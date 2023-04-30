https://crimea.ria.ru/20230430/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-30-aprelya-1128453046.html

Главные события и заявления дня: 30 апреля

Главные события и заявления дня: 30 апреля - РИА Новости Крым, 30.04.2023

Главные события и заявления дня: 30 апреля

Число жертв удара ВСУ по Брянской области возросло до четырех человек. Шойгу назначил нового заместителя по обеспечению Вооруженных сил России. Для Крыма... РИА Новости Крым, 30.04.2023

2023-04-30T19:56

2023-04-30T19:56

2023-04-30T19:56

крым

россия

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нато

литва

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политика

происшествия

брянская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Число жертв удара ВСУ по Брянской области возросло до четырех человек. Шойгу назначил нового заместителя по обеспечению Вооруженных сил России. Для Крыма поменялся прогноз погоды – ждем похолодание ниже нормы. В МИД России отреагировали на захват школы при посольстве России в Варшаве. В Новой Каховке восстановили электроснабжение. Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС. В Литве указали Украине на невозможность вступления в НАТО.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Сергей Шойгу сменил зама по обеспечению ВС РФМинистр обороны России назначил новым замом, отвечающим за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил РФ генерал-полковника Алексея Кузьменкова."Генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен на должность заместителя министра обороны Российской Федерации. Он будет отвечать за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил", – сообщили в пресс-службе Минобороны.Крыму прогнозируют прохладный майВ мае среднемесячная температура воздуха в Крыму будет ниже нормы, воздух будет прогреваться в среднем до 19 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.В тоже время на Керченской паромной переправе в воскресенье объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 12-17 м/сек. А в МЧС по Крыму предупредили о ливнях, которые обрушатся на полуостров в ближайшие два дня."Ночью и утром 1 мая в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление северо-западного ветра 15-20 м/с. Есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны подтопления территорий", – предупредили спасатели.Брянская трагедия: число жертв растетВСУ дважды за ночь обстреляли поселок Суземка в Брянской области из реактивных систем залпового огня."В результате попадания снаряда произошел пожар. По предварительным данным, один жилой дом разрушен полностью, еще два имеют частичные разрушения", – сообщил губернатор Александр Богомаз.От обстрелов пострадали мирные жители: четверо погибли, еще двое с травмами доставлены в больницу. Они находятся под наблюдением врачей.Польша получит "очень жесткий" ответВ МИД России отреагировали на захват школы при посольстве России в Варшаве и пообещали дать "очень жесткий" ответ."Официальная Варшава получит в ответ соответствующие действия. Как вы понимаете, они будут приниматься и вырабатываться в межведомственном формате. Сейчас эта работа начата, но это их выбор, мы будем отвечать", – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Свет для Новой КаховкиСпециалисты восстановили электроснабжение Новой Каховки, которое было прервано массированным обстрелом войск киевского режима. Жители Новой Каховки и прилегающих населенных пунктов провели бес света сутки."В Новокаховском городском округе 30 апреля электроснабжение всех населенных пунктов, которое отсутствовало в результате обстрела боевиками ВСУ, восстановлено", – говорится в сообщении.Визит Сергей Кириенко на ЗАЭСПервый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко побывал на Запорожской атомной электростанции и оценил ситуацию в районе АЭС.Кириенко также осмотрел объекты социальной инфраструктуры города и посетил общеобразовательную школу №5, где в рамках проекта "Школа Росатома" открылся первый класс с углубленным изучением математики и естественных наук.Украину ждут в НАТО, но не скороПо мнению президента Литвы Гитанаса Науседы, Украина не сможет стать членом НАТО до прекращения вооруженного конфликта на ее территории."Это было бы слишком сложно. Мы это осознаем, и сами украинцы знают об этом. Мы должны перейти к практической фазе, определить этапы и формулы, как действовать, когда конфликт завершится", – сказал Науседа.

https://crimea.ria.ru/20230430/prednaznachalas-dlya-teraktov-v-energodare-sbit-dron-so-vzyrchatkoy-iz-ssha-1128452376.html

https://crimea.ria.ru/20230430/chislo-zhertv-udara-vsu-po-bryanskoy-oblasti-vozroslo-do-chetyrekh-chelovek-1128447474.html

https://crimea.ria.ru/20230430/spustya-sutki-v-novoy-kakhovke-vosstanovili-elektrosnabzhenie-1128445895.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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