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Сильные ливни с грозами обрушатся на Крым
Сильные ливни с грозами обрушатся на Крым - РИА Новости Крым, 14.06.2023
Сильные ливни с грозами обрушатся на Крым
Сильные ливни и грозы обрушатся на Крым 14 и 15 июня. В этой связи главным управлением МЧС по республике объявлено штормовое предупреждение. РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T15:11
2023-06-14T15:11
2023-06-14T15:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Сильные ливни и грозы обрушатся на Крым 14 и 15 июня. В этой связи главным управлением МЧС по республике объявлено штормовое предупреждение. В этой связи в МЧС напоминают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, а также увеличения количества дорожно-транспортных происшествий."Возможны подтопления территорий. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - предупреждают в ведомстве.Кроме того, при сильном ветре опасность представляют рекламные щиты, слабо укрепленные конструкции, деревья и провода ЛЭП.Читайте также на РИА Новости Крым:Гроза и усиление ветра: как работает Керченская переправа 14 июняСтихия в Сочи: разлив реки, затопленные дороги и поврежденный газопроводКрыму угрожают подтопления
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Сильные ливни с грозами обрушатся на Крым
МЧС предупреждает о сильных дождях и ливнях в Крыму 14 и 15 июня
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Сильные ливни и грозы обрушатся на Крым 14 и 15 июня. В этой связи главным управлением МЧС по республике объявлено штормовое предупреждение.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 14 июня, ночью и утром 15 июня в центральных, северных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, грозы", - говорится в сообщении спасателей.
В этой связи в МЧС напоминают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, а также увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.
"Возможны подтопления территорий. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - предупреждают в ведомстве.
Кроме того, при сильном ветре опасность представляют рекламные щиты, слабо укрепленные конструкции, деревья и провода ЛЭП.
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