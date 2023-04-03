https://crimea.ria.ru/20230403/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-3-aprelya-1127956247.html
Главные события и заявления дня: 3 апреля
Главные события и заявления дня: 3 апреля - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Главные события и заявления дня: 3 апреля
Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО. Дело об убийстве военкора Владлена Татарского переквалифицировано в теракт. В... РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T22:15
2023-04-03T22:15
2023-04-03T22:15
главное за день
россия
новости
министерство иностранных дел рф (мид рф)
владлен татарский (максим фомин)
взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной
ск рф (следственный комитет российской федерации)
теракт
владимир путин (политик)
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/03/1127956458_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7fcbbe1787e3c15002cc04d9b1d3b8cd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО. Дело об убийстве военкора Владлена Татарского переквалифицировано в теракт. В Мелитополе произошло покушение на главу Акимовки. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Камчатке. В МИД России осудили демонстративную травлю монахов Киево-Печерской лавры в разгар Великого поста.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Президент Путин утвердил фонд "Защитники Отечества"Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда, работа которого будет направлена на поддержку участников СВО.Организация будет оказывать помощь ветеранам боевых действий, принимавшим участие в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля 2022 года, на территории Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022, а также уволенным с военной службы.СК признал взрыв в кафе Санкт-Петербурга терактомСледком России переквалифицировал уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский) и пострадали еще 32 человека, на террористический акт.По подозрению в совершении преступления утром была задержана Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, теракт был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией*. И задержанная Дарья Трепова является активной сторонницей этой организации.Покушение на главу Акимовки в МелитополеНеизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль главы администрации Акимовского района Запорожской области Максима Зубарева. В результате подрыва самодельной бомбы утром в понедельник Зубарев был госпитализирован с множественными травмами. Медики оценили его состояние как тяжелое. По факту посягательства на жизнь сотрудника администрации возбуждено уголовное дело.МИД РФ: Киев демонстративно унижает чувства верующихВ МИД России осудили действия киевских властей в отношении монахов Киево-Печерской лавры в разгар Великого поста. Захват Киево-Печерской лавры – нелегитимное с правовой и безнравственное с духовной точки зрения деяние, подчеркнули в ведомстве."Шаг показательнее многих иных шагов режима и доказывает его преступный характер, готовность не считаться с чувствами и, самое главное, правами людей, в том числе граждан Украины", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В МИД подчеркнули, что "ни для кого не секрет, что режим Зеленского не самостоятелен в своей антиклерикальной политике. Раскол православия, удар по этой сфере жизни – та цель, которую давно провозгласили в Вашингтоне.Мощное землетрясение на КамчаткеЗемлетрясение магнитудой 6,9 произошло на расстоянии в 48 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 99,5 км. Вслед за первым сотрудники Геофизической службы Камчатки зафиксировали серию новых толчков магнитудой 4,6, 4,0, 3,7, 3,6 и 4,1.В результате толчков несколько микрорайонов города остались без света из-за отключения одного из турбогенераторов Мутновской ГеоЭс-1. Однако энергоснабжение удалось восстановить за 23 минуты. Данных о пострадавших и погибших не поступало. Еще одно землетрясение магнитудой 4,7 было зафиксировано на Байкале.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом
https://crimea.ria.ru/20230403/ubiystvo-vladlena-tatarskogo-splanirovali-ukrainskie-spetssluzhby-1127943590.html
https://crimea.ria.ru/20230403/chto-proiskhodit-v-artemovske-i-avdeevke-aktualnye-dannye-pushilina-1127944018.html
https://crimea.ria.ru/20230403/pod-obstrel-popalo-predpriyatie-v-belgorodskoy-oblasti--lyudi-evakuirovany-1127944958.html
россия
украина
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/03/1127956458_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_770468aec7c67f733486b34e32f3d399.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное за день, россия, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), владлен татарский (максим фомин), взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт, владимир путин (политик), сво, украина, запорожская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО. Дело об убийстве военкора Владлена Татарского переквалифицировано в теракт. В Мелитополе произошло покушение на главу Акимовки. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Камчатке. В МИД России осудили демонстративную травлю монахов Киево-Печерской лавры в разгар Великого поста.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Президент Путин утвердил фонд "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин подписал
указ о создании государственного фонда, работа которого будет направлена на поддержку участников СВО.
Организация будет оказывать помощь ветеранам боевых действий, принимавшим участие в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля 2022 года, на территории Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022, а также уволенным с военной службы.
СК признал взрыв в кафе Санкт-Петербурга терактом
Следком России переквалифицировал уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Максим Фомин
(Владлен Татарский) и пострадали еще 32 человека
, на террористический акт.
"Исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится
в Telegram-канале СК.
По подозрению в совершении преступления утром была задержана Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, теракт был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией*. И задержанная Дарья Трепова является активной сторонницей этой организации.
Покушение на главу Акимовки в Мелитополе
Неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль главы администрации Акимовского района Запорожской области Максима Зубарева
. В результате подрыва самодельной бомбы
утром в понедельник Зубарев был госпитализирован с множественными травмами. Медики оценили его состояние как тяжелое. По факту посягательства на жизнь сотрудника администрации возбуждено уголовное дело
.
МИД РФ: Киев демонстративно унижает чувства верующих
В МИД России осудили действия киевских властей в отношении монахов Киево-Печерской лавры
в разгар Великого поста. Захват Киево-Печерской лавры – нелегитимное с правовой и безнравственное с духовной точки зрения деяние, подчеркнули в ведомстве.
"Шаг показательнее многих иных шагов режима и доказывает его преступный характер, готовность не считаться с чувствами и, самое главное, правами людей, в том числе граждан Украины", – говорится
в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В МИД подчеркнули, что "ни для кого не секрет, что режим Зеленского не самостоятелен в своей антиклерикальной политике. Раскол православия
, удар по этой сфере жизни – та цель, которую давно провозгласили в Вашингтоне.
Мощное землетрясение на Камчатке
Землетрясение магнитудой 6,9
произошло на расстоянии в 48 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 99,5 км. Вслед за первым сотрудники Геофизической службы Камчатки зафиксировали серию новых толчков магнитудой 4,6, 4,0, 3,7, 3,6 и 4,1.
В результате толчков несколько микрорайонов города остались без света из-за отключения одного из турбогенераторов Мутновской ГеоЭс-1. Однако энергоснабжение удалось восстановить за 23 минуты. Данных о пострадавших и погибших не поступало. Еще одно землетрясение магнитудой 4,7
было зафиксировано на Байкале.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом