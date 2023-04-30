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В Крыму предупредили о подъеме уровня воды в реках до 1,5 метров

В Крыму предупредили о подъеме уровня воды в реках до 1,5 метров - РИА Новости Крым, 30.04.2023

В Крыму предупредили о подъеме уровня воды в реках до 1,5 метров

В связи с обильными ливнями в Крыму ожидается поднятие уровня воды в реках до полутора метров. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 30.04.2023

2023-04-30T15:24

2023-04-30T15:24

2023-04-30T15:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В связи с обильными ливнями в Крыму ожидается поднятие уровня воды в реках до полутора метров. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.Спасатели рекомендуют ограничить выход в горы и леса полуострова, не находиться вблизи русел рек, в том числе пересохших. Крайне важно для тех, кто проживает в непосредственной близости от водных объектов, принять меры по сохранению имущества.Особое внимание при непогоде необходимо уделить безопасности детей и пожилых людей.Ранее в Главке МЧС РФ по Крыму предупредили, что во второй половине дня 30 апреля, ночью и утром 1 мая ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление северо-западного ветра 15-20 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливни, грозы и сильный ветер обрушатся на Крым в воскресеньеШтормовое предупреждение в Керченском проливе - как работает переправаСтихия в Симферополе: выйдет ли Салгир из берегов

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2023

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