https://crimea.ria.ru/20230430/v-krymu-predupredili-o-podeme-urovnya-vody-v-rekakh-do-15-metrov-1128448103.html
В Крыму предупредили о подъеме уровня воды в реках до 1,5 метров
В Крыму предупредили о подъеме уровня воды в реках до 1,5 метров - РИА Новости Крым, 30.04.2023
В Крыму предупредили о подъеме уровня воды в реках до 1,5 метров
В связи с обильными ливнями в Крыму ожидается поднятие уровня воды в реках до полутора метров. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 30.04.2023
2023-04-30T15:24
2023-04-30T15:24
2023-04-30T15:26
крым
гу мчс рф по республике крым
погода
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
новости крыма
общество
природа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0e/1122947927_0:149:1620:1060_1920x0_80_0_0_8405b33a195386f18255a0abf2792be1.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В связи с обильными ливнями в Крыму ожидается поднятие уровня воды в реках до полутора метров. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.Спасатели рекомендуют ограничить выход в горы и леса полуострова, не находиться вблизи русел рек, в том числе пересохших. Крайне важно для тех, кто проживает в непосредственной близости от водных объектов, принять меры по сохранению имущества.Особое внимание при непогоде необходимо уделить безопасности детей и пожилых людей.Ранее в Главке МЧС РФ по Крыму предупредили, что во второй половине дня 30 апреля, ночью и утром 1 мая ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление северо-западного ветра 15-20 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливни, грозы и сильный ветер обрушатся на Крым в воскресеньеШтормовое предупреждение в Керченском проливе - как работает переправаСтихия в Симферополе: выйдет ли Салгир из берегов
https://crimea.ria.ru/20230430/prognoz-pomenyalsya-kakim-budet-may-v-krymu-1128441159.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0e/1122947927_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_acb01298788be7b989a54d2eaf04e7c9.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, гу мчс рф по республике крым, погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, новости крыма, общество, природа
В Крыму предупредили о подъеме уровня воды в реках до 1,5 метров
Новое штормовое: в Крыму из-за ливней уровень воды в реках поднимется на полтора метра
15:24 30.04.2023 (обновлено: 15:26 30.04.2023)