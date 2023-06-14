https://crimea.ria.ru/20230614/stikhiya-v-sochi-razliv-reki-zatoplennye-dorogi-i-povrezhdennyy-gazoprovod-1129367855.html

Стихия в Сочи: разлив реки, затопленные дороги и поврежденный газопровод

Стихия в Сочи: разлив реки, затопленные дороги и поврежденный газопровод - РИА Новости Крым, 14.06.2023

Стихия в Сочи: разлив реки, затопленные дороги и поврежденный газопровод

Сильный ливень обрушился в ночь на среду на Сочи, за час выпало не менее 15 мм осадков, произошло подтопление дорог и дворов. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T09:44

2023-06-14T09:44

2023-06-14T09:45

сочи

краснодарский край

погода

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

общество

новости

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Сильный ливень обрушился в ночь на среду на Сочи, за час выпало не менее 15 мм осадков, произошло подтопление дорог и дворов. Об этом сообщает оперштаб Кубани.Из-за ливня река Мацеста вышла из берегов, под воду ушли близлежащие улицы. Для информирования населения были включены сирены.По поручению главы города Сочи Алексея Копайгородского организован выездной оперативный штаб, сформированы мониторинговые группы, начались подворовые обходы. Все службы реагирования занимаются ликвидацией последствий ЧС."184 человека и 42 единицы техники сейчас задействованы в ликвидации последствий непогоды в микрорайоне Мацеста. Данных о пострадавших нет. Подтоплены домовладения на шести улицах и дороги, поврежден газопровод. Восстановительные работы уже ведутся", - проинформировал Копайгородский в своем Telegram-канале.Он уточнил, что из-за непогоды принято решение временно закрыть пляжные территории. 14 июня в целях безопасности купание запрещено.В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. 14 июня ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом. На реках возможны подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Также есть риск схода селевых потоков.Как сообщалось, в начале июня из-за сильных ливней подтопило пять районов Краснодарского края. Вода зашла в дома и на приусадебные территории в Лабинском, Новокубанском, Апшеронском и Мостовском районах. Кроме того, в Мостовском районе выпал град диаметром до 20 мм. Непогода побила кровли семи частных домов.Читайте также на РИА Новости Крым:Град и ливни обрушились на Кубань: подтоплены пять районовКрыму угрожают подтопленияВ Севастополе из затопленного дома эвакуировали людей

https://crimea.ria.ru/20230612/grozy-s-gradom-i-shkvaly-nadvigayutsya-na-krym-1129326036.html

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кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, краснодарский край, погода, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, общество, новости, кубань