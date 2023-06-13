Крыму угрожают подтопления
Подтопления из-за сильных дождей угрожают Крыму на этой неделе - ученые МЧС
© Dmitry MakeevРазлив реки Салгир в Новоандреевке под Симферополем
© Dmitry Makeev
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Подтопления низменностей могут произойти в Крыму на этой неделе из-за обильных осадков. Об этом предупредили ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.
"Из-за прогнозируемых продолжительных осадков риски подтоплений низменных мест в этих регионах сохраняются и прогнозируются в Республике Крым", - говорится на сайте ведомства.
По данным ученых, в целом гидрологическая обстановка в России соответствует сезонным изменениям. В частности, на прошедшей неделе дождевые паводки с кратковременным превышением уровня воды до опасных отметок регистрировались на реках Краснодарского, Ставропольского краев и республик Северо-Кавказского федерального округа. На этой неделе на Кубани, в Ростове и других регионах страны из-за обильных осадков также возможны сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения.
Как сообщалось, в Крыму в начале этой недели действует штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидаются кратковременные дожди, местами очень сильные, грозы, град, шквал 15-20 м/с.
В связи с этим спасатели напоминают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, а также увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Также существует риск возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
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