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и порядка 180 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Центр" в свою очередь продолжили развивать успех на Краснолиманском направлении. За прошедшие сутки российские штурмовики захватили ряд опорных пунктов ВСУ на Сватовском направлении в ЛНР и продвинулись вглубь обороны противника на 1,5 километра.
Кроме того, западнее Житловки российские отряды, используя результаты огневого поражения, атаковали противника и продвинусь в глубину его обороны на три километра.
Путин: США и НАТО не хотят договариваться с Россией
США и НАТО отказываются вести переговоры с Россией по вопросам равной безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите "Россия – Африка", комментируя призывы лидеров африканских стран к мирному урегулированию украинского конфликта.
"Мы, конечно, согласны с вами в том, что все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но проблема заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры. по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию. Да и сама Украина, точнее сегодняшний украинский режим, отказывается от переговоров, официально это об этом заявили", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что Россия готова к этим переговорам, но "не может их навязать".
Военкора РИА Новости Ростислава Журавлева похоронили в Екатеринбурге
В Екатеринбурге простились с военным корреспондентом Ростиславом Журавлевым, погибшим в зоне спецоперации в результате обстрела кассетными боеприпасами со стороны боевиков ВСУ.
Церемония прошла в Доме офицеров Центрального военного округа, присутствовали родные, близкие и коллеги погибшего журналиста. Военкора похоронили с воинскими почестями на Широкореченском кладбище.
"Это был ярчайший представитель нашей профессии. Конечно, сегодня горестный день, и мы здесь все по очень горькому поводу. Но, если посмотреть с другой стороны, Ростислав совершил подвиг и погиб смертью храбрых. С одной стороны, это потеря, а с другой — это и обретение, он передал таким образом силу всем нам", — заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
 
РоссияГлавное за деньНовостиВзрыв ракеты в ТаганрогеПроисшествияМосковская областьОбстрелы ВСУСаммит Россия – АфрикаСВОВоенкор РИА Новости Ростислав ЖуравлевВ мире
 
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Заголовок открываемого материала
22:02Главные новости Крыма: 28 июля
21:54Следком возбудил дело о теракте после ракетного удара по Таганрогу
21:49Главные события и заявления дня: 28 июля
21:36Военные проведут ночные стрельбы в Севастополе
21:28Россиянам за рубежом открыли доступ к госуслугам
21:11МЧС Севастополя получила "броню" для работы на пожарах с детонацией
20:57В Музее Армии на День ВМФ покажут катер Керченско-Эльтигенского десанта
20:44Севастополь наладит торговлю с Африкой
20:32Торговля и расчеты в нацвалютах: Путин подвел итоги форума Россия-Африка
20:24В Севастополе простились с двумя героями СВО
20:12Роботы зашли в Донбасс: как МЧС разминирует сельхозугодья
20:11Ситуация на подъезде к Крымскому мосту: данные на вечер пятницы
19:57Ответ будет жестким: в МИД высказались об атаке на Таганрог и Москву
19:36Как отпразднуют День флота в Севастополе – локации и программа
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