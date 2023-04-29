Рейтинг@Mail.ru
В Варшаве полиция ворвалась в здание школы при российском посольстве - РИА Новости Крым, 29.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230429/v-varshave-politsiya-vorvalas-v-zdanie-shkoly-pri-rossiyskom-posolstve-1128435010.html
В Варшаве полиция ворвалась в здание школы при российском посольстве
В Варшаве полиция ворвалась в здание школы при российском посольстве - РИА Новости Крым, 29.04.2023
В Варшаве полиция ворвалась в здание школы при российском посольстве
Представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались туда, сломав дверь после отказа открыть, передает... РИА Новости Крым, 29.04.2023
2023-04-29T12:09
2023-04-29T12:09
польша
в мире
россия
политика
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119075135_0:23:960:563_1920x0_80_0_0_fc383b377ae147c5ec0602b3de93f6d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались туда, сломав дверь после отказа открыть, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Утром в субботу к зданию школы на улице Келецкой в столице Польши прибыли представители мэрии в сопровождении полиции. Туда же прибыли представители посольства, в том числе советник-посланник Андрей Ордаш.Представитель мэрии потребовал открыть ворота, но получил отказ. Ордаш заявил, что все решения об изъятии здания российская сторона считает незаконными. Он предупредил об ответных дипломатических шагах.После этого специально приглашенные службы принялись ломать калитку у ворот школы. Через некоторое время им это удалось, и они ворвались в здание.Сломав калитку и проникнув в школу, польские власти цепью с замком заблокировали ворота школы, чтобы оттуда нельзя было вывезти имущество.На территорию школы допустили, кроме представителей мэрии и полиции, лишь дипломатов. Ордаш предупредил, что на территории школы находятся люди, пользующиеся дипломатическим статусом.Ранее министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100, и Келецкая, 45". В здании по адресу Келецкая, 45, находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100, ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.
польша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119075135_41:0:894:640_1920x0_80_0_0_033102d41a3c959e3efd4f92bdb474ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
польша, в мире, россия, политика, происшествия, новости

В Варшаве полиция ворвалась в здание школы при российском посольстве

12:09 29.04.2023
 
© Фото: pixabay.comФлаг Польши
Флаг Польши
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались туда, сломав дверь после отказа открыть, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Утром в субботу к зданию школы на улице Келецкой в столице Польши прибыли представители мэрии в сопровождении полиции. Туда же прибыли представители посольства, в том числе советник-посланник Андрей Ордаш.
Представитель мэрии потребовал открыть ворота, но получил отказ. Ордаш заявил, что все решения об изъятии здания российская сторона считает незаконными. Он предупредил об ответных дипломатических шагах.
После этого специально приглашенные службы принялись ломать калитку у ворот школы. Через некоторое время им это удалось, и они ворвались в здание.
Сломав калитку и проникнув в школу, польские власти цепью с замком заблокировали ворота школы, чтобы оттуда нельзя было вывезти имущество.
На территорию школы допустили, кроме представителей мэрии и полиции, лишь дипломатов. Ордаш предупредил, что на территории школы находятся люди, пользующиеся дипломатическим статусом.
Ранее министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100, и Келецкая, 45". В здании по адресу Келецкая, 45, находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100, ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.
 
ПольшаВ миреРоссияПолитикаПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:19Украинские контратаки на Артемовск сорваны – Минобороны
15:01Сколько беспилотников атаковали нефтебазу в Севастополе
14:53Мощный удар нанесен по командному штабу группировки войск ВСУ "Херсон"
14:40ВСУ ведут "жесточайший артиллерийский обстрел" Новой Каховки – власти
14:08Умер актер и телеведущий Сергей Колесников
14:03Более 60 за сутки: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
13:48Как тушат пожар на нефтебазе в Севастополе - видео 0:19
13:14Семь прилетов: ВСУ обстреляли Курскую область
13:02Медведев жестко ответил на заявления Зеленского о "возвращении Крыма"
12:24Атака беспилотников на нефтебазу в Севастополе: все о ЧП к этому часу
12:09В Варшаве полиция ворвалась в здание школы при российском посольстве
11:59Над Крымом сбили два беспилотника - Аксенов
11:20В Крыму требуют жесткого ответа за атаку дронов на Севастополь
10:58Работа Керченской паромной переправы: данные на 29 апреля
10:37Четыре цистерны сгорели на нефтебазе в Севастополе после атаки БПЛА
10:18Зеленский заявил о подготовке к контрнаступлению в направлении Крыма
09:51Безопасность Крыма зависит от выборов в Турции - мнение
09:38Взрыв и начало гореть – очевидцы о пожаре на нефтебазе в Севастополе
09:02Как пожар повлияет на ситуацию с топливом в Севастополе - Развожаев
08:14В Севастополе не будут эвакуировать людей из-за пожара на нефтебазе
Лента новостейМолния