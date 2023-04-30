https://crimea.ria.ru/20230430/rossiya-zhestko-otvetit-na-zakhvat-shkoly-pri-posolstve-v-varshave-1128450447.html

Россия жестко ответит на захват школы при посольстве в Варшаве

Россия жестко ответит на захват школы при посольстве в Варшаве - РИА Новости Крым, 30.04.2023

Россия жестко ответит на захват школы при посольстве в Варшаве

Польша получит "очень жесткий" ответ на санкционированный властями захват школы при посольстве России в Варшаве. Об этом в эфире программы "Воскресный вечер с... РИА Новости Крым, 30.04.2023

2023-04-30T17:54

2023-04-30T17:54

2023-04-30T17:37

польша

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Польша получит "очень жесткий" ответ на санкционированный властями захват школы при посольстве России в Варшаве. Об этом в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она также добавила, что этот ответ окажется "очень жестким".При этом Захарова отметила, что в течение нескольких дней школа переедет в новое помещение и дети смогут возобновить обучение.В свою очередь глава российской дипмиссии Сергей Андреев сообщил, что школа при российском посольстве в Варшаве начнет работу с 10 мая в другом здании."После майских праздников. После 9 мая. Предстоящая неделя понадобится для вывоза оборудования, имущества школы и ее размещения на новом месте. После того как это все будет организовано, я думаю, с 10 мая занятия будут проходить уже в обычном режиме", — сказал он РИА Новости.В субботу представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались туда, сломав дверь. Проникнув в школу, польские власти заблокировали ворота школы, чтобы оттуда нельзя было вывезти имущество. Сотрудникам школы были заявлено, что они должны покинуть здание до шести часов вечера (19.00 мск). В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".Ранее министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации.Читайте также на РИА Новости Крым:"Польша – это крокодил": политолог о дружбе Зеленского и ДудыЭксперт оценил вероятность нападения Польши на БелоруссиюПольша разместит HIMARS на границе с Россией

https://crimea.ria.ru/20221124/ekspert-otsenil-gotovnost-polshi-voevat-s-rossiey-1125513848.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, происшествия, в мире, новости, политика