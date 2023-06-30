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Каким редакция РИА Новости Крым увидела июнь - РИА Новости Крым, 30.06.2023
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Фотоленты
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Каким редакция РИА Новости Крым увидела июнь
Каким редакция РИА Новости Крым увидела июнь - РИА Новости Крым, 30.06.2023
Каким редакция РИА Новости Крым увидела июнь
Июнь оказался снова богатым на события: Крым не в эпицентре информационной повестки, но и его "задело" информационными потоками. РИА Новости Крым, 30.06.2023
2023-06-30T20:57
2023-06-30T22:03
фотоленты
крым
александр пушкин
евпатория
черное море
городская среда
обстрелы всу
каховская гэс
разрушение каховской гэс
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Июнь оказался снова богатым на события: Крым не в эпицентре информационной повестки, но и его "задело" информационными потоками. Безусловно, самое главное - подрыв силами ВСУ Каховской ГЭС. А вслед за ним - потопы на мирных территориях Херсонской области, трагедии людей, оставшихся без домов и работы, опустошенные земли... Эксперты заверили, что катастрофы не будет, но горе простых людей это не отменяет. Крым продолжает помогать военнослужащим, отражающим вражеские атаки. В Крыму на швейной фабрике в Крыму освоили производство бронежилетов - шьют и испытывают в условиях, приближенных к боевым. Июнь - время сбора розового крымского золота - розовых лепестков. Как это происходит и кто занят в сборе, наши корреспонденты рассказали в специальном репортаже с полей. Дороги продолжают активно ремонтировать. Лето - разгар дорожных работ. Огромную стройку на одной из центральных улиц Симферополя - Караимской - обещают закончить ровно в последний день лета. Правильная логистика - это не только удобство передвижения горожан, но и обязательное условие для экономики. Полуострову необходим судостроительный кластер, уверены специалисты. И размещаться он должен в Севастополе. Фестиваль "Великое русское слово" вот уже в шестнадцатый раз прошел на полуострове. Он традиционно начался в день рождения поэта Пушкина, который очень любил наш "полуденный край".И еще о культуре: на полуострове с наступлением лета становится больше звезд. Имеются ввиду звезды эстрады и кино. Режиссер и актер Сергей Жигунов снимает фильм для детей, а артистка Светлана Сурганова дала мастер-класс в МДЦ "Артек". Июнь. 22 число. Трагический день для России. Первые бомбы упали не на Киев, как поется в песне, а на Севастополь. И это было раньше четырех утра. Погода тем временем расслабиться крымчанам не давала. То проливные дожди с подтоплениями, то жара до +30... Но море прогрелось, и туристы, несмотря ни на что, потянулись к побережьям. Есть среди них и необычные. Мы узнали, как на полуострове отдыхают дети из Белгородской области, обстреливаемой с украинской стороны.
крым
евпатория
черное море
симферополь
ялта
херсонская область
новая каховка
каховка
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РИА Новости Крым
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4.7
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, фото, александр пушкин, евпатория, черное море, городская среда, обстрелы всу, каховская гэс, разрушение каховской гэс, светлана сурганова, мдц "артек", погода в крыму, ремонт дорог, симферополь, ялта, херсонская область, сельское хозяйство, великая отечественная война, международный фестиваль "великое русское слово", новая каховка, каховка, экономика, судостроение
Каким редакция РИА Новости Крым увидела июнь

Самые яркие фотографии июня от РИА Новости Крым

20:57 30.06.2023 (обновлено: 22:03 30.06.2023)
 
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Июнь оказался снова богатым на события: Крым не в эпицентре информационной повестки, но и его "задело" информационными потоками.
Безусловно, самое главное - подрыв силами ВСУ Каховской ГЭС. А вслед за ним - потопы на мирных территориях Херсонской области, трагедии людей, оставшихся без домов и работы, опустошенные земли... Эксперты заверили, что катастрофы не будет, но горе простых людей это не отменяет.
Крым продолжает помогать военнослужащим, отражающим вражеские атаки. В Крыму на швейной фабрике в Крыму освоили производство бронежилетов - шьют и испытывают в условиях, приближенных к боевым.
Июнь - время сбора розового крымского золота - розовых лепестков. Как это происходит и кто занят в сборе, наши корреспонденты рассказали в специальном репортаже с полей.
Дороги продолжают активно ремонтировать. Лето - разгар дорожных работ. Огромную стройку на одной из центральных улиц Симферополя - Караимской - обещают закончить ровно в последний день лета.
Правильная логистика - это не только удобство передвижения горожан, но и обязательное условие для экономики. Полуострову необходим судостроительный кластер, уверены специалисты. И размещаться он должен в Севастополе.
Фестиваль "Великое русское слово" вот уже в шестнадцатый раз прошел на полуострове. Он традиционно начался в день рождения поэта Пушкина, который очень любил наш "полуденный край".
И еще о культуре: на полуострове с наступлением лета становится больше звезд. Имеются ввиду звезды эстрады и кино. Режиссер и актер Сергей Жигунов снимает фильм для детей, а артистка Светлана Сурганова дала мастер-класс в МДЦ "Артек".
Июнь. 22 число. Трагический день для России. Первые бомбы упали не на Киев, как поется в песне, а на Севастополь. И это было раньше четырех утра.
Погода тем временем расслабиться крымчанам не давала. То проливные дожди с подтоплениями, то жара до +30... Но море прогрелось, и туристы, несмотря ни на что, потянулись к побережьям.
Есть среди них и необычные. Мы узнали, как на полуострове отдыхают дети из Белгородской области, обстреливаемой с украинской стороны.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗатопленные улицы Новой Каховки после разрушения дамбы Каховской ГЭС
Затопленные улицы Новой Каховки после разрушения дамбы Каховской ГЭС
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Затопленные улицы Новой Каховки после разрушения дамбы Каховской ГЭС
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© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗатопленная дорога в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС
Затопленная дорога в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС
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Затопленная дорога в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС
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