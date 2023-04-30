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Ливни, грозы и сильный ветер обрушатся на Крым в воскресенье - РИА Новости Крым, 30.04.2023
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Ливни, грозы и сильный ветер обрушатся на Крым в воскресенье
Ливни, грозы и сильный ветер обрушатся на Крым в воскресенье - РИА Новости Крым, 30.04.2023
Ливни, грозы и сильный ветер обрушатся на Крым в воскресенье
Сильные ливни и грозы с порывистым ветром обрушатся на Крым в ближайшие два дня. В связи с непогодой в регионе объявлено штормовое предупреждение, рассказали в... РИА Новости Крым, 30.04.2023
2023-04-30T10:56
2023-04-30T11:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Сильные ливни и грозы с порывистым ветром обрушатся на Крым в ближайшие два дня. В связи с непогодой в регионе объявлено штормовое предупреждение, рассказали в республиканском главке МЧС России.Отмечается, что погода испортится уже во второй половине воскресенья.В связи с этим есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения числа аварий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий. Также существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности: в период действия штормового предупреждения исключить выход в горно-лесную местность, море и внутренние водоемы; ограничить пребывание возле русел рек; не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, ЛЭП и деревьев.Читайте также на РИА Новости Крым:Стихия не отступает – в Крыму продлили штормовое предупреждениеПрогноз поменялся: каким будет май в КрымуПрогноз погоды в Крыму на воскресенье
https://crimea.ria.ru/20230428/prognoz-neuteshitelnyy-pogoda-v-krymu-na-vykhodnye-1128423723.html
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Ливни, грозы и сильный ветер обрушатся на Крым в воскресенье

В Крыму еще на два дня объявлено штормовое предупреждение из-за сильных ливней и ветра

10:56 30.04.2023 (обновлено: 11:00 30.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevШторм в Коктебеле
Шторм в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Сильные ливни и грозы с порывистым ветром обрушатся на Крым в ближайшие два дня. В связи с непогодой в регионе объявлено штормовое предупреждение, рассказали в республиканском главке МЧС России.
Отмечается, что погода испортится уже во второй половине воскресенья.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во второй половине дня 30 апреля, ночью и утром 1 мая в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление северо-западного ветра 15-20 м/с", - предупредили спасатели.
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В связи с этим есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения числа аварий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий. Также существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.
Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности: в период действия штормового предупреждения исключить выход в горно-лесную местность, море и внутренние водоемы; ограничить пребывание возле русел рек; не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, ЛЭП и деревьев.
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