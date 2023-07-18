https://crimea.ria.ru/20230718/armiya-rossii-prodvinulas-na-dva-kilometra-po-frontu-pod-kupyanskom-1130141181.html
Армия России продвинулась на два километра по фронту под Купянском
Армия России продвинулась на два километра по фронту под Купянском - РИА Новости Крым, 18.07.2023
Армия России продвинулась на два километра по фронту под Купянском
Российские войска за сутки продвинулись на два километра по фронту и на полтора километра вглубь на Купянском направлении, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T12:54
2023-07-18T12:54
2023-07-18T12:54
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
луганская народная республика (лнр)
харьковская область
новости
события в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129900848_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d3d37fa25a4282da664bd6a3ad6b5e5c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Российские войска за сутки продвинулись на два километра по фронту и на полтора километра вглубь на Купянском направлении, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, авиация и артиллерия ВС РФ нанесли удары по подразделениям противника в районах Калиново, Берестового, Кисловки, Табаевки Харьковской области и Новоселовского Луганской Народной Республики.Также в районе населенного пункта Котляровка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Потоплено 5 лодок: российские бойцы сорвали попытку ВСУ форсировать ДнепрБоевики ВСУ попытались прорвать оборону ВС РФ в Запорожской областиРоссийские войска отразили 15 атак ВСУ за сутки на двух направлениях
https://crimea.ria.ru/20230718/udar-nanesen-po-obektam-vozle-odessy-gde-gotovili-terakty-protiv-rossii-1130140209.html
луганская народная республика (лнр)
харьковская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129900848_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_48976c3e511811db3da9ec51498d32de.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, луганская народная республика (лнр), харьковская область, новости, события в донбассе
Армия России продвинулась на два километра по фронту под Купянском
Минобороны: войска РФ продвинулись на 2 километра по фронту на Купянском направлении