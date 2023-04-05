https://crimea.ria.ru/20230405/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-5-aprelya-1128006322.html

Главные события и заявления дня: 5 апреля

Главные события и заявления дня: 5 апреля - РИА Новости Крым, 05.04.2023

Главные события и заявления дня: 5 апреля

Армия России бьет противника - огромные потери ВСУ на Донецком фронте. Путин оценил отношения России и США и сделал ряд других заявлений. ВСУ продолжают обстрел РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T22:15

2023-04-05T22:15

2023-04-05T22:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Армия России бьет противника - огромные потери ВСУ на Донецком фронте. Путин оценил отношения России и США и сделал ряд других заявлений. ВСУ продолжают обстрел приграничных регионов России. НАТО подготовит многолетнюю программу помощи Украине. Москва потребовала освободить настоятеля Киево-Печерской лавры.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявления ПутинаВ среду на церемонии принятия верительных грамот от иностранных послов президент России Владимир Путин выступил с объемным заявлением по внешнеполитической тематике.В частности он констатировал, что отношения Москвы и Вашингтона переживают глубокий кризис и в его основе лежат разные подходы к формированию современного миропорядка. Путин подчеркнул, что именно "использование американцами в своей внешней политике таких инструментов как поддержка цветных революций и госпереворота в Киеве привело к нынешнему украинскому кризису и внесло негативный вклад в деградацию российско-американских отношений". При этом, по словам президента, Россия не имеет враждебных намерений в отношении каких бы то ни было стран и будет проводить взвешенную и многовекторную внешнюю политику. Позже, на заседании Совбеза РФ, глава государства отметил, что обстановка в новых регионах России остается напряженной, и указал, что в этих преступлениях отчетливо прослеживается западный след. Путин призвал сделать все, чтобы как можно быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство РФ и обеспечить безопасность их жителей. Обстрелы приграничных территорий РФВСУ продолжают обстрелы приграничных территорий России. Так, 5 апреля украинские боевики обстреляли населенный пункт в Курской области. В результате около трехсот человек остались без энергоснабжения. Также в среду беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на Брянскую область, ранение получил мирный житель. Также минометному обстрелу подверглось село Новая Таволжанка Белгородской области - жителей эвакуировали, есть разрушения. Успехи армии России в зоне СВОВ то же время в зоне СВО Вооруженные силы Украины потеряли за сутки только на Донецком направлении более 400 боевиков и большое число военной техники, противник несет серьезные потери на других линиях, сообщило в среду Минобороны России. Кроме того российские военные за сутки уничтожили восемь диверсионно-разведывательных групп на Купянском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях, а российские летчики сбили украинский истребитель МиГ-29 и поразили артиллерийские подразделения противника. Программа помощи НАТО УкраинеГлавы МИД стран НАТО начнут готовить стратегическую многолетнюю программу военной помощи Украине, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, "это четкая демонстрация намерения повысить оперативную совместимость Украины с НАТО, ее модернизацию до стандартов альянса", программа нужна для того, чтобы "дать возможность Украине в будущем противостоять агрессии". Требование Москвы по лавреРоссия требует от украинских властей немедленно освободить настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла и предоставить ему медицинскую помощь. Такое заявление спецпредставителя главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадия Аскальдовича опубликовано 5 апреля. По его словам, киевский режим "упорно продолжает множить политику морального террора против сограждан и верующих в период Великого поста".

https://crimea.ria.ru/20230405/deystvovat-nuzhno-zhestko-putin-o-borbe-s-podpolem-v-novykh-regionakh--1128001483.html

https://crimea.ria.ru/20230405/dva-dnya-na-vykhod-i-zachistim-vse-russkoe-novye-zayavleniya-kieva-o-kryme-1127990911.html

https://crimea.ria.ru/20230405/glavnye-novosti-kryma-5-aprelya-1128005322.html

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