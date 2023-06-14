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Гроза и усиление ветра: как работает Керченская переправа 14 июня - РИА Новости Крым, 14.06.2023
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Гроза и усиление ветра: как работает Керченская переправа 14 июня
Гроза и усиление ветра: как работает Керченская переправа 14 июня - РИА Новости Крым, 14.06.2023
Гроза и усиление ветра: как работает Керченская переправа 14 июня
Паромная переправа в среду работает в штатном режиме, ожидаются дожди и усиление ветра до 14 м/с, однако штормовых предупреждений в Керченском проливе на данный момент нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-06-14T10:07
2023-06-14T10:10
ситуация на керченской переправе
керченская паромная переправа
керчь
транспорт
минтранс россии
новости крыма
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Погода в Керченском проливеВ районе Керченской переправы погода в среду благоприятствует судоходству.По данным Крымского гидрометцентра, в ближайшие сутки на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные дожди, местами сильные. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман.Работа Керченской переправыПосле запуска морского сообщения через пролив перевезено более 138 тысяч автотранспортных средств.Работающими на линии паромами выполнен в общей сложности 4 201 рейс.На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда из Крыма уйдут дожди - прогноз погоды на неделю от ФОБОССтихия в Сочи: разлив реки, затопленные дороги и поврежденный газопроводКрыму угрожают подтопления
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ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа, керчь, транспорт, минтранс россии, новости крыма
Гроза и усиление ветра: как работает Керченская переправа 14 июня

Росморречфлот: на Керченской переправе 14 июня ожидаются дожди с грозой и ветер до 14 м/с

10:07 14.06.2023 (обновлено: 10:10 14.06.2023)
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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Паромная переправа в среду работает в штатном режиме, ожидаются дожди и усиление ветра до 14 м/с, однако штормовых предупреждений в Керченском проливе на данный момент нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Керченская паромная переправа 14.06.23
Керченская паромная переправа 14.06.23
Керченская паромная переправа 14.06.23

Погода в Керченском проливе

В районе Керченской переправы погода в среду благоприятствует судоходству.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 14 июня ветер северный, северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с, временами кратковременный дождь, гроза. Видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +23…25 градусов, температура воды в море +21…22", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным Крымского гидрометцентра, в ближайшие сутки на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные дожди, местами сильные. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман.

Работа Керченской переправы

После запуска морского сообщения через пролив перевезено более 138 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 171 107 пассажиров, 138 138 единиц автотранспорта и 17 318 железнодорожных вагонов", - говорится в сообщении.
Работающими на линии паромами выполнен в общей сложности 4 201 рейс.
На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.
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