https://crimea.ria.ru/20230510/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-10-maya-1128649429.html

Главные события и заявления дня: 10 мая

Главные события и заявления дня: 10 мая - РИА Новости Крым, 10.05.2023

Главные события и заявления дня: 10 мая

Украины продолжает обстрелы приграничных регионов России. Бастрыкин назвал число погибших от действий ВСУ жителей Донбасса. Путин подписал указ о призыве на... РИА Новости Крым, 10.05.2023

2023-05-10T22:02

2023-05-10T22:02

2023-05-10T22:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Украины продолжает обстрелы приграничных регионов России. Бастрыкин назвал число погибших от действий ВСУ жителей Донбасса. Путин подписал указ о призыве на военные сборы. Россия возобновила авиасообщение с Грузией и отменила визовый режим. Украинский язык будет официальным в Херсонской области. Смерть младенца при домашних родах: крымчанке вынесли приговор.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ обстреливает российское приграничьеВ ночь на 10 мая в одном из сел Белгородской области взорвался украинской беспилотник, разрушена гражданская инфраструктура, сообщил на своих страницах в социальных сетях губернатор региона Вячеслав Гладков.Также ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области. Зафиксированы два прилета по окраине. Пострадавший мужчина, получивший осколочное ранение в голову, умер в машине скорой помощи.Один человек пострадал в результате украинского обстрела Суджанского района Курской области. Взрывом контужен один из рабочих на строящемся защитном объекте. Помимо этого, два украинских беспилотника предприняли попытку атаковать военный объект под Воронежем. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Один из дронов уничтожен, второй отклонился от курса и упал.Жертвы украинского режимаБолее пяти тысяч человек погибли от действий украинских вооруженных формирований в Донбассе с 2014 года. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.Он уточнил, что среди погибших 138 несовершеннолетних. Ранения получили 9 528 мирных жителей, 444 несовершеннолетних.Также в СК сообщили, что в Донецкой Народной Республике за расстрел мирных жителей Мариуполя перед судом предстанут трое украинских боевиков - командир отделения 74-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины и двое бойцов нацбатальона "Азов"*. * Запрещенная в России террористическая организацияВоенные сборы резервистовПрезидент Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.Правительству и органам исполнительной власти поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы и непосредственно проведением этих сборов.Полеты в Грузию возобновленыВладимир Путин подписал указ об отмене запрета для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Отныне признается утратившим силу указ от 21 июня 2019 года, который запрещал российским авиакомпаниям полеты между двумя странами.Кроме того, российский лидер отменил визы для граждан Грузии с 15 мая 2023 года. С этой даты грузины смогут въезжать и выезжать из России по документам, удостоверяющим личность. Виза нужна будет только для рабочих поездок, а также на срок более 90 дней, в том числе для получения образования.Статус языков в Херсонской областиВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в ближайшее время подпишет указы о статусе русского, украинского и крымско-татарского языков на территории региона. Заморозки в Крыму и прогнозы на урожайШтормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие два дня. Ночью и утром 11 и 12 мая в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы вновь ожидаются заморозки до -2 градусов, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.Ранее синоптики предупреждали о заморозках на 3 и 4 мая. Небольшие минусовые температуры на поверхности почвы наблюдались на полуострове и в конце апреля.При этом, по словам замминистра сельского хозяйства региона Арсена Арзиева, непродолжительные заморозки, которые наблюдались в Бахчисарайском, Нижнегорском и Красногвардейском районах Крыма, не погубили соцветия плодовых, косточковых и орехоплодных культур. Кроме того, в целом, благодаря достаточному количеству продуктивной влаги, прогнозы на урожай зерновых хорошие.

https://crimea.ria.ru/20230510/v-mid-rf-prokommentirovali-ugrozy-budanova-ubivat-russkikh-po-vsemu-miru-1128643811.html

https://crimea.ria.ru/20230510/pochemu-zaluzhnyy-ne-vstretilsya-s-glavami-genshtabov-nato--ekspert-1128638284.html

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https://crimea.ria.ru/20230510/pravookhraniteli-v-sedle-kak-v-sevastopole-rabotaet-konnaya-politsiya-1128636977.html

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