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Главные события и заявления дня: 5 апреля - РИА Новости Крым, 05.04.2023
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Главные события и заявления дня: 5 апреля
Главные события и заявления дня: 5 апреля - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Главные события и заявления дня: 5 апреля
Армия России бьет противника - огромные потери ВСУ на Донецком фронте. Путин оценил отношения России и США и сделал ряд других заявлений. ВСУ продолжают обстрел РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T22:15
2023-04-05T22:15
главное за день
россия
новости
владимир путин (политик)
политика
внешняя политика
новые регионы россии
безопасность
выборы губернатора севастополя
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Армия России бьет противника - огромные потери ВСУ на Донецком фронте. Путин оценил отношения России и США и сделал ряд других заявлений. ВСУ продолжают обстрел приграничных регионов России. НАТО подготовит многолетнюю программу помощи Украине. Москва потребовала освободить настоятеля Киево-Печерской лавры.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявления ПутинаВ среду на церемонии принятия верительных грамот от иностранных послов президент России Владимир Путин выступил с объемным заявлением по внешнеполитической тематике.В частности он констатировал, что отношения Москвы и Вашингтона переживают глубокий кризис и в его основе лежат разные подходы к формированию современного миропорядка. Путин подчеркнул, что именно "использование американцами в своей внешней политике таких инструментов как поддержка цветных революций и госпереворота в Киеве привело к нынешнему украинскому кризису и внесло негативный вклад в деградацию российско-американских отношений". При этом, по словам президента, Россия не имеет враждебных намерений в отношении каких бы то ни было стран и будет проводить взвешенную и многовекторную внешнюю политику. Позже, на заседании Совбеза РФ, глава государства отметил, что обстановка в новых регионах России остается напряженной, и указал, что в этих преступлениях отчетливо прослеживается западный след. Путин призвал сделать все, чтобы как можно быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство РФ и обеспечить безопасность их жителей. Обстрелы приграничных территорий РФВСУ продолжают обстрелы приграничных территорий России. Так, 5 апреля украинские боевики обстреляли населенный пункт в Курской области. В результате около трехсот человек остались без энергоснабжения. Также в среду беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на Брянскую область, ранение получил мирный житель. Также минометному обстрелу подверглось село Новая Таволжанка Белгородской области - жителей эвакуировали, есть разрушения. Успехи армии России в зоне СВОВ то же время в зоне СВО Вооруженные силы Украины потеряли за сутки только на Донецком направлении более 400 боевиков и большое число военной техники, противник несет серьезные потери на других линиях, сообщило в среду Минобороны России. Кроме того российские военные за сутки уничтожили восемь диверсионно-разведывательных групп на Купянском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях, а российские летчики сбили украинский истребитель МиГ-29 и поразили артиллерийские подразделения противника. Программа помощи НАТО УкраинеГлавы МИД стран НАТО начнут готовить стратегическую многолетнюю программу военной помощи Украине, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, "это четкая демонстрация намерения повысить оперативную совместимость Украины с НАТО, ее модернизацию до стандартов альянса", программа нужна для того, чтобы "дать возможность Украине в будущем противостоять агрессии". Требование Москвы по лавреРоссия требует от украинских властей немедленно освободить настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла и предоставить ему медицинскую помощь. Такое заявление спецпредставителя главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадия Аскальдовича опубликовано 5 апреля. По его словам, киевский режим "упорно продолжает множить политику морального террора против сограждан и верующих в период Великого поста".
https://crimea.ria.ru/20230405/deystvovat-nuzhno-zhestko-putin-o-borbe-s-podpolem-v-novykh-regionakh--1128001483.html
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главное за день, россия, новости, владимир путин (политик), политика, внешняя политика, новые регионы россии, безопасность, выборы губернатора севастополя, украина, помощь бойцам сво, вооруженные силы россии, украинская православная церковь (упц), выселение монахов из киево-печерской лавры, киево-печерская лавра
Главные события и заявления дня: 5 апреля

Главные события и заявления среды, 5 апреля

22:15 05.04.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств
Президент РФ В. Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Армия России бьет противника - огромные потери ВСУ на Донецком фронте. Путин оценил отношения России и США и сделал ряд других заявлений. ВСУ продолжают обстрел приграничных регионов России. НАТО подготовит многолетнюю программу помощи Украине. Москва потребовала освободить настоятеля Киево-Печерской лавры.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Заявления Путина

В среду на церемонии принятия верительных грамот от иностранных послов президент России Владимир Путин выступил с объемным заявлением по внешнеполитической тематике.
В частности он констатировал, что отношения Москвы и Вашингтона переживают глубокий кризис и в его основе лежат разные подходы к формированию современного миропорядка. Путин подчеркнул, что именно "использование американцами в своей внешней политике таких инструментов как поддержка цветных революций и госпереворота в Киеве привело к нынешнему украинскому кризису и внесло негативный вклад в деградацию российско-американских отношений".
При этом, по словам президента, Россия не имеет враждебных намерений в отношении каких бы то ни было стран и будет проводить взвешенную и многовекторную внешнюю политику.
Позже, на заседании Совбеза РФ, глава государства отметил, что обстановка в новых регионах России остается напряженной, и указал, что в этих преступлениях отчетливо прослеживается западный след. Путин призвал сделать все, чтобы как можно быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство РФ и обеспечить безопасность их жителей.
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Обстрелы приграничных территорий РФ

ВСУ продолжают обстрелы приграничных территорий России. Так, 5 апреля украинские боевики обстреляли населенный пункт в Курской области. В результате около трехсот человек остались без энергоснабжения. Также в среду беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на Брянскую область, ранение получил мирный житель. Также минометному обстрелу подверглось село Новая Таволжанка Белгородской области - жителей эвакуировали, есть разрушения.

Успехи армии России в зоне СВО

В то же время в зоне СВО Вооруженные силы Украины потеряли за сутки только на Донецком направлении более 400 боевиков и большое число военной техники, противник несет серьезные потери на других линиях, сообщило в среду Минобороны России.
Кроме того российские военные за сутки уничтожили восемь диверсионно-разведывательных групп на Купянском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях, а российские летчики сбили украинский истребитель МиГ-29 и поразили артиллерийские подразделения противника.

Программа помощи НАТО Украине

Главы МИД стран НАТО начнут готовить стратегическую многолетнюю программу военной помощи Украине, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, "это четкая демонстрация намерения повысить оперативную совместимость Украины с НАТО, ее модернизацию до стандартов альянса", программа нужна для того, чтобы "дать возможность Украине в будущем противостоять агрессии".
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Требование Москвы по лавре

Россия требует от украинских властей немедленно освободить настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла и предоставить ему медицинскую помощь. Такое заявление спецпредставителя главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадия Аскальдовича опубликовано 5 апреля. По его словам, киевский режим "упорно продолжает множить политику морального террора против сограждан и верующих в период Великого поста".
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Главные новости Крыма: 5 апреля
 
Главное за деньРоссияНовостиВладимир Путин (политик)ПолитикаВнешняя политикаНовые регионы РоссииБезопасностьВыборы губернатора СевастополяУкраинаПомощь бойцам СВОВооруженные силы РоссииУкраинская православная церковь (УПЦ)Выселение монахов из Киево-Печерской лаврыКиево-Печерская лавра
 
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