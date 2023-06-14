Крымские бронежилеты проверили на прочность - видео
Бронежилеты вместо платьиц: на швейной фабрике в Крыму освоили производство бронежилетов
Инструкторы Союза ветеранов СВО Республики Крым провели отстрелочные испытания бронежилетов, производство которых освоили в Симферополе. На полигоне инструкторы стреляли по бронепластинам, которые вставляются внутрь жилета, из снайперской винтовки Драгунова (СВД) и пулемета Калашникова. Степень защиты по итогам испытаний оценили как довольно высокую, рассказал корреспонденту РИА Новости Крым капитан Сергей Межецкий, заместитель председателя Союза ветеранов СВО РК.
"Испытания в любом случае прошли удачно, я так считаю. Этот производитель к нам уже обращался, мы указали ему на некоторые недочеты, он их устранил. Даже самая первая версия, которая у них была, превзошла наши ожидания. Мы ждем этого производителя в следующий раз уже с улучшенной версией бронированной плиты, которая выдержит то, к чему мы стремимся – пятый класс защиты", - говорит Межецкий.
Самый надежный бронежилет, рассказывает нам Сергей, - это "шестерочка". Он защищает от крупнокалиберных патронов 12,7. Более ходовые на фронте – класса 4 и 5. У противника, по словам капитана Межецкого, защита хуже – натовцы присылают снаряжение по принципу "на тебе, небоже, что нам негоже".
"Наши бронежилеты лучше, чем у противника. У них нет какого-то одного унифицированного, они со всего мира собраны. Но практика показывает, что наши бронежилеты лучше. Я сам все это прошел, руками прощупал. У них бронежилеты только на третий класс тянут".
На данный момент бронежилеты, которые шьют в Симферополе, соответствуют четвертому классу – они защищают от пуль калибром до 5,45 и 7,62. Но производитель стремится повысить этот класс до пятого – "броники" этого типа способны выстоять против пулеметных очередей. Пулемет также стреляет бронированной пулей калибром 7,62, но скорость полета пули у него значительно выше.
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичСимферопольское предприятие выпускает бронежилеты
1 из 7
Симферопольское предприятие выпускает бронежилеты
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
В месяц швейная фабрика имени "Крымской весны" может изготавливать до 150 единиц продукции
2 из 7
В месяц швейная фабрика имени "Крымской весны" может изготавливать до 150 единиц продукции
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичВалерий Хванин, исполнительный директор симферопольского предприятия, выпускающего бронежилеты
3 из 7
Валерий Хванин, исполнительный директор симферопольского предприятия, выпускающего бронежилеты
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичИспытание пластин для бронежилетов
4 из 7
Испытание пластин для бронежилетов
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичСергей Межецкий, заместитель председателя Союза ветеранов СВО
5 из 7
Сергей Межецкий, заместитель председателя Союза ветеранов СВО
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
Бронепанели должны удовлетворять требованиям по непробитию армейскими патронами 7,62 и 5,45
6 из 7
Бронепанели должны удовлетворять требованиям по непробитию армейскими патронами 7,62 и 5,45
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
Степень защиты по итогам испытаний оценили как довольно высокую
7 из 7
Степень защиты по итогам испытаний оценили как довольно высокую
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
1 из 7
Симферопольское предприятие выпускает бронежилеты
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
2 из 7
В месяц швейная фабрика имени "Крымской весны" может изготавливать до 150 единиц продукции
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
3 из 7
Валерий Хванин, исполнительный директор симферопольского предприятия, выпускающего бронежилеты
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
4 из 7
Испытание пластин для бронежилетов
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
5 из 7
Сергей Межецкий, заместитель председателя Союза ветеранов СВО
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
6 из 7
Бронепанели должны удовлетворять требованиям по непробитию армейскими патронами 7,62 и 5,45
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
7 из 7
Степень защиты по итогам испытаний оценили как довольно высокую
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
Каким должен быть бронежилет
По словам исполнительного директора компании Валерия Хванина, свою продукцию они привозят прямо на передовую и шьют ее по индивидуальным заказам, поступающим от бойцов.
"Бронежилет должен отвечать требованиям ГОСТа на бронеодежду. То есть, иметь класс непробития армидных материалов на скорости летящего осколка до 350 метров в секунду и весом осколка до 1,05 грамма. Также бронепанели должны удовлетворять требованиям по непробитию армейскими патронами 7,62 и 5,45", - поясняет Хванин.
Говоря простым языком, этот бронежилет не должна пробивать армейская автоматная пуля.
В месяц швейная фабрика имени "Крымской весны" может изготавливать до 150 единиц продукции.
Помимо требований ГОСТа, рассказывает Валерий, есть еще требования фронта, поступающие от простых солдат. Исполнительный директор понимает их очень хорошо, потому что много лет носил бронежилеты сам. Он служил в ФСО СБП – службе охраны президента, а затем по контракту в Департаменте исполнения наказаний. Но там, говорит Валерий, таких удобных "броников" им не выдавали.
"Ребята просят, чтобы была система компенсации веса, мягкие весокомпенсаторы, чтобы груз не давил. Подсумки, которые располагаются на всем бронежилете, разгрузочный пояс, куда можно положить какое-либо снаряжение. Плюс ко всему регулировка корсетного типа, в зависимости от ношения бойца, с курткой или без куртки. Одно и то же изделие можно регулировать на четыре размера", - поясняет Хванин.
Он демонстрирует, как работает система экстренного сброса - дернул за веревочку, бронежилет и падает. Это нужно, например, когда боец вынужден форсировать реку. "Броник" весит 10 килограммов 400 граммов и вполне способен утянуть человека на дно.
"Снаряжение сначала перекидывается на баллистический пояс, который также идет к бронежилету, - рассказывает Валерий. - Боец скидывает бронежилет, остается в своем боекомплекте и форсирует реку. Второй случай – бойцу необходима экстренная медицинская помощь. Медицинский санитарный инструктор не может ее оказать ввиду того, что на бойце бронежилет. Если снимать его как обычно – уйдет время, да и двигать раненого нельзя. В таких случаях тоже применяется система сброса".
От сарафанов и платьиц – к "броникам"
В швейных цехах фабрики имени "Крымской весны" работают одни только женщины. Раньше они шили обычную "гражданскую" одежду: сарафаны, платьица, футболки из обычного трикотажа. Но теперь пришлось освоить арамидные ткани для более суровых изделий.
"Это противоосколочная ткань, которая внутрь вставляется. Вот когда пуля попадает, то она ударяется о плиту, а осколки от нее должна удержать вот эта ткань", - объясняет директор швейной фабрики Ирина Чинченко.
За несколько месяцев ей, как и всем сотрудницам, пришлось усвоить все нюансы производства. Есть огромные сложности с логистикой, жалуется она:
"Ткани, фурнитура, все везется с материка, и транспортные компании нас иногда очень расстраивают. Бывает такое, что мы вроде в темпе идем, набираем обороты, а потом что-то кончается, и мы проседаем, ждем, пока дойдут какие-то комплектующие".
Бронежилеты отшивают по индивидуальным заказам от бойцов и сами доставляют прямо на передовую.
"Мы как-то шили два бронежилета для человека ростом больше двух метров и весом 150 килограммов. Это были два брата, которые носили размер 7XL", - улыбается Валерий.
Бронепластины для жилетов тоже изготавливаются в этой компании, на территории Симферопольского машиностроительного завода "Прогресс". Причем там делают не только это, но еще бронируют автомобили и спецтехнику.
Каждый месяц по 15 бронежилетов вместе с разгрузочными системами предприятие дарит подшефному подразделению в Донецк. Для остальных бронежилет стоит 60 тысяч рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым: