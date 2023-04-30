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Президент Литвы заявил, что Украине не стать членом НАТО - РИА Новости Крым, 30.04.2023
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Президент Литвы заявил, что Украине не стать членом НАТО
Президент Литвы заявил, что Украине не стать членом НАТО - РИА Новости Крым, 30.04.2023
Президент Литвы заявил, что Украине не стать членом НАТО
Украина не cможет стать членом НАТО. Такое заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа в интервью итальянской газете la Repubblica, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 30.04.2023
2023-04-30T13:59
2023-04-30T14:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Украина не cможет стать членом НАТО. Такое заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа в интервью итальянской газете la Repubblica, пишет РИА Новости.По его словам, Альянс не примет страну в свой состав, пока на ее территории не завершится вооруженный конфликт, "это понимают и сами украинцы". "Это было бы слишком сложно. Мы это осознаем, и сами украинцы знают об этом. Мы должны перейти к практической фазе, определить этапы и формулы, как действовать, когда конфликт завершится", — сказал он.При этом Науседа отметил, что ряд стран не спешит подавать Зеленскому "громкие сигналы" одобрения на вступление в НАТО. Сейчас, по его словам, на саммите альянса в Вильнюсе "это будет самый сложный пункт"."Мы знаем, что двери НАТО открыты для всех, но у нас нет практических алгоритмов их использования, поэтому мы должны посылать сигналы о том, что Украину ждут в альянсе и она может быть частью системы безопасности", — сказал Науседа.В середине апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о согласии всех членов альянса принять в его состав Украину. Сроков возможного принятия страны в НАТО он не обозначил и подчеркнул, что сейчас главное внимание альянс уделяет "обеспечению победы Украины над Россией".При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие действия НАТО в отношении Украины демонстрируют правильность решения о начале спецоперации. Он также отметил, что расширение НАТО вынуждает Москву принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом планах. Ранее в комментарии РИА Новости Крым эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал мнение, что расширение НАТО на восток произойдет вне зависимости от того, что будет с Украиной, поскольку "Западу нужно перетащить свою военную границу к границе России". При этом Брутер убежден, что принятие Украины в альянс может произойти только после завершения спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:"Польша – это крокодил": политолог о дружбе Зеленского и ДудыУкраина в НАТО: когда это случится и что будет со странойУкраина станет членом НАТО - заявление Столтенберга
https://crimea.ria.ru/20230414/nato-i-ssha-ispolzuyut-ukrainu-kak-poligon-dlya-ispytaniya-oruzhiya---volodin-1128168555.html
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украина, литва, нато, политика, в мире, новости, гитанас науседа, общество
Президент Литвы заявил, что Украине не стать членом НАТО

Президент Литвы Науседа: Украине не стать членом НАТО до завершения конфликта

13:59 30.04.2023 (обновлено: 14:01 30.04.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкПрезидент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного
Президент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости . Михаил Маркив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Украина не cможет стать членом НАТО. Такое заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа в интервью итальянской газете la Repubblica, пишет РИА Новости.
По его словам, Альянс не примет страну в свой состав, пока на ее территории не завершится вооруженный конфликт, "это понимают и сами украинцы".
"Это было бы слишком сложно. Мы это осознаем, и сами украинцы знают об этом. Мы должны перейти к практической фазе, определить этапы и формулы, как действовать, когда конфликт завершится", — сказал он.
При этом Науседа отметил, что ряд стран не спешит подавать Зеленскому "громкие сигналы" одобрения на вступление в НАТО. Сейчас, по его словам, на саммите альянса в Вильнюсе "это будет самый сложный пункт".
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"Мы знаем, что двери НАТО открыты для всех, но у нас нет практических алгоритмов их использования, поэтому мы должны посылать сигналы о том, что Украину ждут в альянсе и она может быть частью системы безопасности", — сказал Науседа.
В середине апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о согласии всех членов альянса принять в его состав Украину. Сроков возможного принятия страны в НАТО он не обозначил и подчеркнул, что сейчас главное внимание альянс уделяет "обеспечению победы Украины над Россией".
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие действия НАТО в отношении Украины демонстрируют правильность решения о начале спецоперации. Он также отметил, что расширение НАТО вынуждает Москву принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом планах.
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Ранее в комментарии РИА Новости Крым эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал мнение, что расширение НАТО на восток произойдет вне зависимости от того, что будет с Украиной, поскольку "Западу нужно перетащить свою военную границу к границе России". При этом Брутер убежден, что принятие Украины в альянс может произойти только после завершения спецоперации.
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