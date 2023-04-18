https://crimea.ria.ru/20230418/voennye-akademii-rossii-i-kitaya-podpisali--memorandum-o-pobratimstve-1128245958.html

Военные академии России и Китая подписали меморандум о побратимстве

Военные академии России и Китая подписали меморандум о побратимстве - РИА Новости Крым, 18.04.2023

Военные академии России и Китая подписали меморандум о побратимстве

Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании и установлении побратимских отношений между Военной академией Генерального штаба ВС РФ и Академией... РИА Новости Крым, 18.04.2023

2023-04-18T17:40

2023-04-18T17:40

2023-04-18T18:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании и установлении побратимских отношений между Военной академией Генерального штаба ВС РФ и Академией национальной обороны Народно-освободительной армии КНР. Об этом сообщается в телеграме Министерства обороны Российской Федерации.С российской стороны документ подписал начальник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-полковник Владимир Зарудницкий. По завершении протокольных мероприятий члены китайской делегации посетили некоторые объекты российского Национального центра управления обороной, добавляет пресс-служба министерства.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил своего китайского коллегус назначением на должность министра обороны и заявил, что Россия и Китай должны поддерживать друг друга в вопросах национальной безопасности.Рабочую встречу с министром обороны КНР Ли Шанфу провел президент РФ Владимир Путин. Глава оборонного ведомства России также принял участие в беседе. По итогам встречи Ли Шанфу заявил, что между странами сложились крепкие отношения, которые "превосходят союзы времен холодной войны и не направлены против третьих стран".Он также подчеркнул, что Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина связывает дружба, и это известно всем в Китае.Читайте также на РИА Новости Крым:Владимир Путин провел встречу с министром обороны КНР Ли ШанфуШойгу доложил Путину о проверке сил Тихоокеанского флотаАльтернативная служба в армии России: что это и кто имеет на нее право

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, армия и флот, россия, политика, образование в россии, новости