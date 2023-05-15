https://crimea.ria.ru/20230515/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-15-maya-1128739336.html

Главные события и заявления дня: 15 мая

Главные события и заявления дня: 15 мая - РИА Новости Крым, 15.05.2023

Главные события и заявления дня: 15 мая

В центре Луганска прогремел взрыв: ранен врио главы МВД республики. Российская ПВО впервые сбила крылатую ракету Storm Shadow. Британия передает Киеву сотни ЗРК РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T21:16

2023-05-15T21:16

2023-05-15T21:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В центре Луганска прогремел взрыв: ранен врио главы МВД республики. Российская ПВО впервые сбила крылатую ракету Storm Shadow. Британия передает Киеву сотни ЗРК и ударных беспилотников. Эксперты подводят итоги первого тура президентских выборов в Турции. Киев потерял около 650 боевиков в зоне СВО за сутки. Пушилин заявил об активизации украинских войск по всей линии фронта.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Врио главы МВД ЛНР пострадал в результате взрыва в ЛуганскеДнем в понедельник в центре Луганска прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, имел место подрыв. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате происшествия пострадали семь человек. Четверо находятся в тяжелом состоянии, в том числе врио министра внутренних дел республики Игорь Корнет. За жизни пострадавших борются медики. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.СК России возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь чиновника сразу по нескольким статьям: покушение на убийство, незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Российская ПВО сбила ракету Storm ShadowРоссийские системы противовоздушной обороны впервые сбили дальнобойную крылатую ракету Storm Shadow. Эти боеприпасы Киеву недавно передала Великобритания.Данные ракеты ВСУ использовали при нанесении удара по Луганску 12 мая. В частности, атаке подверглись предприятие полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающий комбинат "Милам". Украинские самолеты, которые наносили удар крылатыми ракетами, впоследствии были сбиты российскими истребителями.Кроме того, за минувшие сутки российские ПВО сбили семь противорадарных ракет HARM, 10 снарядов HIMARS и 21 беспилотник.Лондон передает Киеву очередную партию вооруженийБританский премьер Риши Сунак заявил, что Лондон передаст Украине сотни дополнительных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) и беспилотных авиационных систем, в том числе ударные дроны радиусом действия более 200 км. По его словам, вооружение будет поставлено в ближайшие месяцы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва относится к этому решению "чрезвычайно негативно". По его словам, Великобритания претендует на то, чтобы выбиться в передовые места среди тех стран, которые продолжают накачивать вооружением Украину.По мнению эксперта по безопасности, специалиста в вопросах прогнозирования, подполковника запаса ФСО Василия Кашканова, такие действия Лондона обязывает Россию предпринять ответные шаги для обеспечения своей безопасности, причем не только в плоскости военной и не только в отношении Киева. Специалист считает, что России следует "отказаться от политики угроз и перейти в плоскость реализации санкций", а чтобы руки у Москвы были развязаны, нужно ограничить возможности британского правительства оказывать какое бы то ни было давление на нашу страну через влиятельный российский бизнес за рубежом.Итоги 1 тура выборов в Турции: "майдан" все реальнееВ Турции подвели итоги голосования на выборах президента и парламента страны. По подсчетам 100% бюллетеней Реждеп Тайип Эрдоган получил 49,24% голосов, его главный соперник Кемаль Кылычдароглу – 45,06%. Избирком страны признал недействительными более миллиона бюллетеней. Из-за того, что ни один из кандидатов в президенты не набрал 50% голосов, в стране 28 мая пройдет второй тур выборов.При этом на парламентских выборах блок "Республиканский альянс" во главе с пропрезидентской Партией справедливости и развития президента получил более 49% голосов и может претендовать на 322 из 600 мест в парламенте. Оппозиционный "Народный альянс" набрал более 35% голосов и получит порядка 212 депутатских мандатов.По мнению старшего преподавателя школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Андрея Чупрыгина, шансы оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу на победу во втором туре президентских выборах в Турции велики, но в случае его прихода к власти кардинальных перемен во вешней политике страны ждать не стоит.ВСУ потеряли 650 боевиков за суткиВооруженные силы Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции уничтожили за сутки около 650 украинских военных, а также разбили свыше 40 единиц военной техники ВСУ, сообщило Минобороны РФ.Наиболее ожесточенные бои продолжали вести штурмовые отряды на западной окраине Артемовска, а также подразделения 4-й мотострелковой бригады в районе села Красное в ДНР. Здесь авиационными ударами и артиллерийским огнем поражены украинские силы в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка.За прошедшие сутки противник потерял здесь около 235 военнослужащих и наемников. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях потери ВСУ составили порядка 220 боевиков, на Южно-Донецком, Запорожском и Харьковском направлениях – около 180 военных.Украинские войска активизировались по всей линии фронтаУкраинские войска активизировались по всей линии фронта, однако это не контрнаступление, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, противник пытается прощупать российские позиции и провести разведку боем на некоторых участках. Пушилин подчеркнул, что ситуация находится под контролем российских сил.

https://crimea.ria.ru/20230515/vrio-glavy-mvd-lnr-i-esche-6-chelovek-postradali-pri-vzryve-v-luganske-1128733320.html

https://crimea.ria.ru/20230515/velikobritaniya-vooruzhaet-ukrainu-kak-dolzhna-otvetit-rossiya-1128734490.html

https://crimea.ria.ru/20230515/vtoroy-tur-vyborov-kto-stanet-prezidentom-turtsii-i-chego-zhdat-dalshe-1128732004.html

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