https://crimea.ria.ru/20230401/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-1-aprelya-1127924856.html

Главные события и заявления дня: 1 апреля

Главные события и заявления дня: 1 апреля - РИА Новости Крым, 01.04.2023

Главные события и заявления дня: 1 апреля

Россия стала председателем Совбеза ООН на месяц. Арест и драки в Киево-Печерской лавре – наместник под судом. Шойгу заявил о наращивании вооружений в зоне СВО... РИА Новости Крым, 01.04.2023

2023-04-01T19:59

2023-04-01T19:59

2023-04-01T19:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Россия стала председателем Совбеза ООН на месяц. Арест и драки в Киево-Печерской лавре – наместник под судом. Шойгу заявил о наращивании вооружений в зоне СВО. Сотни боевиков и склад теробороны – суточные потери ВСУ. Эксперты о походе "Гвардии наступления" Украины на Крым. Под санкции Киева попали предприятия Кубани. У границы с Крымом обнаружили схрон со снарядами для "Града". В Алуште мужчина убил мать и бабушку.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Наместник Киево-Печерской лавры под арестом, у обители дракиУтром в субботу к наместнику Киево-Печерской лавры Павлу пришли с обысками сотрудники СБУ. Митрополит сообщил, что ему предъявили подозрения в связях с Россией, и отправили под домашний арест. В СБУ подтвердили, что подозревают священнослужителя в разжигании межрелигиозной вражды и оправдании агрессии России. На суде, который должен был избрать наместнику меру пресечения, митрополиту стало плохо, и он покинул зал суда. Суд сначала отложил заседание на понедельник, 3 апреля, а позже заявил, что принял решение перенести его на несколько часов. У обители с утра неспокойно: провокаторы из сторонников ПЦУ нападают с кулаками на монахов, а верующих дразнят, танцуя под молитвы.МИД РФ, в связи с происходящим вокруг обители, поздравил украинского президента Владимира Зеленского с профессиональным праздником – Днем дурака, отметив, что место шуток на Украине теперь заняли аресты священников и гонения на православных.Убийство двух женщин в КрымуВ Алуште задержан 33-летний местный житель за убийство родных матери и бабушки. Как уточнили в прокуратуре Крыма, трагедия произошла в ночь на 31 марта в одном из частных домов города. По данным Крымского Следкома, на допросе мужчина признал вину в полном объеме и пояснил, что убил своих родственниц из-за того, что они планировали направить его на лечение в психиатрическое учреждение, но он этого не желал. Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве, он задержан.Россия стала председателем Совбеза ООН на месяцРоссийская Федерация с 1 апреля стала председателем Совета Безопасности ООН на месяц, в течение этого времени главными темами для обсуждения станут эффективная многосторонность, риски при экспорте вооружений и ближневосточное урегулирование.Ожидается, что в ходе нескольких заседаний в Совбезе будет председательствовать глава МИД Сергей Лавров. В частности, он будет возглавлять заседание СБ высокого уровня по теме "Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН" 24 апреля, на котором коснется проблемы становления нового миропорядка.Шойгу заявил о наращивании вооружений в зоне СВОПоставки российской армии средств поражения, в том числе высокоточных, а также необходимых боеприпасов в зону спецоперации увеличины кратно. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Сотни боевиков и склад теробороны: новые потери ВСУВооруженные силы России за сутки уничтожили свыше 350 боевиков ВСУ и иностранных наемников на пяти направлениях, а также ликвидировали склад боеприпасов теробороны Украины. Об сообщили в Минобороны.Самые большие потери ВСУ понесли на Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск ВС РФ.Кроме того, истребительная авиация РФ сбила над ДНР самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.Эксперты о походе "Гвардии наступления" Украины на КрымЗаявления киевского режима о готовности наступать на Крым и все, что с этим связано, включая формирование бригад "Гвардии наступления" МВД Украины, не достойны внимания. Такое мнение высказал кандидат военных наук, руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова Евгений Бужинский."Все это хотелки. Чушь собачья – вот так я скажу", – сказал эксперт.С ним солидарен капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев из Севастополя, который считает, что подобные заявления Киева вообще не должны волновать россиян."Реагировать надо на те темы и тренды, которые актуальны для нас. А заявления украинских силовиков – это актуально для их хозяев и их подчиненных", – сказал он.Под санкции Киева попали предприятия КубаниДва предприятия Краснодарского края в числе 225 российских компаний попали под новые украинские санкции. Рестрикции введены также в отношении 33 граждан России. Соответствующей указ подписан Владимиром Зеленским."Ввести в действие решение Рады национальной безопасности и обороны Украины от 1 апреля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", – говорится в указе. У границы с Крымом обнаружили схрон со снарядами для "Града"В районе поселка Чаплынка Херсонской области, у границы с Крымом, правоохранители обнаружили очередной схрон с боеприпасами. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.Опасную находку уничтожали на месте.

https://crimea.ria.ru/20230401/namestnika-lavry-vzyali-pod-domashniy-arest--u-obiteli-draka-1127919098.html

https://crimea.ria.ru/20230401/v-alushte-muzhchina-ubil-mat-i-babushku-1127920536.html

https://crimea.ria.ru/20230401/chush-i-khotelki-voennye-eksperty-o-gvardii-nastupleniya-na-krym-1127921898.html

https://crimea.ria.ru/20230401/na-granitse-s-krymom-nashli-i-vzorvali-skhron-so-snaryadami-dlya-grada-1127917079.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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