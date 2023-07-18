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Главные события и заявления дня: 18 июля

Главные события и заявления дня: 18 июля - РИА Новости Крым, 18.07.2023

Главные события и заявления дня: 18 июля

Армия России наступает в зоне СВО. ВС РФ нанесли удар возмездия за Крымский мост. Мишустин заявил о дополнительном вооружении армии России. США отказались... РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T22:01

2023-07-18T22:01

2023-07-18T22:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Армия России наступает в зоне СВО. ВС РФ нанесли удар возмездия за Крымский мост. Мишустин заявил о дополнительном вооружении армии России. США отказались помогать Украине после остановки зерновой сделки. В Минобороны рассказали о создаваемых США искусственных эпидемиях. В России увеличен предельный возраст военнослужащих запаса. На Кубани в море массово отравились дети.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Армия России наступает в зоне СВОРоссийские войска за сутки продвинулись на 2 километра по фронту и на 1,5 километра вглубь на Купянском направлении, об этом сообщили в Минобороны РФ. За сутки ВС РФ отразили 20 атак украинских войск. Власти Запорожской области сообщили об уничтожении разведгруппы. А на Херсонщине бойцы "Днепра" уничтожили пять лодок с диверсантами. ВС РФ нанесли удар возмездия за Крымский мостВооруженные силы РФ нанесли групповой удар возмездия по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров. Об этом сообщает Минобороны. Кроме того, под Одессой и Николаевом уничтожены хранилища топлива. В правительстве заявили о дополнительном вооружении армии РФПредприятия ОПК увеличат поставки истребителей 5-го поколения в Вооруженные силы России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он также сообщил, что "Уралвагонзавод" уже отгрузил плановую партию танков. По словам Мишустина, на сегодня фортификация линий размещения российских войск на всех необходимых рубежах обороны практически завершена. США отказались помогать Украине после остановки зерновой сделкиСША не будут направлять свои военные корабли для сопровождения грузовых судов из портов Украины после остановки зерновой сделки. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Причину такого решения объяснили эксперты, назвав разные причины. В Минобороны рассказали о создаваемых США искусственных эпидемияхНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов раскрыл данные расследования о секретных разработках США управляемых эпидемий на основе экспериментов с насекомыми.В России увеличен предельный возраст военнослужащих запасаПредельный возраст пребывания в запасе военнообязанных увеличен в России на пять лет для каждого разряда. Соответствующий закон в последнем чтении приняла Госдума РФ. На Кубани в море массово отравились детиДвенадцать детей в возрасте от 11 до 16 лет и один взрослый – их тренер госпитализированы после купания в Черном море в Туапсинском районе Краснодарского края во время пребывания на базе отдыха.

https://crimea.ria.ru/20230718/tuda-i-obratno-sukhoputnyy-marshrut-krym--rostov-chast-1-1130147580.html

https://crimea.ria.ru/20230718/pochemu-ssha-razbili-nadezhdy-zelenskogo---ekspert-o-zernovoy-sdelke-1130149663.html

https://crimea.ria.ru/20230718/pochemu-ssha-ne-khotyat-davat-voennyy-eskort-zernovozam-s-ukrainy--mnenie-1130150349.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, в мире, политика, экономика, мнения, общество, сво, украина