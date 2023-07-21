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Главные новости и заявления дня: 21 июля

Главные новости и заявления дня: 21 июля - РИА Новости Крым, 21.07.2023

Главные новости и заявления дня: 21 июля

Путин сделал ряд заявлений по Украине. Игорь Стрелков задержан и обвиняется в экстремизме. Украинская база подготовки терактов с помощью беспилотников... РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T22:02

2023-07-21T22:02

2023-07-21T22:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля – РИА Новости Крым. Путин сделал ряд заявлений по Украине. Игорь Стрелков задержан и обвиняется в экстремизме. Украинская база подготовки терактов с помощью беспилотников уничтожена ВС РФ. Потенциально опасные суда в Черном море – МИД РФ дал разъяснения. На Украине украли для продажи западное вооружение и снаряжение. Дети погибли в ДТП с грузовиком на Кубани.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин сделал ряд заявлений по УкраинеПрезидент России Владимир Путин заявил о громадных потерях Украины в результате так называемого контрнаступления – масштабы безвозвратных потерь украинской армии исчисляются десятками тысяч человек. Глава государства также сообщил о намерении Польши оккупировать Западную Украину. Он также высказался об отношении западных кураторов Киева к украинскому провалу и , а также о последствиях в случае агрессии Украины и Зпада в отношении Белоруссии.Игорь Стрелков задержан и обвиняется в экстремизмеПравоохранители задержали бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова. Ему предъявлены обвинения в экстремизме. Об этом сообщила супруга задержанного.База подготовки терактов с помощью беспилотников уничтожена на УкраинеВС РФ ударили высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объектам, на которых готовились теракты против России с применением ударных БПЛА, сообщили в Минобороны. Мощные удары были нанесены российскими войсками по портовой инфраструктуре в Одессе и Одесской области. Кроме того, российские войска за сутки отразили 13 атак украинских боевиков на четырех направлениях, где противник потерял свыше 450 человек. Поражены 102 артподразделения, склады боеприпасов и топлива ВСУ.Потенциально опасные суда в Черном море – МИД РФ дал разъясненияВ МИД РФ разъяснили, что заявление Минобороны РФ о том, что суда, следующие в украинские порты в Черном море, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, не означает, что это возможные цели. В Кремле сделали заявление об опасности судоходства в Черном море и реакции России. На Украине украли для продажи западное вооружение и снаряжениеГенеральный инспектор Пентагона сообщил о фактах воровства и продажи западного вооружения и снаряжения боевиками-добровольцами на Украине. Военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов прокомментировал заявление. Дети погибли в ДТП с грузовиком на КубаниСмертельная авария произошла около часа дня на 101-м километре автодороги Славянск-на-Кубани – Темрюк, сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края. Среди погибших четверых человек – двое детей, еще один ребенок в больнице.

кубань

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2023

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главное за день, новости, общество, владимир путин (политик), игорь стрелков, кубань, дтп, министерство иностранных дел рф (мид рф)