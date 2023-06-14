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Гроза и усиление ветра: как работает Керченская переправа 14 июня

Гроза и усиление ветра: как работает Керченская переправа 14 июня - РИА Новости Крым, 14.06.2023

Гроза и усиление ветра: как работает Керченская переправа 14 июня

Паромная переправа в среду работает в штатном режиме, ожидаются дожди и усиление ветра до 14 м/с, однако штормовых предупреждений в Керченском проливе на данный момент нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

2023-06-14T10:07

2023-06-14T10:07

2023-06-14T10:10

ситуация на керченской переправе

керченская паромная переправа

керчь

транспорт

минтранс россии

новости крыма

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Погода в Керченском проливеВ районе Керченской переправы погода в среду благоприятствует судоходству.По данным Крымского гидрометцентра, в ближайшие сутки на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные дожди, местами сильные. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман.Работа Керченской переправыПосле запуска морского сообщения через пролив перевезено более 138 тысяч автотранспортных средств.Работающими на линии паромами выполнен в общей сложности 4 201 рейс.На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда из Крыма уйдут дожди - прогноз погоды на неделю от ФОБОССтихия в Сочи: разлив реки, затопленные дороги и поврежденный газопроводКрыму угрожают подтопления

керчь

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2023

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ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа, керчь, транспорт, минтранс россии, новости крыма