Фортификация линий размещения войск РФ практически завершена – Мишустин
Мишустин сообщил о завершении фортификации на всех линиях обороны российских войск
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивотанковые и противопехотные заграждения укрепрайона. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Фортификация линий размещения российских войск на всех необходимых рубежах обороны практически завершена, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.
"Еще одно важное направление внимания совета – это фортификация линий размещения войск. На всех необходимых рубежах оборудование районов обороны практически завершено", - сказал глава правительства.
Кроме того, оказывается всесторонняя поддержка гражданам, жилье которых утрачено либо повреждено в результате обстрелов. Также власти занимаются восстановлением объектов инфраструктуры, в том числе социальных и транспортных.
Премьер-министр добавил, что правительственная комиссия уже занимается ликвидацией последствий террористического акта на Крымском мосту.
"Важно максимально быстро восстановить возможности этой транспортной артерии. Также прошу членов координационного совета – представителей силовых структур – по результатам анализа причин произошедшего представить предложения по вопросам, которые необходимо решить", - отметил Мишустин.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о возведении фортификационных укреплений в Крыму.
Он подчеркнул, что предпринимаемых военными и правоохранителями мер достаточно для обеспечения безопасности полуострова. Оборонительные сооружения необходимы исключительно с целью гарантированной защиты крымчан. Аксенов отметил, что при строительстве укреплений на севере Крыма применяются нестандартные подходы и решения, с учетом опыта боевых действий в ходе специальной военной операции.
Теракт на Крымском мосту
17 июля рано утром Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста, движение всех видов транспорта было закрыто. Позже восстановили проезд поездов, однако для автотранспорта мостовой переход до ночи был закрыт. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.
В результате ЧП на мосту погибли мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения, бортом санавиации ее транспортировали в больницу. Сейчас она находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Президент Владимир Путин назвал теракт на мосту бессмысленным и жестоким преступлением, призвал силовиков усилить безопасность Крымского моста, а также пообещал, что Россия ответит на этот террористический акт.
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