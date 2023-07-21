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Игорь Стрелков задержан силовиками в своем доме - РИА Новости Крым, 21.07.2023
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Игорь Стрелков задержан силовиками в своем доме
Игорь Стрелков задержан силовиками в своем доме - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Игорь Стрелков задержан силовиками в своем доме
Правоохранители задержали бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на супругу... РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T14:14
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Правоохранители задержали бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на супругу задержанного.В Telegram-канале Стрелкова в 13.35 появилось сообщение от имени его супруги Мирославы Регинской, в котором сообщалось, что представители следственного комитета приехали к ним около половины двенадцатого в пятницу, 21 июля.Также от имени жены задержанного уточняется, что ей удалось узнать "от друзей", что Стрелкову "выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм)".
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РИА Новости Крым
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новости, игорь стрелков, донецкая народная республика (днр)
Игорь Стрелков задержан силовиками в своем доме

Игорь Стрелков задержан силовиками в своем доме – ему выдвинуты обвинения в экстремизме

14:14 21.07.2023 (обновлено: 15:04 21.07.2023)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЭкс-глава минобороны ДНР И. Стрелков
Экс-глава минобороны ДНР И. Стрелков - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Правоохранители задержали бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на супругу задержанного.

"Супруга Игоря Стрелкова Мирослава Регинская заявила, что представители правоохранительных органов увезли его из дома в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

В Telegram-канале Стрелкова в 13.35 появилось сообщение от имени его супруги Мирославы Регинской, в котором сообщалось, что представители следственного комитета приехали к ним около половины двенадцатого в пятницу, 21 июля.

"Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга и увезли в неизвестном направлении. О местонахождении мужа мне ничего неизвестно, на связь он не выходил", – говорится в сообщении.

Также от имени жены задержанного уточняется, что ей удалось узнать "от друзей", что Стрелкову "выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм)".
 
НовостиИгорь СтрелковДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
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