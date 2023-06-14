https://crimea.ria.ru/20230614/krymskie-bronezhilety-proverili-na-prochnost---video-1129392166.html

Крымские бронежилеты проверили на прочность - видео

Крымские бронежилеты проверили на прочность - видео - РИА Новости Крым, 14.06.2023

Крымские бронежилеты проверили на прочность - видео

Инструкторы Союза ветеранов СВО Республики Крым провели отстрелочные испытания бронежилетов, производство которых освоили в Симферополе. На полигоне инструкторы РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T18:32

2023-06-14T18:32

2023-06-14T18:21

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Инструкторы Союза ветеранов СВО Республики Крым провели отстрелочные испытания бронежилетов, производство которых освоили в Симферополе. На полигоне инструкторы стреляли по бронепластинам, которые вставляются внутрь жилета, из снайперской винтовки Драгунова (СВД) и пулемета Калашникова. Степень защиты по итогам испытаний оценили как довольно высокую, рассказал корреспонденту РИА Новости Крым капитан Сергей Межецкий, заместитель председателя Союза ветеранов СВО РК."Испытания в любом случае прошли удачно, я так считаю. Этот производитель к нам уже обращался, мы указали ему на некоторые недочеты, он их устранил. Даже самая первая версия, которая у них была, превзошла наши ожидания. Мы ждем этого производителя в следующий раз уже с улучшенной версией бронированной плиты, которая выдержит то, к чему мы стремимся – пятый класс защиты", - говорит Межецкий.Самый надежный бронежилет, рассказывает нам Сергей, - это "шестерочка". Он защищает от крупнокалиберных патронов 12,7. Более ходовые на фронте – класса 4 и 5. У противника, по словам капитана Межецкого, защита хуже – натовцы присылают снаряжение по принципу "на тебе, небоже, что нам негоже".На данный момент бронежилеты, которые шьют в Симферополе, соответствуют четвертому классу – они защищают от пуль калибром до 5,45 и 7,62. Но производитель стремится повысить этот класс до пятого – "броники" этого типа способны выстоять против пулеметных очередей. Пулемет также стреляет бронированной пулей калибром 7,62, но скорость полета пули у него значительно выше.Каким должен быть бронежилетПо словам исполнительного директора компании Валерия Хванина, свою продукцию они привозят прямо на передовую и шьют ее по индивидуальным заказам, поступающим от бойцов."Бронежилет должен отвечать требованиям ГОСТа на бронеодежду. То есть, иметь класс непробития армидных материалов на скорости летящего осколка до 350 метров в секунду и весом осколка до 1,05 грамма. Также бронепанели должны удовлетворять требованиям по непробитию армейскими патронами 7,62 и 5,45", - поясняет Хванин.Говоря простым языком, этот бронежилет не должна пробивать армейская автоматная пуля. В месяц швейная фабрика имени "Крымской весны" может изготавливать до 150 единиц продукции.Помимо требований ГОСТа, рассказывает Валерий, есть еще требования фронта, поступающие от простых солдат. Исполнительный директор понимает их очень хорошо, потому что много лет носил бронежилеты сам. Он служил в ФСО СБП – службе охраны президента, а затем по контракту в Департаменте исполнения наказаний. Но там, говорит Валерий, таких удобных "броников" им не выдавали.Он демонстрирует, как работает система экстренного сброса - дернул за веревочку, бронежилет и падает. Это нужно, например, когда боец вынужден форсировать реку. "Броник" весит 10 килограммов 400 граммов и вполне способен утянуть человека на дно."Снаряжение сначала перекидывается на баллистический пояс, который также идет к бронежилету, - рассказывает Валерий. - Боец скидывает бронежилет, остается в своем боекомплекте и форсирует реку. Второй случай – бойцу необходима экстренная медицинская помощь. Медицинский санитарный инструктор не может ее оказать ввиду того, что на бойце бронежилет. Если снимать его как обычно – уйдет время, да и двигать раненого нельзя. В таких случаях тоже применяется система сброса".От сарафанов и платьиц – к "броникам"В швейных цехах фабрики имени "Крымской весны" работают одни только женщины. Раньше они шили обычную "гражданскую" одежду: сарафаны, платьица, футболки из обычного трикотажа. Но теперь пришлось освоить арамидные ткани для более суровых изделий."Это противоосколочная ткань, которая внутрь вставляется. Вот когда пуля попадает, то она ударяется о плиту, а осколки от нее должна удержать вот эта ткань", - объясняет директор швейной фабрики Ирина Чинченко.За несколько месяцев ей, как и всем сотрудницам, пришлось усвоить все нюансы производства. Есть огромные сложности с логистикой, жалуется она:"Ткани, фурнитура, все везется с материка, и транспортные компании нас иногда очень расстраивают. Бывает такое, что мы вроде в темпе идем, набираем обороты, а потом что-то кончается, и мы проседаем, ждем, пока дойдут какие-то комплектующие".Бронежилеты отшивают по индивидуальным заказам от бойцов и сами доставляют прямо на передовую."Мы как-то шили два бронежилета для человека ростом больше двух метров и весом 150 килограммов. Это были два брата, которые носили размер 7XL", - улыбается Валерий.Бронепластины для жилетов тоже изготавливаются в этой компании, на территории Симферопольского машиностроительного завода "Прогресс". Причем там делают не только это, но еще бронируют автомобили и спецтехнику.Каждый месяц по 15 бронежилетов вместе с разгрузочными системами предприятие дарит подшефному подразделению в Донецк. Для остальных бронежилет стоит 60 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В России начали производить новейшую авиаракету для нужд спецоперацииФронтовые "феи": СВО глазами женщины в бронежилетеКак скрипач из Крыма стал оператором беспилотника и что думает об СВО

https://crimea.ria.ru/20221212/kak-na-tikhom-fronte-v-sevastopole-vyazhut-maskirovku-dlya-boytsov-svo-1125820149.html

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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