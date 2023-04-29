https://crimea.ria.ru/20230429/v-varshave-politsiya-vorvalas-v-zdanie-shkoly-pri-rossiyskom-posolstve-1128435010.html

В Варшаве полиция ворвалась в здание школы при российском посольстве

В Варшаве полиция ворвалась в здание школы при российском посольстве - РИА Новости Крым, 29.04.2023

В Варшаве полиция ворвалась в здание школы при российском посольстве

Представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались туда, сломав дверь после отказа открыть, передает... РИА Новости Крым, 29.04.2023

2023-04-29T12:09

2023-04-29T12:09

2023-04-29T12:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались туда, сломав дверь после отказа открыть, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Утром в субботу к зданию школы на улице Келецкой в столице Польши прибыли представители мэрии в сопровождении полиции. Туда же прибыли представители посольства, в том числе советник-посланник Андрей Ордаш.Представитель мэрии потребовал открыть ворота, но получил отказ. Ордаш заявил, что все решения об изъятии здания российская сторона считает незаконными. Он предупредил об ответных дипломатических шагах.После этого специально приглашенные службы принялись ломать калитку у ворот школы. Через некоторое время им это удалось, и они ворвались в здание.Сломав калитку и проникнув в школу, польские власти цепью с замком заблокировали ворота школы, чтобы оттуда нельзя было вывезти имущество.На территорию школы допустили, кроме представителей мэрии и полиции, лишь дипломатов. Ордаш предупредил, что на территории школы находятся люди, пользующиеся дипломатическим статусом.Ранее министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100, и Келецкая, 45". В здании по адресу Келецкая, 45, находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100, ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, в мире, россия, политика, происшествия, новости