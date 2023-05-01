https://crimea.ria.ru/20230501/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-1-maya-1128468579.html

Главные события и заявления дня: 1 мая

Главные события и заявления дня: 1 мая - РИА Новости Крым, 01.05.2023

Главные события и заявления дня: 1 мая

Российские военные нанесли массированные удары по объектам ВПК на Украине. В Брянской области из-за подрыва путей сошел с рельсов и загорелся грузовой поезд. В... РИА Новости Крым, 01.05.2023

2023-05-01T20:02

2023-05-01T20:02

2023-05-01T18:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли массированные удары по объектам ВПК на Украине. В Брянской области из-за подрыва путей сошел с рельсов и загорелся грузовой поезд. В Ленобласти диверсанты подорвали опору ЛЭП. В Крыму и Севастополе силы ПВО отбивали атаки беспилотников. В Крыму водитель иномарки под пулями уходил от ГИБДД и погиб. Между Ростовом и Донбассом запустили новый водовод.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Массированный удар по УкраинеВ ночь на 1 мая в ряде регионов Украины звучала воздушная тревога, к утру она распространилась на всю территорию страны, в регионах прогремели взрывы. В частности зафиксированы прилеты по железнодорожной инфраструктуре и складам в Павлограде, которые украинские военные использовали для подготовки контрнаступления, а также о пожаре на одном из промышленных предприятий. Как пояснили позже в Минобороны России, российские военные нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск. Военный эксперт Александр Хроленко выразил мнение, что массированные удары по Украине - планомерная и эффективная боевая работа армии России в условиях, когда ВСУ подтягивают силы и средства к передовой для контрнаступления. Оно в итоге обескровит украинскую армию и ускорит конец конфликта на условиях России. Взрыв на железной дороги под Брянском1 мая в Брянской области в результате срабатывания взрывного устройства сошел с рельсов локомотив грузового поезда и семь вагонов. Инцидент произошел в понедельник в Унечском районе. В результате локомотив загорелся. На месте работали пожарные расчеты, пожарный и восстановительный поезда. К обеду пожар удалось локализовать. В регионе сформировали оперштаб по ликвидации последствий ЧП движение на участке Унеча - Рассуха приостановили. Из-за схода поезда произошел разлив нефтепродуктов, экологи оценивают риски. К счастью, при инциденте никто не пострадал. Движение обещают восстановить утром 2 мая, пока пассажиров развозят автобусами к другим железнодорожным станциям. Подрыв ЛЭП в ЛенобластиУтром в понедельник в Ленобласти неизвестные подорвали опору ЛЭП, на соседней опоре найдено еще одно взрывное устройство, оно обезврежено. Возбуждено уголовное дело по статьям о диверсии и о незаконном обороте взрывных устройств. Силовики ищут преступников. Атаки беспилотников на Крым и СевастопольВ понедельник вечером на западе Крыма средства ПВО сбили беспилотник. По словам главы республики Сергея Аксенова, военнослужащие решают задачи четко и эффективно.Почти в то же время губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы флота во взаимодействии с ПВО отражают атаку вражеских БПЛА на внешнем рейде. Один беспилотник уже сбит.Смертельная погоня со стрельбой в КрымуПод Феодосией водитель иномарки уходил от сотрудников Госавтоинспекции и погиб в результате погони со стрельбой. Происшествие случилось накануне, в 23:00 в феодосийском селе Подгорное. Работники правоохранительных органов после нескольких требований остановиться применили огнестрельное оружие. В результате погони Nissan вылетел с дороги, водитель погиб, пассажир госпитализирован. Как уточнили в Следственной комитете Крыма, погибшим оказался 55-летний житель села Южное. По данным следствия, он был пьян и скончался на месте от пулевого ранения: предварительно, одна из пуль отрикошетила от кузова автомобиля в голову погибшего. Открыто дело. Действиям всех участников происшествия будет дана правовая оценка. Ход проверки контролирует прокуратура Крыма. Новый водовод между Ростовом и ДонбассомВ строящийся между Ростовской областью и Донбассом канал для снабжения водой донецкого региона пустили воду, сообщили понедельник в Военно-строительной компании Минобороны РФ. Водовод построен в рекордные сроки - за 4 месяца. По информации заместителя министра строительства и ЖКХ Донецкой Народной Республики Владимира Дубовки, с начала мая в республике планируется поэтапное увеличение объемов подачи воды. Это нужно для постепенной проверки системы водоснабжения на устойчивость. Кроме того, присутствуют риски обстрелов со стороны ВСУ.

https://crimea.ria.ru/20230501/udary-po-ukraine-i-konets-svo-ekspert-sdelal-prognoz-1128461616.html

https://crimea.ria.ru/20230429/udar-vozmezdiya-i-dosmotry-na-krymskom-mostu-top-novostey-nedeli-1128441716.html

https://crimea.ria.ru/20230501/biznes-dlya-mam-i-dlinnye-vykhodnye-chto-zhdet-rossiyan-v-mae-1128417234.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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