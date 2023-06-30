https://crimea.ria.ru/20230630/kakim-redaktsiya-ria-novosti-krym-uvidela-iyun-1129693455.html

Каким редакция РИА Новости Крым увидела июнь

Каким редакция РИА Новости Крым увидела июнь - РИА Новости Крым, 30.06.2023

Каким редакция РИА Новости Крым увидела июнь

Июнь оказался снова богатым на события: Крым не в эпицентре информационной повестки, но и его "задело" информационными потоками. РИА Новости Крым, 30.06.2023

2023-06-30T20:57

2023-06-30T20:57

2023-06-30T22:03

фотоленты

крым

александр пушкин

евпатория

черное море

городская среда

обстрелы всу

каховская гэс

разрушение каховской гэс

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Июнь оказался снова богатым на события: Крым не в эпицентре информационной повестки, но и его "задело" информационными потоками. Безусловно, самое главное - подрыв силами ВСУ Каховской ГЭС. А вслед за ним - потопы на мирных территориях Херсонской области, трагедии людей, оставшихся без домов и работы, опустошенные земли... Эксперты заверили, что катастрофы не будет, но горе простых людей это не отменяет. Крым продолжает помогать военнослужащим, отражающим вражеские атаки. В Крыму на швейной фабрике в Крыму освоили производство бронежилетов - шьют и испытывают в условиях, приближенных к боевым. Июнь - время сбора розового крымского золота - розовых лепестков. Как это происходит и кто занят в сборе, наши корреспонденты рассказали в специальном репортаже с полей. Дороги продолжают активно ремонтировать. Лето - разгар дорожных работ. Огромную стройку на одной из центральных улиц Симферополя - Караимской - обещают закончить ровно в последний день лета. Правильная логистика - это не только удобство передвижения горожан, но и обязательное условие для экономики. Полуострову необходим судостроительный кластер, уверены специалисты. И размещаться он должен в Севастополе. Фестиваль "Великое русское слово" вот уже в шестнадцатый раз прошел на полуострове. Он традиционно начался в день рождения поэта Пушкина, который очень любил наш "полуденный край".И еще о культуре: на полуострове с наступлением лета становится больше звезд. Имеются ввиду звезды эстрады и кино. Режиссер и актер Сергей Жигунов снимает фильм для детей, а артистка Светлана Сурганова дала мастер-класс в МДЦ "Артек". Июнь. 22 число. Трагический день для России. Первые бомбы упали не на Киев, как поется в песне, а на Севастополь. И это было раньше четырех утра. Погода тем временем расслабиться крымчанам не давала. То проливные дожди с подтоплениями, то жара до +30... Но море прогрелось, и туристы, несмотря ни на что, потянулись к побережьям. Есть среди них и необычные. Мы узнали, как на полуострове отдыхают дети из Белгородской области, обстреливаемой с украинской стороны.

крым

евпатория

черное море

симферополь

ялта

херсонская область

новая каховка

каховка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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