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Армия России продвинулась на два километра по фронту под Купянском - РИА Новости Крым, 18.07.2023
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Армия России продвинулась на два километра по фронту под Купянском
Армия России продвинулась на два километра по фронту под Купянском - РИА Новости Крым, 18.07.2023
Армия России продвинулась на два километра по фронту под Купянском
Российские войска за сутки продвинулись на два километра по фронту и на полтора километра вглубь на Купянском направлении, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T12:54
2023-07-18T12:54
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
луганская народная республика (лнр)
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новости
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Российские войска за сутки продвинулись на два километра по фронту и на полтора километра вглубь на Купянском направлении, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, авиация и артиллерия ВС РФ нанесли удары по подразделениям противника в районах Калиново, Берестового, Кисловки, Табаевки Харьковской области и Новоселовского Луганской Народной Республики.Также в районе населенного пункта Котляровка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Потоплено 5 лодок: российские бойцы сорвали попытку ВСУ форсировать ДнепрБоевики ВСУ попытались прорвать оборону ВС РФ в Запорожской областиРоссийские войска отразили 15 атак ВСУ за сутки на двух направлениях
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, луганская народная республика (лнр), харьковская область, новости, события в донбассе
Армия России продвинулась на два километра по фронту под Купянском

Минобороны: войска РФ продвинулись на 2 километра по фронту на Купянском направлении

12:54 18.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоевая работа отрядов разведки и спецназа в секторе СВО
Боевая работа отрядов разведки и спецназа в секторе СВО - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Российские войска за сутки продвинулись на два километра по фронту и на полтора километра вглубь на Купянском направлении, сообщает Минобороны РФ.
"На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск продолжают успешные наступательные действия в своей зоне ответственности. Общее продвижение составило до двух километров по фронту и до полутора километров в глубину", - говорится в сообщении.
Кроме того, авиация и артиллерия ВС РФ нанесли удары по подразделениям противника в районах Калиново, Берестового, Кисловки, Табаевки Харьковской области и Новоселовского Луганской Народной Республики.
Также в районе населенного пункта Котляровка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.
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