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В Крыму предупредили о подъеме уровня воды в реках до 1,5 метров - РИА Новости Крым, 30.04.2023
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В Крыму предупредили о подъеме уровня воды в реках до 1,5 метров
В Крыму предупредили о подъеме уровня воды в реках до 1,5 метров - РИА Новости Крым, 30.04.2023
В Крыму предупредили о подъеме уровня воды в реках до 1,5 метров
В связи с обильными ливнями в Крыму ожидается поднятие уровня воды в реках до полутора метров. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 30.04.2023
2023-04-30T15:24
2023-04-30T15:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В связи с обильными ливнями в Крыму ожидается поднятие уровня воды в реках до полутора метров. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.Спасатели рекомендуют ограничить выход в горы и леса полуострова, не находиться вблизи русел рек, в том числе пересохших. Крайне важно для тех, кто проживает в непосредственной близости от водных объектов, принять меры по сохранению имущества.Особое внимание при непогоде необходимо уделить безопасности детей и пожилых людей.Ранее в Главке МЧС РФ по Крыму предупредили, что во второй половине дня 30 апреля, ночью и утром 1 мая ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление северо-западного ветра 15-20 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливни, грозы и сильный ветер обрушатся на Крым в воскресеньеШтормовое предупреждение в Керченском проливе - как работает переправаСтихия в Симферополе: выйдет ли Салгир из берегов
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В Крыму предупредили о подъеме уровня воды в реках до 1,5 метров

Новое штормовое: в Крыму из-за ливней уровень воды в реках поднимется на полтора метра

15:24 30.04.2023 (обновлено: 15:26 30.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРазлив воды на реке Салгир в Симферополе
Разлив воды на реке Салгир в Симферополе - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В связи с обильными ливнями в Крыму ожидается поднятие уровня воды в реках до полутора метров. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во второй половине суток 30 апреля и в течение суток 1 мая на реках северного предгорья и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок", - сказано в сообщении.
Спасатели рекомендуют ограничить выход в горы и леса полуострова, не находиться вблизи русел рек, в том числе пересохших. Крайне важно для тех, кто проживает в непосредственной близости от водных объектов, принять меры по сохранению имущества.
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09:10Радио "Спутник в Крыму"
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Особое внимание при непогоде необходимо уделить безопасности детей и пожилых людей.
Ранее в Главке МЧС РФ по Крыму предупредили, что во второй половине дня 30 апреля, ночью и утром 1 мая ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление северо-западного ветра 15-20 м/с.
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