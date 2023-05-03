https://crimea.ria.ru/20230503/glavnye-novosti-kryma-3-maya-1128518578.html

Главные новости Крыма: 3 мая

Главные новости Крыма: 3 мая - РИА Новости Крым, 03.05.2023

Главные новости Крыма: 3 мая

Агенты Главного управления разведки готовили покушение Аксенова и Константинова. Очередные попытки атаковать полуостров с помощью беспилотников. Аксенов призвал РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T22:54

2023-05-03T22:54

2023-05-03T22:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Агенты Главного управления разведки готовили покушение Аксенова и Константинова. Очередные попытки атаковать полуостров с помощью беспилотников. Аксенов призвал крымчан к бдительности.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Покушение на главу Крыма и не только – операция ФСБ ФСБ сообщила о пресечении деятельности агентов ГУР МО Украины, готовивших покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя Госсовета РК Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Также планировалось совершение диверсий на объектах транспортной инфраструктуры полуострова. О том, кто был заказчиком в офисе Зеленского, рассказал задержанный силовиками украинский агент. Глава республики Сергей Аксенов, комментируя произошедшее, рассказал о причастных к подготовке теракта и дал оценку общему уровню защищенности Крыма от терроризма. Спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что это уже не первая попытка совершить на него покушение. Произошедшее прокомментировала также мэр Ялты.Позже сообщалось, что у пойманных агентов украинской военной разведки, планировавших теракты в Крыму, изъяли шесть килограммов пластита британского производства, а также самодельные бомбы, электродетонаторы и прочее оборудование. Новые атаки беспилотников на КрымАтаку на Крым вечером 3 мая предприняли два ударных беспилотника, по ним отработали системы ПВО. Об этом сообщили власти Крыма.Власти Крыма предупредили об атаках ЦИПсО на майские праздники В преддверии майских праздников украинский Центр информационно-психологических спецопераций (ЦИПсО) повысил активность, вовлекая крымчан к участию в фейковых акциях и готовя провокации. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов, призвав доверять только официальным источникам."Думаю, что надо ожидать провокаций в праздничные дни", – сказал Аксенов. Он также сообщил о готовности к таким вещам в Крыму. Вторая волна национализации в КрымуВ Крыму начинается вторая волна национализация активов украинских олигархов, об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов."Сейчас проводится большая работа над очень большими пакетами такого имущества", – сказал Константинов.Он также объяснил, почему предварительно список не оглашается Проехать Крымский мост стало прощеВремя ожидания для автомобилей при въезде на Крымский мост удалось сократить, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Благодаря усилиям профильных ведомств Республики Крым и федеральной поддержке удалось сократить время ожидания для автомобилей при въезде на Крымский мост до 1 часа 15 минут", – сообщил Аксенов. На трассе в Крыму сгорел рейсовый автобусРейсовый автобус сгорел дотла на автодороге Севастополь-Симферополь, прокуратура начала проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в пресс-служба надзорного ведомства."Пострадавших в результате возгорания нет, четверо пассажиров своевременно покинули салон транспортного средства", – рассказали в прокуратуре. Акция "Красная гвоздика" стартовала в КрымуВ Крыму стартовала всероссийская акция "Красная гвоздика", в ходе которой собираются средства на медицинскую помощь ветеранам. Об этом сообщила заместитель председателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Ани Григорян."В прошлом году было собрано 15 миллионов 207 тысяч рублей. Это деньги ушли в Фонд памяти поколений и были потрачены на поддержку 145 ветеранов, которые проживают на территории Республики Крым", – рассказала Григорян.

https://crimea.ria.ru/20230503/zakharova-krym-v-glazakh-kieva--poligon-dlya-realizatsii-bolnykh-zhelaniy--1128503070.html

https://crimea.ria.ru/20230503/kak-v-simferopole-obespechivayut-bezopasnost-shkolnikov-na-ekzamenakh-1128514225.html

https://crimea.ria.ru/20230503/kak-krym-zaschischen-ot-terrorizma---otvet-aksenova-1128505157.html

https://crimea.ria.ru/20230503/pyatero-volonterov-iz-kryma-stanut-poslami-pobedy-1128515627.html

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