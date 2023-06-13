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Крыму угрожают подтопления - РИА Новости Крым, 13.06.2023
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Крыму угрожают подтопления
Крыму угрожают подтопления - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Крыму угрожают подтопления
Подтопления низменностей могут произойти в Крыму на этой неделе из-за обильных осадков. Об этом предупредили ученые Всероссийского научно-исследовательского... РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T16:53
2023-06-13T16:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Подтопления низменностей могут произойти в Крыму на этой неделе из-за обильных осадков. Об этом предупредили ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.По данным ученых, в целом гидрологическая обстановка в России соответствует сезонным изменениям. В частности, на прошедшей неделе дождевые паводки с кратковременным превышением уровня воды до опасных отметок регистрировались на реках Краснодарского, Ставропольского краев и республик Северо-Кавказского федерального округа. На этой неделе на Кубани, в Ростове и других регионах страны из-за обильных осадков также возможны сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения.Как сообщалось, в Крыму в начале этой недели действует штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидаются кратковременные дожди, местами очень сильные, грозы, град, шквал 15-20 м/с.В связи с этим спасатели напоминают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, а также увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Также существует риск возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозы с градом и шквалы надвигаются на КрымВ Севастополе из затопленного дома эвакуировали людейМЧС России опубликовало кадры работы крымских спасателей в зоне ЧС
https://crimea.ria.ru/20230613/dozhdi-s-grozoy-i-veter-kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-13-iyunya-1129339776.html
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крым, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), крымская погода, погода в крыму, общество, новости крыма
Крыму угрожают подтопления

Подтопления из-за сильных дождей угрожают Крыму на этой неделе - ученые МЧС

16:53 13.06.2023
 
© Dmitry MakeevРазлив реки Салгир в Новоандреевке под Симферополем
Разлив реки Салгир в Новоандреевке под Симферополем
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Подтопления низменностей могут произойти в Крыму на этой неделе из-за обильных осадков. Об этом предупредили ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.
"Из-за прогнозируемых продолжительных осадков риски подтоплений низменных мест в этих регионах сохраняются и прогнозируются в Республике Крым", - говорится на сайте ведомства.
По данным ученых, в целом гидрологическая обстановка в России соответствует сезонным изменениям. В частности, на прошедшей неделе дождевые паводки с кратковременным превышением уровня воды до опасных отметок регистрировались на реках Краснодарского, Ставропольского краев и республик Северо-Кавказского федерального округа. На этой неделе на Кубани, в Ростове и других регионах страны из-за обильных осадков также возможны сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения.
Как сообщалось, в Крыму в начале этой недели действует штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидаются кратковременные дожди, местами очень сильные, грозы, град, шквал 15-20 м/с.
В связи с этим спасатели напоминают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, а также увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Также существует риск возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
Шторм - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
10:21
Дожди с грозой и ветер: как работает Керченская переправа 13 июняКерченская паромная переправа во вторник работает штатно, местами ожидается усиление ветра до 14 м/с и дождь, но штормовых предупреждений в Керченском проливе на данный момент нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
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