https://crimea.ria.ru/20230430/livni-grozy-i-silnyy-veter-obrushatsya-na-krym-v-voskresene-1128444891.html

Ливни, грозы и сильный ветер обрушатся на Крым в воскресенье

Ливни, грозы и сильный ветер обрушатся на Крым в воскресенье - РИА Новости Крым, 30.04.2023

Ливни, грозы и сильный ветер обрушатся на Крым в воскресенье

Сильные ливни и грозы с порывистым ветром обрушатся на Крым в ближайшие два дня. В связи с непогодой в регионе объявлено штормовое предупреждение, рассказали в... РИА Новости Крым, 30.04.2023

2023-04-30T10:56

2023-04-30T10:56

2023-04-30T11:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Сильные ливни и грозы с порывистым ветром обрушатся на Крым в ближайшие два дня. В связи с непогодой в регионе объявлено штормовое предупреждение, рассказали в республиканском главке МЧС России.Отмечается, что погода испортится уже во второй половине воскресенья.В связи с этим есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения числа аварий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий. Также существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности: в период действия штормового предупреждения исключить выход в горно-лесную местность, море и внутренние водоемы; ограничить пребывание возле русел рек; не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, ЛЭП и деревьев.Читайте также на РИА Новости Крым:Стихия не отступает – в Крыму продлили штормовое предупреждениеПрогноз поменялся: каким будет май в КрымуПрогноз погоды в Крыму на воскресенье

https://crimea.ria.ru/20230428/prognoz-neuteshitelnyy-pogoda-v-krymu-na-vykhodnye-1128423723.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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