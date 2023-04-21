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В Кремле ответили на планы НАТО принять Украину
В Кремле ответили на планы НАТО принять Украину - РИА Новости Крым, 21.04.2023
В Кремле ответили на планы НАТО принять Украину
Действия НАТО в отношении Украины демонстрируют правильность решения о начале спецоперации. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий РИА Новости Крым, 21.04.2023
2023-04-21T15:07
2023-04-21T15:07
2023-04-21T15:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр -РИА Новости Крым. Действия НАТО в отношении Украины демонстрируют правильность решения о начале спецоперации. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о согласии всех членов альянса принять в его состав Украину. Сроков возможного принятия страны в НАТО он не обозначил и подчеркнул, что сейчас главное внимание альянс уделяет "обеспечению победы Украины над Россией".Об этой потенциальной президент Владимир Путин говорил еще задолго до начала СВО, напомнил Песков и отметил правильность решения главы государства о начале спецоперации. Это необходимо для обеспечения безопасности России, подчеркнул он."Мы имеем дело с агрессивным блоком, который рассматривает нашу страну как противника и посягает на безопасность нашей страны", - акцентировал Песков.Пресс-секретарь президента ранее отметил, что расширение НАТО вынуждает Москву принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом планах. Москва продолжает следить за ситуацией в Финляндии после вступления в военный блок, и с учетом развития событий будет принимать необходимые меры.В комментарии РИА Новости Крым эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал мнение, что расширение НАТО на восток произойдет вне зависимости от того, что будет с Украиной, поскольку "Западу нужно перетащить свою военную границу к границе России". При этом Брутер убежден, что принятие Украины в альянс может произойти только после завершения спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:Риски возрастают: в МИД оценили вероятность военного конфликта с НАТОПочему Украина не вступит в НАТОУправляемые ракеты для Bradley и миллионы патронов передадут Киеву США
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нато, украина, россия, дмитрий песков, сво, политика, владимир путин (политик), в мире, новости
В Кремле ответили на планы НАТО принять Украину
Песков: линия НАТО по Украине доказывает верность решения Путина о начале спецоперации
15:07 21.04.2023 (обновлено: 15:11 21.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр -РИА Новости Крым. Действия НАТО в отношении Украины демонстрируют правильность решения о начале спецоперации. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о согласии всех членов альянса принять в его состав Украину.
Сроков возможного принятия страны в НАТО он не обозначил и подчеркнул, что сейчас главное внимание альянс уделяет "обеспечению победы Украины над Россией".
"НАТО продолжает проявлять свою агрессивную сущность, о которой мы говорили и раньше, еще до начала специальной военной операции. НАТО очевидно продолжает свою линию на поглощение и втягивание в альянс Украины", - цитирует Пескова РИА Новости.
Об этой потенциальной президент Владимир Путин говорил еще задолго до начала СВО, напомнил Песков и отметил правильность решения главы государства о начале спецоперации. Это необходимо для обеспечения безопасности России, подчеркнул он.
"Мы имеем дело с агрессивным блоком, который рассматривает нашу страну как противника и посягает на безопасность нашей страны", - акцентировал Песков.
Пресс-секретарь президента ранее отметил, что расширение НАТО вынуждает Москву принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом планах. Москва продолжает следить за ситуацией в Финляндии после вступления в военный блок, и с учетом развития событий будет принимать необходимые меры.
В комментарии РИА Новости Крым
эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал мнение, что расширение НАТО на восток произойдет вне зависимости от того, что будет с Украиной, поскольку "Западу нужно перетащить свою военную границу к границе России". При этом Брутер убежден, что принятие Украины в альянс может произойти только после завершения спецоперации.
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