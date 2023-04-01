https://crimea.ria.ru/20230401/rossiya-stala-predsedatelem-sovbeza-oon-na-mesyats-1127916651.html
Россия стала председателем Совбеза ООН на месяц
Россия стала председателем Совбеза ООН на месяц - РИА Новости Крым, 01.04.2023
Россия стала председателем Совбеза ООН на месяц
Российская Федерация с 1 апреля стала председателем Совета Безопасности ООН на месяц, в течение этого времени главными темами для обсуждения станут эффективная... РИА Новости Крым, 01.04.2023
2023-04-01T09:57
2023-04-01T09:57
2023-04-01T09:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Российская Федерация с 1 апреля стала председателем Совета Безопасности ООН на месяц, в течение этого времени главными темами для обсуждения станут эффективная многосторонность, риски при экспорте вооружений и ближневосточное урегулирование. Об этом сообщает РИА Новости.Ожидается, что в ходе нескольких заседаний в Совбезе будет председательствовать глава МИД Сергей Лавров.В ближайшие дни ожидается неформальное заседание СБ ООН по теме эвакуации детей из зоны спецоперации. Москва намерена проинформировать участников встречи о мерах, которые принимает Россия для защиты детей от обстрелов ВСУ и предотвращения других преступлений против несовершеннолетних, а также их размещения в безопасных районах.На 10 апреля запланировано заседание Совбеза по теме рисков, вызванных нарушением договоренностей в части регулирования экспорта продукции военного назначения, а ближе к концу месяца ожидается прибытие в Нью-Йорк Лаврова.Планируется, что глава внешнеполитического ведомства России будет председательствовать на заседании СБ высокого уровня по теме "Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН" 24 апреля, на котором предположительно коснется и проблемы становления нового миропорядка. Кроме того, ожидается, что 25 апреля Лавров возглавит заседание Совбеза министерского уровня по теме ближневосточного урегулирования.На фоне сложившейся международной обстановки и кризиса в российско-американских отношениях пока не ясно, как решится вопрос с выдачей для него и его делегации виз США. В последний раз, когда Лавров приезжал в штаб-квартиру ООН (сентябрь 2022 года, неделя высокого уровня сессии Генассамблеи), дипломаты получили визы в последний момент.Накануне, 31 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания с постоянными членами Совета безопасности РФ представил основные положения новой концепции внешней политики России. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин утвердил новую Концепцию внешней политики РоссииВ Кремле оценили непринятие Совбезом ООН резолюции по "Северным потокам"Лавров рассказал о реакции России на поставки снарядов с ураном Киеву
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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оон, совет безопасности оон, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, в мире, политика, экономика, безопасность, новости
Россия стала председателем Совбеза ООН на месяц
Россия с 1 апреля на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН
09:57 01.04.2023 (обновлено: 09:58 01.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Российская Федерация с 1 апреля стала председателем Совета Безопасности ООН на месяц, в течение этого времени главными темами для обсуждения станут эффективная многосторонность, риски при экспорте вооружений и ближневосточное урегулирование. Об этом сообщает РИА Новости.
Ожидается, что в ходе нескольких заседаний в Совбезе будет председательствовать глава МИД Сергей Лавров.
В ближайшие дни ожидается неформальное заседание СБ ООН по теме эвакуации детей из зоны спецоперации. Москва намерена проинформировать участников встречи о мерах, которые принимает Россия для защиты детей от обстрелов ВСУ и предотвращения других преступлений против несовершеннолетних, а также их размещения в безопасных районах.
На 10 апреля запланировано заседание Совбеза по теме рисков, вызванных нарушением договоренностей в части регулирования экспорта продукции военного назначения, а ближе к концу месяца ожидается прибытие в Нью-Йорк Лаврова.
Планируется, что глава внешнеполитического ведомства России будет председательствовать на заседании СБ высокого уровня по теме "Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН" 24 апреля, на котором предположительно коснется и проблемы становления нового миропорядка. Кроме того, ожидается, что 25 апреля Лавров возглавит заседание Совбеза министерского уровня по теме ближневосточного урегулирования.
На фоне сложившейся международной обстановки и кризиса в российско-американских отношениях пока не ясно, как решится вопрос с выдачей для него и его делегации виз США. В последний раз, когда Лавров приезжал в штаб-квартиру ООН (сентябрь 2022 года, неделя высокого уровня сессии Генассамблеи), дипломаты получили визы в последний момент.
Накануне, 31 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания с постоянными членами Совета безопасности РФ представил основные положения новой концепции внешней политики России
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