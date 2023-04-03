https://crimea.ria.ru/20230403/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-3-aprelya-1127956247.html

Главные события и заявления дня: 3 апреля

Главные события и заявления дня: 3 апреля - РИА Новости Крым, 03.04.2023

Главные события и заявления дня: 3 апреля

Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО. Дело об убийстве военкора Владлена Татарского переквалифицировано в теракт. В... РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T22:15

2023-04-03T22:15

2023-04-03T22:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО. Дело об убийстве военкора Владлена Татарского переквалифицировано в теракт. В Мелитополе произошло покушение на главу Акимовки. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Камчатке. В МИД России осудили демонстративную травлю монахов Киево-Печерской лавры в разгар Великого поста.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Президент Путин утвердил фонд "Защитники Отечества"Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда, работа которого будет направлена на поддержку участников СВО.Организация будет оказывать помощь ветеранам боевых действий, принимавшим участие в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля 2022 года, на территории Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022, а также уволенным с военной службы.СК признал взрыв в кафе Санкт-Петербурга терактомСледком России переквалифицировал уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский) и пострадали еще 32 человека, на террористический акт.По подозрению в совершении преступления утром была задержана Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, теракт был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией*. И задержанная Дарья Трепова является активной сторонницей этой организации.Покушение на главу Акимовки в МелитополеНеизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль главы администрации Акимовского района Запорожской области Максима Зубарева. В результате подрыва самодельной бомбы утром в понедельник Зубарев был госпитализирован с множественными травмами. Медики оценили его состояние как тяжелое. По факту посягательства на жизнь сотрудника администрации возбуждено уголовное дело.МИД РФ: Киев демонстративно унижает чувства верующихВ МИД России осудили действия киевских властей в отношении монахов Киево-Печерской лавры в разгар Великого поста. Захват Киево-Печерской лавры – нелегитимное с правовой и безнравственное с духовной точки зрения деяние, подчеркнули в ведомстве."Шаг показательнее многих иных шагов режима и доказывает его преступный характер, готовность не считаться с чувствами и, самое главное, правами людей, в том числе граждан Украины", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В МИД подчеркнули, что "ни для кого не секрет, что режим Зеленского не самостоятелен в своей антиклерикальной политике. Раскол православия, удар по этой сфере жизни – та цель, которую давно провозгласили в Вашингтоне.Мощное землетрясение на КамчаткеЗемлетрясение магнитудой 6,9 произошло на расстоянии в 48 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 99,5 км. Вслед за первым сотрудники Геофизической службы Камчатки зафиксировали серию новых толчков магнитудой 4,6, 4,0, 3,7, 3,6 и 4,1.В результате толчков несколько микрорайонов города остались без света из-за отключения одного из турбогенераторов Мутновской ГеоЭс-1. Однако энергоснабжение удалось восстановить за 23 минуты. Данных о пострадавших и погибших не поступало. Еще одно землетрясение магнитудой 4,7 было зафиксировано на Байкале.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом

https://crimea.ria.ru/20230403/ubiystvo-vladlena-tatarskogo-splanirovali-ukrainskie-spetssluzhby-1127943590.html

https://crimea.ria.ru/20230403/chto-proiskhodit-v-artemovske-i-avdeevke-aktualnye-dannye-pushilina-1127944018.html

https://crimea.ria.ru/20230403/pod-obstrel-popalo-predpriyatie-v-belgorodskoy-oblasti--lyudi-evakuirovany-1127944958.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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