https://crimea.ria.ru/20230401/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-1-aprelya-1127924856.html
Главные события и заявления дня: 1 апреля
Главные события и заявления дня: 1 апреля - РИА Новости Крым, 01.04.2023
Главные события и заявления дня: 1 апреля
Россия стала председателем Совбеза ООН на месяц. Арест и драки в Киево-Печерской лавре – наместник под судом. Шойгу заявил о наращивании вооружений в зоне СВО... РИА Новости Крым, 01.04.2023
2023-04-01T19:59
2023-04-01T19:59
2023-04-01T19:52
россия
украина
крым
главное за день
совет безопасности оон
в мире
выселение монахов из киево-печерской лавры
происшествия
херсонская область
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Россия стала председателем Совбеза ООН на месяц. Арест и драки в Киево-Печерской лавре – наместник под судом. Шойгу заявил о наращивании вооружений в зоне СВО. Сотни боевиков и склад теробороны – суточные потери ВСУ. Эксперты о походе "Гвардии наступления" Украины на Крым. Под санкции Киева попали предприятия Кубани. У границы с Крымом обнаружили схрон со снарядами для "Града". В Алуште мужчина убил мать и бабушку.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Наместник Киево-Печерской лавры под арестом, у обители дракиУтром в субботу к наместнику Киево-Печерской лавры Павлу пришли с обысками сотрудники СБУ. Митрополит сообщил, что ему предъявили подозрения в связях с Россией, и отправили под домашний арест. В СБУ подтвердили, что подозревают священнослужителя в разжигании межрелигиозной вражды и оправдании агрессии России. На суде, который должен был избрать наместнику меру пресечения, митрополиту стало плохо, и он покинул зал суда. Суд сначала отложил заседание на понедельник, 3 апреля, а позже заявил, что принял решение перенести его на несколько часов. У обители с утра неспокойно: провокаторы из сторонников ПЦУ нападают с кулаками на монахов, а верующих дразнят, танцуя под молитвы.МИД РФ, в связи с происходящим вокруг обители, поздравил украинского президента Владимира Зеленского с профессиональным праздником – Днем дурака, отметив, что место шуток на Украине теперь заняли аресты священников и гонения на православных.Убийство двух женщин в КрымуВ Алуште задержан 33-летний местный житель за убийство родных матери и бабушки. Как уточнили в прокуратуре Крыма, трагедия произошла в ночь на 31 марта в одном из частных домов города. По данным Крымского Следкома, на допросе мужчина признал вину в полном объеме и пояснил, что убил своих родственниц из-за того, что они планировали направить его на лечение в психиатрическое учреждение, но он этого не желал. Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве, он задержан.Россия стала председателем Совбеза ООН на месяцРоссийская Федерация с 1 апреля стала председателем Совета Безопасности ООН на месяц, в течение этого времени главными темами для обсуждения станут эффективная многосторонность, риски при экспорте вооружений и ближневосточное урегулирование.Ожидается, что в ходе нескольких заседаний в Совбезе будет председательствовать глава МИД Сергей Лавров. В частности, он будет возглавлять заседание СБ высокого уровня по теме "Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН" 24 апреля, на котором коснется проблемы становления нового миропорядка.Шойгу заявил о наращивании вооружений в зоне СВОПоставки российской армии средств поражения, в том числе высокоточных, а также необходимых боеприпасов в зону спецоперации увеличины кратно. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Сотни боевиков и склад теробороны: новые потери ВСУВооруженные силы России за сутки уничтожили свыше 350 боевиков ВСУ и иностранных наемников на пяти направлениях, а также ликвидировали склад боеприпасов теробороны Украины. Об сообщили в Минобороны.Самые большие потери ВСУ понесли на Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск ВС РФ.Кроме того, истребительная авиация РФ сбила над ДНР самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.Эксперты о походе "Гвардии наступления" Украины на КрымЗаявления киевского режима о готовности наступать на Крым и все, что с этим связано, включая формирование бригад "Гвардии наступления" МВД Украины, не достойны внимания. Такое мнение высказал кандидат военных наук, руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова Евгений Бужинский."Все это хотелки. Чушь собачья – вот так я скажу", – сказал эксперт.С ним солидарен капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев из Севастополя, который считает, что подобные заявления Киева вообще не должны волновать россиян."Реагировать надо на те темы и тренды, которые актуальны для нас. А заявления украинских силовиков – это актуально для их хозяев и их подчиненных", – сказал он.Под санкции Киева попали предприятия КубаниДва предприятия Краснодарского края в числе 225 российских компаний попали под новые украинские санкции. Рестрикции введены также в отношении 33 граждан России. Соответствующей указ подписан Владимиром Зеленским."Ввести в действие решение Рады национальной безопасности и обороны Украины от 1 апреля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", – говорится в указе. У границы с Крымом обнаружили схрон со снарядами для "Града"В районе поселка Чаплынка Херсонской области, у границы с Крымом, правоохранители обнаружили очередной схрон с боеприпасами. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.Опасную находку уничтожали на месте.
https://crimea.ria.ru/20230401/namestnika-lavry-vzyali-pod-domashniy-arest--u-obiteli-draka-1127919098.html
https://crimea.ria.ru/20230401/v-alushte-muzhchina-ubil-mat-i-babushku-1127920536.html
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https://crimea.ria.ru/20230401/na-granitse-s-krymom-nashli-i-vzorvali-skhron-so-snaryadami-dlya-grada-1127917079.html
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россия, украина, крым, главное за день, совет безопасности оон, в мире, выселение монахов из киево-печерской лавры, происшествия, херсонская область, сво, контрнаступление всу, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Россия стала председателем Совбеза ООН на месяц. Арест и драки в Киево-Печерской лавре – наместник под судом. Шойгу заявил о наращивании вооружений в зоне СВО. Сотни боевиков и склад теробороны – суточные потери ВСУ. Эксперты о походе "Гвардии наступления" Украины на Крым. Под санкции Киева попали предприятия Кубани. У границы с Крымом обнаружили схрон со снарядами для "Града". В Алуште мужчина убил мать и бабушку.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Наместник Киево-Печерской лавры под арестом, у обители драки
Утром в субботу к наместнику Киево-Печерской лавры Павлу пришли с обысками
сотрудники СБУ. Митрополит сообщил, что ему предъявили подозрения в связях с Россией, и отправили под домашний арест
. В СБУ подтвердили, что подозревают священнослужителя в разжигании межрелигиозной вражды и оправдании агрессии России. На суде, который должен был избрать наместнику меру пресечения, митрополиту стало плохо
, и он покинул зал суда. Суд сначала отложил заседание на понедельник, 3 апреля, а позже заявил, что принял решение перенести его на несколько часов.
У обители с утра неспокойно: провокаторы из сторонников ПЦУ нападают
с кулаками на монахов, а верующих дразнят, танцуя под молитвы.
МИД РФ, в связи с происходящим вокруг обители, поздравил
украинского президента Владимира Зеленского с профессиональным праздником – Днем дурака, отметив, что место шуток на Украине теперь заняли аресты священников и гонения на православных.
Убийство двух женщин в Крыму
В Алуште задержан 33-летний местный житель за убийство родных матери и бабушки
. Как уточнили в прокуратуре Крыма, трагедия произошла в ночь на 31 марта в одном из частных домов города.
По данным Крымского Следкома, на допросе мужчина признал вину в полном объеме и пояснил, что убил своих родственниц из-за того, что они планировали направить его на лечение в психиатрическое учреждение, но он этого не желал. Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве, он задержан.
Россия стала председателем Совбеза ООН на месяц
Российская Федерация с 1 апреля стала председателем Совета Безопасности ООН
на месяц, в течение этого времени главными темами для обсуждения станут эффективная многосторонность, риски при экспорте вооружений и ближневосточное урегулирование.
Ожидается, что в ходе нескольких заседаний в Совбезе будет председательствовать глава МИД Сергей Лавров. В частности, он будет возглавлять заседание СБ высокого уровня по теме "Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН" 24 апреля, на котором коснется проблемы становления нового миропорядка.
Шойгу заявил о наращивании вооружений в зоне СВО
Поставки российской армии средств поражения, в том числе высокоточных, а также необходимых боеприпасов в зону спецоперации увеличины кратно
. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения. Объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены. Принимаются необходимые меры по их наращиванию", – сказал министр.
Сотни боевиков и склад теробороны: новые потери ВСУ
Вооруженные силы России за сутки уничтожили
свыше 350 боевиков ВСУ и иностранных наемников на пяти направлениях, а также ликвидировали склад боеприпасов теробороны Украины. Об сообщили в Минобороны.
Самые большие потери ВСУ понесли на Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск ВС РФ.
Кроме того, истребительная авиация РФ сбила
над ДНР самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Эксперты о походе "Гвардии наступления" Украины на Крым
Заявления киевского режима о готовности наступать на Крым и все, что с этим связано, включая формирование бригад "Гвардии наступления" МВД Украины, не достойны внимания
. Такое мнение высказал кандидат военных наук, руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова Евгений Бужинский.
"Все это хотелки. Чушь собачья – вот так я скажу", – сказал эксперт.
С ним солидарен капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев из Севастополя, который считает, что подобные заявления Киева вообще не должны волновать россиян.
"Реагировать надо на те темы и тренды, которые актуальны для нас. А заявления украинских силовиков – это актуально для их хозяев и их подчиненных", – сказал он.
Под санкции Киева попали предприятия Кубани
Два предприятия Краснодарского края в числе 225 российских компаний попали под новые украинские санкции
. Рестрикции введены также в отношении 33 граждан России. Соответствующей указ подписан Владимиром Зеленским.
"Ввести в действие решение Рады национальной безопасности и обороны Украины от 1 апреля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", – говорится в указе.
У границы с Крымом обнаружили схрон со снарядами для "Града"
В районе поселка Чаплынка Херсонской области, у границы с Крымом
, правоохранители обнаружили очередной схрон с боеприпасами. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
"В тайнике обнаружили 189 головных контактных взрывателей, два трассирующих бронебойно-зажигательных патрона калибра 30 мм, пять минометных мин калибра 120 мм, четыре минометные мины калибра 80 мм, три артиллерийских снаряда калибра 152 мм, три выстрела для РПГ, два пороховых заряда для РПГ и четыре снаряда РСЗО "Град", – уточнили в ведомстве.
Опасную находку уничтожали на месте.