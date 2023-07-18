https://crimea.ria.ru/20230718/armiya-rossii-prodvinulas-na-dva-kilometra-po-frontu-pod-kupyanskom-1130141181.html

Армия России продвинулась на два километра по фронту под Купянском

Армия России продвинулась на два километра по фронту под Купянском - РИА Новости Крым, 18.07.2023

Армия России продвинулась на два километра по фронту под Купянском

Российские войска за сутки продвинулись на два километра по фронту и на полтора километра вглубь на Купянском направлении, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T12:54

2023-07-18T12:54

2023-07-18T12:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Российские войска за сутки продвинулись на два километра по фронту и на полтора километра вглубь на Купянском направлении, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, авиация и артиллерия ВС РФ нанесли удары по подразделениям противника в районах Калиново, Берестового, Кисловки, Табаевки Харьковской области и Новоселовского Луганской Народной Республики.Также в районе населенного пункта Котляровка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Потоплено 5 лодок: российские бойцы сорвали попытку ВСУ форсировать ДнепрБоевики ВСУ попытались прорвать оборону ВС РФ в Запорожской областиРоссийские войска отразили 15 атак ВСУ за сутки на двух направлениях

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, луганская народная республика (лнр), харьковская область, новости, события в донбассе