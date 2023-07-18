https://crimea.ria.ru/20230718/fortifikatsiya-liniy-razmescheniya-voysk-rf-prakticheski-zavershena--mishustin-1130147972.html

Фортификация линий размещения войск РФ практически завершена – Мишустин

Фортификация линий размещения войск РФ практически завершена – Мишустин - РИА Новости Крым, 18.07.2023

Фортификация линий размещения войск РФ практически завершена – Мишустин

Фортификация линий размещения российских войск на всех необходимых рубежах обороны практически завершена, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T16:03

2023-07-18T16:03

2023-07-18T16:03

михаил мишустин

россия

правительство россии

вооруженные силы россии

крымский мост

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Фортификация линий размещения российских войск на всех необходимых рубежах обороны практически завершена, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.Кроме того, оказывается всесторонняя поддержка гражданам, жилье которых утрачено либо повреждено в результате обстрелов. Также власти занимаются восстановлением объектов инфраструктуры, в том числе социальных и транспортных.Премьер-министр добавил, что правительственная комиссия уже занимается ликвидацией последствий террористического акта на Крымском мосту.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о возведении фортификационных укреплений в Крыму.Он подчеркнул, что предпринимаемых военными и правоохранителями мер достаточно для обеспечения безопасности полуострова. Оборонительные сооружения необходимы исключительно с целью гарантированной защиты крымчан. Аксенов отметил, что при строительстве укреплений на севере Крыма применяются нестандартные подходы и решения, с учетом опыта боевых действий в ходе специальной военной операции.Теракт на Крымском мосту17 июля рано утром Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста, движение всех видов транспорта было закрыто. Позже восстановили проезд поездов, однако для автотранспорта мостовой переход до ночи был закрыт. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.В результате ЧП на мосту погибли мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения, бортом санавиации ее транспортировали в больницу. Сейчас она находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет.Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Президент Владимир Путин назвал теракт на мосту бессмысленным и жестоким преступлением, призвал силовиков усилить безопасность Крымского моста, а также пообещал, что Россия ответит на этот террористический акт.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мостуПутин заявил о необходимости усилить безопасность Крымского мостаМИД РФ об атаке на Крымский мост: США и Британия влияют на решения Киева

https://crimea.ria.ru/20230310/zachem-v-krymu-vozvodyat-fortifikatsii--ekspert-po-bezopasnosti-1127475034.html

https://crimea.ria.ru/20230718/kak-atakovali-krymskiy-most-i-chem-ego-zaschitit---voennyy-ekspert-1130143336.html

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крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, россия, правительство россии, вооруженные силы россии, крымский мост, безопасность, новости