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Главные события и заявления дня: 18 апреля - РИА Новости Крым, 18.04.2023
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Главные события и заявления дня: 18 апреля
Главные события и заявления дня: 18 апреля - РИА Новости Крым, 18.04.2023
Главные события и заявления дня: 18 апреля
За сутки армия России уничтожила почти полтысячи украинских боевиков. Военные академии России и Китая подписали меморандум о побратимстве. Шойгу заявил, что... РИА Новости Крым, 18.04.2023
2023-04-18T21:55
2023-04-18T21:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. За сутки армия России уничтожила почти полтысячи украинских боевиков. Военные академии России и Китая подписали меморандум о побратимстве. Шойгу заявил, что Россия и Китай должны поддерживать друг друга в военных вопросах. Путин наделяется дополнительными полномочиями по защите страны. Акция "Бессмертный полк" пройдет в "различных форматах" без шествия. Новые землетрясения произошли на Камчатке и на Фиджи. Коптеры и охрана: "ЛизаАлерт" начали искать людей в новых регионах России. Более 10 кг взрывчатки и тысячи боеприпасов изъяли росгвардейцы в ЛНР. Путин прибыл в штаб войск "Днепр". Президент в штабе Национальной гвардии "Восток" в ЛНР принял доклады офицеров.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Обстановка в зоне спецоперацииЗа сутки в зоне спецоперации ВСУ потеряли больше 460 боевиков, российские военнослужащие также уничтожили четыре склада с боеприпасами."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 407 самолетов, 228 вертолетов, 3770 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8711 танков и других боевых бронированных машин, 1087 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4614 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9582 единицы специальной военной автомобильной техники", - подытожили в Минобороны.Меморандум о побратимстве с КитаемРоссия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании и установлении побратимских отношений между Военной академией Генерального штаба ВС РФ и Академией национальной обороны Народно-освободительной армии КНР."В ходе переговоров между министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу и министром обороны Китая генерал-полковником Ли Шанфу в Москве был подписан Меморандум о взаимопонимании между Военной академией Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации и Академией национальной обороны Народно-освободительной армии Китая об установлении побратимских отношений", — проинформировали в Минобороны.Россия и Китай должны решительно поддерживать друг друга по вопросам национальной безопасности, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с китайским коллегой генерал-полковником Ли Шанфу в Москве."Президент Владимир Владимирович Путин и председатель Си Цзиньпин подтвердили, что российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие находятся на самом высоком уровне. Их необходимо развивать, оказывая друг другу решительную поддержку, в том числе по вопросам национальной безопасности", - цитируют Шойгу РИА Новости.Новые полномочия президентаУ президента Владимира Путина появились дополнительные полномочия по защите России и ее граждан, в том случае, если иностранные структуры будут принимать противоправные решения или действия, которые направлены против Российской Федерации."Президент РФ наделяется дополнительными полномочиями по защите нашей страны и граждан в случае принятия иностранными структурами незаконных решений или осуществления действий, направленных против Российской Федерации", - написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.Путин посетил зону СВОПрезидент России Владимир Путин прилетел в штаб группировки войск "Днепр"на херсонском направлении на вертолете, затем он на машине добрался до самого штаба, кадры посещения распространила пресс-служба Кремля.Путин был не за рулем. Его встретил командующий группировкой войск "Днепр" генерал-полковник Олег Макаревич. Глава государства поздоровался с ним за руку и проследовал в штаб, где заслушал доклады.Президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток"в Луганской народной республике, сообщила пресс-служба Кремля."Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике, где принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении", - отметили в пресс-службе президента."Бессмертный полк": шествия не будетВ этом году участники акции "Бессмертный полк" не будут шествовать с портретами ветеранов Великой Отечественной войны по улицам городов страны, акция пройдетв "максимально различных форматах". Об этом заявила сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева."В связи с безопасностью принято решение использовать максимально различные форматы шествия "Бессмертный полк", - сказала она в комментарии РИА Новости.Землетрясения на Камчатке и ФиджиЗемлетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано у берегов островного государства Фиджи, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.Кроме того, в 14.40 по местному времени (5.40 по Москве) мощные толчки магнитудой 5,6 зафиксированы на ближневосточном побережье Камчатки.Очаг залегал на глубине 100 км в 148 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского и в 90 км к юго-востоку от населенного пункта Мильково, где проживают 8,2 тыс. жителей."ЛизаАлерт" ищет в новых регионахДобровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" начали искать пропавших людей в новых регионах России. В помощь волонтерам пришли военные, Росгвардия и современная техника.Как рассказали поисковики на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте", первые физические поиски прошли в Херсонской области. Искали 13-летнего подростка, который бесследно исчез во время прогулки.10 кг взрывчатки и тысячи боеприпасов в ЛНРСпециалисты Росгвардии изъяли у пособников ВСУ в Луганской Народной Республике более 35 тысяч различных боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Уточняется, что оружие и боеприпасы были обнаружены в схронах, а также у пособников украинских нацформирований."Оружие и боеприпасы были обнаружены в тайниках и схронах, а также изъяты у предполагаемых пособников ВСУ в ходе оперативно-профилактических мероприятий", - сказано в сообщении Росгвардии в Telegram.
https://crimea.ria.ru/20230418/v-belgorode-vzorvalas-granta-vo-dvore-doma---est-zhertvy-1128250044.html
https://crimea.ria.ru/20230418/eksperty-nazvali-veroyatnuyu-tsel-vizita-putina-v-zonu-svo-1128249407.html
https://crimea.ria.ru/20230418/politolog-predskazal-novuyu-fazu-svo-v-svyazi-s-vizitom-putina-na-pozitsii-1128247394.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Главные события и заявления дня: 18 апреля

Главные новости и заявления вторника, 18 апреля

21:55 18.04.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел очередное совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел очередное совещание с членами правительства РФ
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. За сутки армия России уничтожила почти полтысячи украинских боевиков. Военные академии России и Китая подписали меморандум о побратимстве. Шойгу заявил, что Россия и Китай должны поддерживать друг друга в военных вопросах. Путин наделяется дополнительными полномочиями по защите страны. Акция "Бессмертный полк" пройдет в "различных форматах" без шествия. Новые землетрясения произошли на Камчатке и на Фиджи. Коптеры и охрана: "ЛизаАлерт" начали искать людей в новых регионах России. Более 10 кг взрывчатки и тысячи боеприпасов изъяли росгвардейцы в ЛНР. Путин прибыл в штаб войск "Днепр". Президент в штабе Национальной гвардии "Восток" в ЛНР принял доклады офицеров.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Обстановка в зоне спецоперации

За сутки в зоне спецоперации ВСУ потеряли больше 460 боевиков, российские военнослужащие также уничтожили четыре склада с боеприпасами.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 407 самолетов, 228 вертолетов, 3770 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8711 танков и других боевых бронированных машин, 1087 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4614 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9582 единицы специальной военной автомобильной техники", - подытожили в Минобороны.
Гранаты
20:51
В Белгороде взорвалась гранта во дворе дома – есть жертвы

Меморандум о побратимстве с Китаем

Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании и установлении побратимских отношений между Военной академией Генерального штаба ВС РФ и Академией национальной обороны Народно-освободительной армии КНР.
"В ходе переговоров между министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу и министром обороны Китая генерал-полковником Ли Шанфу в Москве был подписан Меморандум о взаимопонимании между Военной академией Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации и Академией национальной обороны Народно-освободительной армии Китая об установлении побратимских отношений", — проинформировали в Минобороны.
Россия и Китай должны решительно поддерживать друг друга по вопросам национальной безопасности, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с китайским коллегой генерал-полковником Ли Шанфу в Москве.
"Президент Владимир Владимирович Путин и председатель Си Цзиньпин подтвердили, что российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие находятся на самом высоком уровне. Их необходимо развивать, оказывая друг другу решительную поддержку, в том числе по вопросам национальной безопасности", - цитируют Шойгу РИА Новости.
Эксперты назвали вероятную цель визита Путина в зону СВО - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
20:45Эксклюзивы РИА Новости Крым
Эксперты назвали вероятную цель визита Путина в зону СВО

Новые полномочия президента

У президента Владимира Путина появились дополнительные полномочия по защите России и ее граждан, в том случае, если иностранные структуры будут принимать противоправные решения или действия, которые направлены против Российской Федерации.
"Президент РФ наделяется дополнительными полномочиями по защите нашей страны и граждан в случае принятия иностранными структурами незаконных решений или осуществления действий, направленных против Российской Федерации", - написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Президент РФ В. Путин посетил штабы группировок Днепр и Восток в зоне СВО
17:58Радио "Спутник в Крыму"
Политолог предсказал новую фазу СВО в связи с визитом Путина на позиции

Путин посетил зону СВО

Президент России Владимир Путин прилетел в штаб группировки войск "Днепр"на херсонском направлении на вертолете, затем он на машине добрался до самого штаба, кадры посещения распространила пресс-служба Кремля.
Путин был не за рулем. Его встретил командующий группировкой войск "Днепр" генерал-полковник Олег Макаревич. Глава государства поздоровался с ним за руку и проследовал в штаб, где заслушал доклады.
Президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток"в Луганской народной республике, сообщила пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике, где принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении", - отметили в пресс-службе президента.

"Бессмертный полк": шествия не будет

В этом году участники акции "Бессмертный полк" не будут шествовать с портретами ветеранов Великой Отечественной войны по улицам городов страны, акция пройдетв "максимально различных форматах". Об этом заявила сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева.
"В связи с безопасностью принято решение использовать максимально различные форматы шествия "Бессмертный полк", - сказала она в комментарии РИА Новости.
43-й Российский Антикварный Салон - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
15:00
Рассекречивание архивов СМЕРШа: впервые в истории

Землетрясения на Камчатке и Фиджи

Землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано у берегов островного государства Фиджи, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Кроме того, в 14.40 по местному времени (5.40 по Москве) мощные толчки магнитудой 5,6 зафиксированы на ближневосточном побережье Камчатки.
Очаг залегал на глубине 100 км в 148 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского и в 90 км к юго-востоку от населенного пункта Мильково, где проживают 8,2 тыс. жителей.

"ЛизаАлерт" ищет в новых регионах

Добровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" начали искать пропавших людей в новых регионах России. В помощь волонтерам пришли военные, Росгвардия и современная техника.
Как рассказали поисковики на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте", первые физические поиски прошли в Херсонской области. Искали 13-летнего подростка, который бесследно исчез во время прогулки.
"Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" впервые принял физическое, а не удаленное участие в поиске человека на новых территориях. Для родственников пропадающих там людей это новость о том, что в этом регионе у пропавших без вести близких появился шанс быть найденными", - заявили в "ЛизаАлерт".

10 кг взрывчатки и тысячи боеприпасов в ЛНР

Специалисты Росгвардии изъяли у пособников ВСУ в Луганской Народной Республике более 35 тысяч различных боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что оружие и боеприпасы были обнаружены в схронах, а также у пособников украинских нацформирований.
"Оружие и боеприпасы были обнаружены в тайниках и схронах, а также изъяты у предполагаемых пособников ВСУ в ходе оперативно-профилактических мероприятий", - сказано в сообщении Росгвардии в Telegram.
 
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21:57Первая система ПВО Patriot с боекомплектом доставлена на Украину
21:55Главные события и заявления дня: 18 апреля
21:21Главные новости Крыма: 18 апреля
20:51В Белгороде взорвалась гранта во дворе дома – есть жертвы
20:45Эксперты назвали вероятную цель визита Путина в зону СВО 3:09
20:33Надо создать оргкомитет по празднованию столетия "Артека" - Мишустин
20:20Под обстрел ВСУ попал жилой дом в Брянской области – Богомаз
20:03Курортный обман: как не стать жертвой аферистов, собираясь в отпуск
19:09Малыш упал с качелей: в Евпатории прокуратура проверяет детскую площадку
18:52В Крыму создали мониторинговый центр "ОКНо"
17:58Политолог предсказал новую фазу СВО в связи с визитом Путина на позиции
17:40Военные академии России и Китая подписали меморандум о побратимстве
16:36За сутки армии России уничтожила почти полтысячи украинских боевиков
15:49Госдума: за дискредитацию армии будут лишать гражданства
15:38Трое на одного: в Алуште компании вынесли приговор за убийство
15:21Путин наделяется дополнительными полномочиями по защите страны – Госдума
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