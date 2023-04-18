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Военные академии России и Китая подписали меморандум о побратимстве
Военные академии России и Китая подписали меморандум о побратимстве - РИА Новости Крым, 18.04.2023
Военные академии России и Китая подписали меморандум о побратимстве
Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании и установлении побратимских отношений между Военной академией Генерального штаба ВС РФ и Академией... РИА Новости Крым, 18.04.2023
2023-04-18T17:40
2023-04-18T17:40
2023-04-18T18:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании и установлении побратимских отношений между Военной академией Генерального штаба ВС РФ и Академией национальной обороны Народно-освободительной армии КНР. Об этом сообщается в телеграме Министерства обороны Российской Федерации.С российской стороны документ подписал начальник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-полковник Владимир Зарудницкий. По завершении протокольных мероприятий члены китайской делегации посетили некоторые объекты российского Национального центра управления обороной, добавляет пресс-служба министерства.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил своего китайского коллегус назначением на должность министра обороны и заявил, что Россия и Китай должны поддерживать друг друга в вопросах национальной безопасности.Рабочую встречу с министром обороны КНР Ли Шанфу провел президент РФ Владимир Путин. Глава оборонного ведомства России также принял участие в беседе. По итогам встречи Ли Шанфу заявил, что между странами сложились крепкие отношения, которые "превосходят союзы времен холодной войны и не направлены против третьих стран".Он также подчеркнул, что Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина связывает дружба, и это известно всем в Китае.Читайте также на РИА Новости Крым:Владимир Путин провел встречу с министром обороны КНР Ли ШанфуШойгу доложил Путину о проверке сил Тихоокеанского флотаАльтернативная служба в армии России: что это и кто имеет на нее право
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Военные академии России и Китая подписали меморандум о побратимстве
Россия и Китай подписали меморандум о побратимстве между военными академиями
17:40 18.04.2023 (обновлено: 18:15 18.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании и установлении побратимских отношений между Военной академией Генерального штаба ВС РФ и Академией национальной обороны Народно-освободительной армии КНР. Об этом сообщается в телеграме Министерства обороны Российской Федерации.
"В ходе переговоров между министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу и министром обороны Китая генерал-полковником Ли Шанфу в Москве был подписан Меморандум о взаимопонимании между Военной академией Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации и Академией национальной обороны Народно-освободительной армии Китая об установлении побратимских отношений", — проинформировали в ведомстве.
С российской стороны документ подписал начальник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-полковник Владимир Зарудницкий. По завершении протокольных мероприятий члены китайской делегации посетили некоторые объекты российского Национального центра управления обороной, добавляет пресс-служба министерства.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил своего китайского коллегу
с назначением на должность министра обороны и заявил, что Россия и Китай должны поддерживать друг друга в вопросах национальной безопасности.
Рабочую встречу с министром обороны КНР Ли Шанфу провел президент РФ
Владимир Путин. Глава оборонного ведомства России также принял участие в беседе. По итогам встречи Ли Шанфу заявил, что между странами сложились крепкие отношения, которые "превосходят союзы времен холодной войны и не направлены против третьих стран".
Он также подчеркнул, что Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина связывает дружба, и это известно всем в Китае.
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