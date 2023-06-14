https://crimea.ria.ru/20230614/kradenoe-solntse-kogda-chernomorskaya-depressiya-vernet-krymu-leto-1129391203.html
Краденое солнце: когда "черноморская депрессия" вернет Крыму лето
Краденое солнце: когда "черноморская депрессия" вернет Крыму лето - РИА Новости Крым, 14.06.2023
Краденое солнце: когда "черноморская депрессия" вернет Крыму лето
Погоду в Крыму определяют зависшая над морем "черноморская депрессия" и малоподвижный холодный фронт. Так что прихода жаркого лета и купального сезона – не по... РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T20:12
2023-06-14T20:12
2023-06-14T20:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Погоду в Крыму определяют зависшая над морем "черноморская депрессия" и малоподвижный холодный фронт. Так что прихода жаркого лета и купального сезона – не по календарю, а по ощущениям – крымчанам и гостям полуострова ждать не придется еще как минимум неделю. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По словам синоптика, какой быть погоде в Крыму и когда надолго вернуться солнцу сейчас решает зависшая над Черным морем "черноморская депрессия", то есть область пониженного давления, и циклон."Циклон заполнился, но остается малоподвижный холодный фронт с волнами, который определяет погоду на полуострове", – сказала Любецкая.Грядущей ночью и весь следующий день, 15 июня, в Крыму ливни. 16 и 17 июня – небольшой перерыв, но местами дожди пройдут и в эти дни. Температура сохранится достаточно высокой: днем 22 – 27 градуса тепла, ночью 15 – 20. Но это не признак того, что тепло окончательно наступает.Как рассказала дежурный синоптик Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) Ольга Котик, в Севастополе на ближайшие трое суток ожидается благоприятный прогноз."Завтра уже будет погода в Севастополе улучшаться, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный умеренный. Температура ночью 17 – 19 градусов тепла, днем 24 – 26. И на ближайшие трое суток прогноз благоприятный, такая погода будет сохраняться до 18 числа", – сказала синоптик.Однако вероятность того, что на следующей неделе погодные условия снова ухудшатся, исключать нельзя, уточнила она.Ранее в республиканском главке МЧС предупредили, что на Крым в ближайшие два дня обрушатся сильные ливни с грозами. Читайте также на РИА Новости Крым:Что такое "Черноморская депрессия" и накроет ли она Крым Гроза и усиление ветра: как работает Керченская переправа 14 июня Сильные осадки осложнят уборку: эксперт о ситуации с урожаем в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крымская погода, татьяна любецкая, крымский гидрометцентр, крым, погода в крыму, новости крыма, севастополь, климат
Краденое солнце: когда "черноморская депрессия" вернет Крыму лето
Когда в Крыму будет солнечно и жарко – прогноз синоптиков
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым
. Погоду в Крыму определяют зависшая над морем "черноморская депрессия" и малоподвижный холодный фронт. Так что прихода жаркого лета и купального сезона – не по календарю, а по ощущениям – крымчанам и гостям полуострова ждать не придется еще как минимум неделю. Об этом РИА Новости Крым
сообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
По словам синоптика, какой быть погоде в Крыму и когда надолго вернуться солнцу сейчас решает зависшая над Черным морем "черноморская депрессия", то есть область пониженного давления, и циклон.
"Циклон заполнился, но остается малоподвижный холодный фронт с волнами, который определяет погоду на полуострове", – сказала Любецкая.
Грядущей ночью и весь следующий день, 15 июня, в Крыму ливни. 16 и 17 июня – небольшой перерыв, но местами дожди пройдут и в эти дни. Температура сохранится достаточно высокой: днем 22 – 27 градуса тепла, ночью 15 – 20. Но это не признак того, что тепло окончательно наступает.
"Порадовать, что установится антициклон, то есть станет солнечно и жарко, пока не могу. Солнце у нас будет, конечно, появляться. Облачность будет разрывать уже завтра. Но неустойчивый характер погоды сохранится еще где-то до 22 июня", – отметила эксперт.
Как рассказала дежурный синоптик Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) Ольга Котик, в Севастополе на ближайшие трое суток ожидается благоприятный прогноз.
"Завтра уже будет погода в Севастополе улучшаться, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный умеренный. Температура ночью 17 – 19 градусов тепла, днем 24 – 26. И на ближайшие трое суток прогноз благоприятный, такая погода будет сохраняться до 18 числа", – сказала синоптик.
Однако вероятность того, что на следующей неделе погодные условия снова ухудшатся, исключать нельзя, уточнила она.
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