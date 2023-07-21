https://crimea.ria.ru/20230721/igor-strelkov-zaderzhan-silovikami-v-svoem-dome-1130218576.html

Игорь Стрелков задержан силовиками в своем доме

Игорь Стрелков задержан силовиками в своем доме - РИА Новости Крым, 21.07.2023

Игорь Стрелков задержан силовиками в своем доме

Правоохранители задержали бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на супругу... РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T14:14

2023-07-21T14:14

2023-07-21T15:04

новости

игорь стрелков

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Правоохранители задержали бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на супругу задержанного.В Telegram-канале Стрелкова в 13.35 появилось сообщение от имени его супруги Мирославы Регинской, в котором сообщалось, что представители следственного комитета приехали к ним около половины двенадцатого в пятницу, 21 июля.Также от имени жены задержанного уточняется, что ей удалось узнать "от друзей", что Стрелкову "выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм)".

донецкая народная республика (днр)

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, игорь стрелков, донецкая народная республика (днр)