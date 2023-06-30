Каким редакция РИА Новости Крым увидела июнь
Самые яркие фотографии июня от РИА Новости Крым
20:57 30.06.2023 (обновлено: 22:03 30.06.2023)
Июнь оказался снова богатым на события: Крым не в эпицентре информационной повестки, но и его "задело" информационными потоками.
Безусловно, самое главное - подрыв силами ВСУ Каховской ГЭС. А вслед за ним - потопы на мирных территориях Херсонской области, трагедии людей, оставшихся без домов и работы, опустошенные земли... Эксперты заверили, что катастрофы не будет, но горе простых людей это не отменяет.
Крым продолжает помогать военнослужащим, отражающим вражеские атаки. В Крыму на швейной фабрике в Крыму освоили производство бронежилетов - шьют и испытывают в условиях, приближенных к боевым.
Июнь - время сбора розового крымского золота - розовых лепестков. Как это происходит и кто занят в сборе, наши корреспонденты рассказали в специальном репортаже с полей.
Дороги продолжают активно ремонтировать. Лето - разгар дорожных работ. Огромную стройку на одной из центральных улиц Симферополя - Караимской - обещают закончить ровно в последний день лета.
Правильная логистика - это не только удобство передвижения горожан, но и обязательное условие для экономики. Полуострову необходим судостроительный кластер, уверены специалисты. И размещаться он должен в Севастополе.
Фестиваль "Великое русское слово" вот уже в шестнадцатый раз прошел на полуострове. Он традиционно начался в день рождения поэта Пушкина, который очень любил наш "полуденный край".
И еще о культуре: на полуострове с наступлением лета становится больше звезд. Имеются ввиду звезды эстрады и кино. Режиссер и актер Сергей Жигунов снимает фильм для детей, а артистка Светлана Сурганова дала мастер-класс в МДЦ "Артек".
Июнь. 22 число. Трагический день для России. Первые бомбы упали не на Киев, как поется в песне, а на Севастополь. И это было раньше четырех утра.
Погода тем временем расслабиться крымчанам не давала. То проливные дожди с подтоплениями, то жара до +30... Но море прогрелось, и туристы, несмотря ни на что, потянулись к побережьям.
Есть среди них и необычные. Мы узнали, как на полуострове отдыхают дети из Белгородской области, обстреливаемой с украинской стороны.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗатопленные улицы Новой Каховки после разрушения дамбы Каховской ГЭС
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Затопленные улицы Новой Каховки после разрушения дамбы Каховской ГЭС
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗатопленная дорога в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС
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Затопленная дорога в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛюди на лодках плывут по затопленным улицам Корсунки
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Люди на лодках плывут по затопленным улицам Корсунки
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичСимферопольское предприятие выпускает бронежилеты
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Симферопольское предприятие выпускает бронежилеты
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© РИА Новости КрымСбор эфиромасличной розы в Крыму
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Сбор эфиромасличной розы в Крыму
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© РИА Новости Крым . Виктор ВербичДорожные работы в Симферополе
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Дорожные работы в Симферополе
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© РИА Новости КрымКапитальный ремонт улицы Караимской в Симферополе
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Капитальный ремонт улицы Караимской в Симферополе
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© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченский порт
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Керченский порт
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев16-й Международный фестиваль "Великое русское слово"
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16-й Международный фестиваль "Великое русское слово"
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© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСветлана Сурганова в МДЦ "Артек"
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Светлана Сурганова в МДЦ "Артек"
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© РИА Новости КрымВолонтеры зажгли огненные картины войны и свечи памяти в Симферополе
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