https://crimea.ria.ru/20230614/silnye-livni-s-grozami-obrushatsya-na-krym-1129382406.html

Сильные ливни с грозами обрушатся на Крым

Сильные ливни с грозами обрушатся на Крым - РИА Новости Крым, 14.06.2023

Сильные ливни с грозами обрушатся на Крым

Сильные ливни и грозы обрушатся на Крым 14 и 15 июня. В этой связи главным управлением МЧС по республике объявлено штормовое предупреждение. РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T15:11

2023-06-14T15:11

2023-06-14T15:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Сильные ливни и грозы обрушатся на Крым 14 и 15 июня. В этой связи главным управлением МЧС по республике объявлено штормовое предупреждение. В этой связи в МЧС напоминают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, а также увеличения количества дорожно-транспортных происшествий."Возможны подтопления территорий. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - предупреждают в ведомстве.Кроме того, при сильном ветре опасность представляют рекламные щиты, слабо укрепленные конструкции, деревья и провода ЛЭП.Читайте также на РИА Новости Крым:Гроза и усиление ветра: как работает Керченская переправа 14 июняСтихия в Сочи: разлив реки, затопленные дороги и поврежденный газопроводКрыму угрожают подтопления

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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