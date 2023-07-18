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Главные события и заявления дня: 18 июля - РИА Новости Крым, 18.07.2023
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Главные события и заявления дня: 18 июля
Главные события и заявления дня: 18 июля - РИА Новости Крым, 18.07.2023
Главные события и заявления дня: 18 июля
Армия России наступает в зоне СВО. ВС РФ нанесли удар возмездия за Крымский мост. Мишустин заявил о дополнительном вооружении армии России. США отказались... РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T22:01
2023-07-18T22:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Армия России наступает в зоне СВО. ВС РФ нанесли удар возмездия за Крымский мост. Мишустин заявил о дополнительном вооружении армии России. США отказались помогать Украине после остановки зерновой сделки. В Минобороны рассказали о создаваемых США искусственных эпидемиях. В России увеличен предельный возраст военнослужащих запаса. На Кубани в море массово отравились дети.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Армия России наступает в зоне СВОРоссийские войска за сутки продвинулись на 2 километра по фронту и на 1,5 километра вглубь на Купянском направлении, об этом сообщили в Минобороны РФ. За сутки ВС РФ отразили 20 атак украинских войск. Власти Запорожской области сообщили об уничтожении разведгруппы. А на Херсонщине бойцы "Днепра" уничтожили пять лодок с диверсантами. ВС РФ нанесли удар возмездия за Крымский мостВооруженные силы РФ нанесли групповой удар возмездия по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров. Об этом сообщает Минобороны. Кроме того, под Одессой и Николаевом уничтожены хранилища топлива. В правительстве заявили о дополнительном вооружении армии РФПредприятия ОПК увеличат поставки истребителей 5-го поколения в Вооруженные силы России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он также сообщил, что "Уралвагонзавод" уже отгрузил плановую партию танков. По словам Мишустина, на сегодня фортификация линий размещения российских войск на всех необходимых рубежах обороны практически завершена. США отказались помогать Украине после остановки зерновой сделкиСША не будут направлять свои военные корабли для сопровождения грузовых судов из портов Украины после остановки зерновой сделки. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Причину такого решения объяснили эксперты, назвав разные причины. В Минобороны рассказали о создаваемых США искусственных эпидемияхНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов раскрыл данные расследования о секретных разработках США управляемых эпидемий на основе экспериментов с насекомыми.В России увеличен предельный возраст военнослужащих запасаПредельный возраст пребывания в запасе военнообязанных увеличен в России на пять лет для каждого разряда. Соответствующий закон в последнем чтении приняла Госдума РФ. На Кубани в море массово отравились детиДвенадцать детей в возрасте от 11 до 16 лет и один взрослый – их тренер госпитализированы после купания в Черном море в Туапсинском районе Краснодарского края во время пребывания на базе отдыха.
https://crimea.ria.ru/20230718/tuda-i-obratno-sukhoputnyy-marshrut-krym--rostov-chast-1-1130147580.html
https://crimea.ria.ru/20230718/pochemu-ssha-razbili-nadezhdy-zelenskogo---ekspert-o-zernovoy-sdelke-1130149663.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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главное за день, в мире, политика, экономика, мнения, общество, сво, украина
Главные события и заявления дня: 18 июля

Главные события и заявления вторника, 18 июля

22:01 18.07.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Армия России наступает в зоне СВО. ВС РФ нанесли удар возмездия за Крымский мост. Мишустин заявил о дополнительном вооружении армии России. США отказались помогать Украине после остановки зерновой сделки. В Минобороны рассказали о создаваемых США искусственных эпидемиях. В России увеличен предельный возраст военнослужащих запаса. На Кубани в море массово отравились дети.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Армия России наступает в зоне СВО

Российские войска за сутки продвинулись на 2 километра по фронту и на 1,5 километра вглубь на Купянском направлении, об этом сообщили в Минобороны РФ.
За сутки ВС РФ отразили 20 атак украинских войск. Власти Запорожской области сообщили об уничтожении разведгруппы. А на Херсонщине бойцы "Днепра" уничтожили пять лодок с диверсантами.

ВС РФ нанесли удар возмездия за Крымский мост

Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар возмездия по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров. Об этом сообщает Минобороны. Кроме того, под Одессой и Николаевом уничтожены хранилища топлива.
Пробка на въезде в Крым по сухопутному коридору
15:54Эксклюзивы РИА Новости Крым
Туда и обратно: сухопутный маршрут в Крым - репортаж, часть 1

В правительстве заявили о дополнительном вооружении армии РФ

Предприятия ОПК увеличат поставки истребителей 5-го поколения в Вооруженные силы России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он также сообщил, что "Уралвагонзавод" уже отгрузил плановую партию танков.
По словам Мишустина, на сегодня фортификация линий размещения российских войск на всех необходимых рубежах обороны практически завершена.

США отказались помогать Украине после остановки зерновой сделки

США не будут направлять свои военные корабли для сопровождения грузовых судов из портов Украины после остановки зерновой сделки. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Причину такого решения объяснили эксперты, назвав разные причины.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом. Фото AFP
18:14Эксклюзивы РИА Новости Крым
Почему США разбили надежды Зеленского - эксперт о зерновой сделке

В Минобороны рассказали о создаваемых США искусственных эпидемиях

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов раскрыл данные расследования о секретных разработках США управляемых эпидемий на основе экспериментов с насекомыми.

В России увеличен предельный возраст военнослужащих запаса

Предельный возраст пребывания в запасе военнообязанных увеличен в России на пять лет для каждого разряда. Соответствующий закон в последнем чтении приняла Госдума РФ.

На Кубани в море массово отравились дети

Двенадцать детей в возрасте от 11 до 16 лет и один взрослый – их тренер госпитализированы после купания в Черном море в Туапсинском районе Краснодарского края во время пребывания на базе отдыха.
Сбор урожая зерновых в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
18:45
Почему США не хотят давать военный эскорт зерновозам с Украины – мнение
 
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Заголовок открываемого материала
22:01Главные события и заявления дня: 18 июля
21:55Главные новости Крыма: 18 июля
21:25Керченская переправа временно не работает – МЧС
21:11В Крыму профсоюзы перечисляют миллионы в поддержку СВО
21:07Названа причина отравления купавшихся в море детей на Кубани
20:38Ситуация с COVID–19 в России: сколько заболевших и умерших за неделю
20:06В Севастополе вор-гурман уходил от погони с крадеными деликатесами
19:44В Крыму 82-летнюю женщину на пешеходном переходе сбила легковушка
19:31Им мешают нормальные дети: в Крыму ответили на санкции против "Артека"
19:09Разведгруппа ВСУ уничтожена на Запорожском направлении – Балицкий
18:45Почему США не хотят давать военный эскорт зерновозам с Украины – мнение
18:37Будут ли пускать грузовики на Крымский мост – Хуснуллин
18:23Подросток госпитализирован после ДТП в Крыму
18:14Почему США разбили надежды Зеленского - эксперт о зерновой сделке
17:55Население Мариуполя за год увеличилось на 100 тысяч человек – Хуснуллин
17:45Сухопутный коридор в Крым: как долго проверяют транспорт на Чонгаре
17:42В Крыму за мошенничество с землей осудили нотариуса и госрегистраторов
17:31Дети пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Симферополе
17:24Массовое отравление: 12 детей в больнице после купания в Черном море
17:16Ситуация на Крымском мосту: очередь на проезд продолжает расти
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